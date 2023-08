În ultimele decenii, consumul de băuturi îndulcite a crescut semnificativ în întreaga lume, afectând populația de toate vârstele. Acest fenomen ridică îngrijorări serioase în rândul profesioniștilor din domeniul sănătății, inclusiv a farmaciștilor, din cauza impactului negativ asupra sănătății umane.

Conținutul nutrițional al băuturilor îndulcite

Băuturile îndulcite, precum sucurile carbogazoase, băuturile energizante și băuturile utilizate pentru susținerea efortului fizic, conțin adesea cantități semnificative de zahăr adăugat. În linii mari, acesta poate fi catalogat ca un consum de calorii goale. Consumul excesiv de zahăr adăugat este asociat cu creșterea riscului de obezitate, de diabet de tip 2, cu afecțiuni cardiovasculare și deteriorarea sănătății dentare. De asemenea, trebuie citită cu atenție eticheta tuturor băuturilor pe care le consumăm. Inclusiv în băuturile prezentate ca fiind de tip ceai găsim cantități semnificative de zahăr.

Copiii – “victimele” perfecte

Copiii reprezintă o grupă vulnerabilă în ceea ce privește consumul de băuturi îndulcite. Ei sunt atrași de gustul plăcut și nu se află la vârsta la care să înțeleagă sau să fie interesați de riscurile pentru sănătate. Astfel de băuturi pot contribui la creșterea în greutate și la apariția obezității încă de la vârste fragede. Obezitatea în copilărie este asociată cu riscuri majore pentru sănătate în viitor, inclusiv diabet de tip 2, boli cardiovasculare și chiar probleme de sănătate mentală.

Deși o alternativă considerată mai sănătoasă este aceea de a oferi copilului sucuri naturale, mai exact sucul stors din anumite fructe, trebuie să ținem cont că inclusiv astfel de băuturi conțin zaharuri în cantități ridicate și nu este recomandat consumul lor zilnic.

Consumul de băuturi îndulcite nu afectează doar copiii, ci și adulții. Aceste băuturi pot contribui semnificativ la creșterea aportului caloric zilnic, fără a oferi substanțe nutritive esențiale. Cercetările au arătat că în urma consumului regulat de băuturi îndulcite crește riscul de obezitate, diabet de tip 2 și boli cardiovasculare la adulți.

Ce se poate face?

Farmaciștii pot contribui semnificativ la promovarea sănătății prin oferirea de sfaturi și informații relevante. Aceștia pot sublinia importanța recomandării consumului de apă și pot monitoriza în mod regulat indicatorii de sănătate. Ei pot ajuta pacienții să înțeleagă evoluția stării lor de sănătate în contextul consumului de băuturi îndulcite. Consumul excesiv de băuturi îndulcite reprezintă o problemă majoră pentru sănătatea publică, cu efecte negative asupra copiilor și adulților deopotrivă.

Băuturile zero zahăr, pericol deghizat?

Aspartamul este un îndulcitor sintetic utilizat pe scară largă în diverse produse alimentare și băuturi de peste 40 de ani. El se regăseşte în așa numitele băuturi dietetice, în gumă de mestecat, gelatină, înghețată, produse lactate de tipul iaurtului, cereale pentru micul dejun, pastă de dinți și chiar medicamente precum siropurile pentru tuse și vitaminele masticabile.

În luna iulie, Organizația Mondială a Sănătății a emis un comunicat ca urmare a evaluării impactului asupra sănătății a aspartamului ce a adus din nou în prim-plan acest îndulcitor. Citând existența unor dovezi limitate, deci cercetare insuficientă, International Agency for Research on Cancer (IARC) a clasificat aspartamul ca fiind posibil cancerigen pentru oameni și Joint Expert Committee on Food Additives (JECFA) a reafirmat doza zilnică acceptabilă pentru consumul uman este de 40 mg/kg corp.

Prin urmare, apa rămâne în continuare singura băutură ce nu implică niciun risc pentru sănătate.

