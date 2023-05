Consultații și testări genetice gratuite, în cadrul Centrului Regional de Genetică Medicală al SCJU Craiova

Centrul Regional de Genetică Medicală (CRGM) Dolj, din cadrul SCJU Craiova, s-a dezvoltat extraordinar în ultimii ani. Conducerea SCJU Craiova a acordat o atenție deosebită Centrul Regional de Genetică Medicală, iar dotarea de care beneficiază este la cele mai înalte standarde. De asemenea, medicii sunt foarte bine pregătiți să ofere cele mai bune diagnostice. Aici, pacienții din întreaga Oltenie și nu numai au posibilitatea să beneficieze de consult, sfat genetic şi o parte din testări genetice, în mod gratuit.

Genetica Medicală este unul dintre domeniile medicale care a înregistrat cele mai mari progrese în ultimii ani. Genetica și-a dovedit eficiența în multe domenii precum bolile rare, oncologie, bolile cardiovasculare. Medicina reproductivă este și ea impactată major de genetică. De larg interes sunt testele genetice non-invazive pentru screening-ul genetic prenatal, acuratețea metodelor de testare a ADN-ului liber circulant permițând analiza mai multor anomalii genetice pe lângă cele mai comune modificări cromozomiale. În prezent, în sistemul public de sănătate din România, activitățile de diagnostic genetic clinic și de laborator se desfășoară în cadrul celor șase centre regionale de Genetică Medicală, înființate prin ordinul Ministrului Sănătății, în anul 2014.

Spitalizare de durată sau de zi, la CRGM Craiova

Unul dintre cele șase centre de genetică din țară a fost înființat, în 2015, în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență din Craiova, sub coordonarea regretatului Prof. Mihai Ioana. Centrul Regional de Genetică Medicală (CRGM) al SCJU are arondate toate judeţele Olteniei. Acesta are în coordonare: Cabinetul de Genetica Medicala – Ambulatoriul integrat al SCJU Craiova; Compartiment cu cinci paturi în regim de spitalizare continuă şi cinci paturi pentru spitalizare de zi (în prezent compartimentul este în amenajare) și Laboratorul de Genetică Medicală.

Structurile CRGM Dolj deservesc pacienți cu boli genetice care pot afecta orice organ sau sistem, la orice vârstă (copii și adulți), precum și familiile acestora. CRGM Dolj asigură servicii complete de genetică medicală (diagnostic pre şi postnatal, tratament, profilaxie şi consiliere genetică) şi de testare genetică pre şi postnatală (citogenetică, diagnostic molecular, ş.a.). Începând cu 2015, activitatea de diagnostic de laborator din cadrul CRGM Dolj a fost finanțată constant prin Programul National „Prevenirea malformațiilor congenitale prin diagnostic pre și postnatal”, fapt care a permis și susținut extinderea paletei de patologii genetice testate la Craiova.

Screening și diagnostic genetic, în cadrul CRGM Dolj

CRGM Dolj oferă, în anumite cazuri, unic in țară, în sistemul public de sănătate, screening și diagnostic genetic prenatal pentru anomalii cromozomiale, diagnosticul dizabilităților intelectuale și sindroamelor genetice rare, constituind nucleul de dezvoltare pentru centrul de expertiza în prevenția, diagnosticul genetic și managementul malformațiilor congenitale din cadrul SCJU Craiova. Tehnologia disponibilă în cadrul CRGM Dolj poate fi utilizată şi în screeningul prenatal (testarea ADN liber circulant va fi disponibilă în cadrul CRGM Dolj din a doua parte a anului 2023), diagnosticul prenatal, postnatal și oncogenetic pentru identificarea mutaţiilor genetice germinale sau somatice cu impact prognostic și/sau terapeutic.

Testări genetice decontate prin Program Naţional sau de CAS

Laboratorul CRGM Dolj efectuează o parte din testări genetice gratuit prin Programul Naţional pentru prevenirea malformațiilor congenitale prin diagnostic pre și postnatal. De asemenea, unele testări se fac gratuit prin Casa Națională Asigurări de Sănătate (testarea genetică prenatală – QF-PCR pentru detecția aneuploidiilor cromozomilor 13, 18, 21, X și Y) sau contracost.

Beneficiarii acestor testări sunt atât pacienți proveniți din județele arondate CRGM Dolj, precum și pacienți din alte regiuni ale țării. În vederea asigurării accesului la diagnostic genetic de laborator pentru întreaga populație a României, CRGM Dolj a încheiat acorduri de colaborare cu celelalte centre regionale, alte instituții medicale, centre sociale și asociații de pacienți, pentru testarea genetică în vederea stabilirii sau confirmării diagnosticului de boală genetică. De asemenea, în cadrul Cabinetului de Genetică Medicală al CRGM Dolj aflat în Ambulatoriul integrat al SCJU Craiova se acordă consultația de specialitate și sfatul genetic, decontate de către CNAS în baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist.

Pe lângă serviciile oferite pacienților, CRGM Dolj asigură și pregătirea medicilor rezidenţi de genetică medicală. În prezent, în cadrul centrului își desfășoară activitatea cinci medici primari, trei medici specialiști, cincisprezece medici rezidenți, un medic primar Medicină de Laborator, cinci asistenți medicali și trei biologi. Cu toții sunt pregătiți să ofere cele mai bune servicii medicale pacienților cu afecțiuni genetice.

