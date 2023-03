Un părinte acuză că fiul său a plecat de la SCJU Craiova cu Clostridium şi Rotavirus

Părinţii unui copil de 6 ani din Craiova se plâng că fiul lor, internat la sfârşitul lunii februarie la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Craiova cu pneumonie, a plecat din unitatea medicală cu Clostridium Difficile şi Rotavirus. La 4 zile de la ieşirea din spital, băiatul a început să se simtă rău şi a ajuns, în cele din urmă, la Spitalul de Infecţioase, unde a fost depistat cu aceste probleme.

Tatăl copilului acuză condiţiile proaste de la Spitalul Judeţean, însă conducerea şi personalul medical combat cele spuse de părinţi şi spun că o infecţie precum Clostridium se poate dezvolta şi pe fondul tratamentului cu antibiotice, în timp ce Rotavirusul poate fi luat „de oriunde”.

Părinţii spun că salonul era murdar

În perioada 20-26 februarie, micul Sebastian a fost internat la SCJU Craiova, în camera 1007 din secţia de pediatrie, din cauza unei pneumonii. Deşi mulţumiţi de felul în care a fost tratat de medic, părinţii copilului reclamă „mizeria de nedescris” pe care ar fi găsit-o în salon. „Condiţiile şi mizeria sunt de nedescris. Salonul era murdar, pereţii murdari, se lipea pardoseala, lenjeria era gri, în baie erau gândaci. Nu ne-am gândit, ar fi trebuit să îi filmăm”, susţine tatăl băiatului, Alexandru Bogdan, care ne-a trimis şi o fotografie cu un perete înnegrit şi cu mucegai lângă pervaz.

În urma sesizării, am mers la unitatea medicală, la secţia de pediatrie. În prezent, pereţii din salon nu prezintă aceste pete, iar în saloanele din secţie nu păreau să existe probleme.

Personalul cunoştea nemulţumirile părinţilor, care au publicat pe Facebook, în urmă cu 10 zile, despre situaţie. Medicii şi asistentele s-au arătat surprinşi de acuzaţii.

Mama lui Sebastian, care a stat cu copilul în spital pe perioada internării, spune că a solicitat schimbarea lenjeriei în prima zi, pentru că i s-a părut murdară. „Era gri şi pătată”, ne-a spus soţul acesteia, care ne-a arătat şi două fotografii drept dovadă. Alexandru Bogdan ne-a povestit că asistenta i-ar fi răspuns mamei că lenjeria este schimbată şi că „nu se mai schimbă până joi”. Însă medicul de pe secţie şi managerul spitalul spun că lenjeria se schimbă în zilele de luni, miercuri şi vineri şi „oricând este nevoie, mai ales la pediatrie, unde de multe ori e nevoie să fie schimbată mai des, căci sunt copii”.

La câteva zile după ieşirea din spital, copilul a fost depistat cu Clostridium

Copilul a ieşit din spital duminică, starea sa fiind vizibil îmbunătăţită. Însă joi a început să se simtă rău, iar vineri era deja internat la Infecţioase, alături de fratele său mai mare, care a acuzat simptome similare: vărsături, diaree, febră. Ambii copii au fost diagnosticaţi cu Rotavirus, iar cel mic şi cu Clostridium Difficile, o bacterie aflată pe lista infecţiilor nosocomiale.

Revoltaţi, părinţii sunt convinşi că infecţiile au fost luate din spital, pentru că după externare copilul a rămas acasă, pentru recuperare, fără să intre în contact cu nimeni. Nici fratele său, spun părinţii, nu ar fi avut de unde să ia Rotavirusul.

„Rotavirusul este o infecţie virală, care poate fi transmisă inclusiv pe cale aeriană, aşa că poate fi luată de oriunde”, spun epidemiologii de la SCJU Craiova. În privinţa infecţiei cu Clostridium, personalul medical de la pediatrie spun că bacteria nu a fost niciodată depistată în probele prelevate din saloanele secţiei şi că nu au existat, în perioada internării băiatului, alţi copii cu aceste infecţii.

Reprezentanţii SCJU Craiova înclină spre dezvoltarea în exces a bacteriei pe fondul antibioticelor administrate.

„Copiii până în 3 ani sunt colonizaţi în mod natural cu Clostridium, este o bacterie prezentă în mod natural în tractul digestiv. Odată cu administrarea de antibiotice, pe fondul imunităţii scăzute, este posibil să se înmulţească mai mult decât trebuie”, au transmis epidemiologii de la SCJU Craiova.

„Nu pot rămâne nepăsător ca părinte”

Bogdan Alexandru spune că a decis să vorbească public despre această experienţă nefericită pentru că, din punctul său de vedere, „la SCJU sănătatea oamenilor e pusă în pericol şi e vorba de copiii noştri. Nu pot rămâne nepăsător ca părinte.

Peste câteva luni, pot să fiu în aceeaşi situaţie şi va trebui să mă gândesc de două ori dacă mai duc copilul acolo şi mulţi alţi copii s-ar putea infecta în aceste condiţii, în acel focar, pentru că altfel nu îl pot numi. Soţia mea, ca însoţitoare a copilului, pentru că este mai mare de trei ani, a plătit 405 lei ca să stea în mizerie. Cotizează lună de lună cu sume importante la bugetul de sănătate pentru a “beneficia” de astfel de condiţii. Nu poţi să fii Spitalul nr. 1 din judeţ şi să te mănânce gândacii, să ieşi cu virusul din el.

Am fost aproape zilnic să duc pachete, pentru că nu se putea mânca acolo. E bătaie de joc pentru cetăţeanul de rând”, a declarat Alexandru Bogdan.

„Într-o săptămână nu am văzut sa fie făcută curățenie cu simțul răspunderii! Veneau dimineața, luau gunoiul, dădeau cu un mop care mirosea groaznic, iar după nu le mai vedeai!” a scris pe Facebook mama copilului.

Concediul medical, un subiect controversat

Părinţii micuţului au mai povestit că au întâmpinat probleme şi cu obţinerea concediului medical. „Ni s-a spus că nu ni se poate elibera concediu medical dacă plecăm duminică. Să aşteptăm până luni, altfel soţia nu îl mai primeşte deloc. Le-am explicat că soţia trebuia să meargă la serviciu luni, era vorba de o singură seară, copilul deja se simţea bine”, a spus Alexandru Bogdan, care susţine că a reuşit după insistenţe să rezolve această problemă.

În schimb, reprezentanţii spitalului spun că explicaţia ar fi alta şi că nu era vorba despre a nu se mai elibera deloc concediul medical. „Duminica nu lucrează casieria, iar pentru eliberarea concediului medical era necesar ca mai întâi să fie achitată taxa pentru însoţitor. Concediul medical a fost eliberat, în cele din urmă, pe 1 martie, pentru perioada spitalizării”, a explicat directorul.

Aşternuturile nu sunt „ca la hotel, dar sunt curate”

În privinţa aşternuturilor, managerul Eugen Georgescu spune că „nu sunt albe, ca la hotel, dar ele vin spălate şi curate”, iar cu gândacii nu au mai fost sesizate probleme de 3-4 ani, de când există contractul cu actuala firmă care se ocupă de dezinsecţie şi deratizare.

Despre peretele negru din fotografii, managerul a spus că „nu există aşa ceva în salon” şi ne-a permis accesul pentru a face fotografii. Într-adevăr, la data de 13 martie, pereţii nu prezentau probleme.

„Pe timpul internării, nu am primit reclamaţii, ba chiar tatăl a mulţumit personalului atunci când a venit să ridice concediul medical, pe data de 1 martie. Am spus că vom emite concediul pe perioada internării, chiar dacă se plăteşte pe 1. În privinţa concediului, nu au fost probleme, acesta a fost eliberat, însă nu se putea elibera duminica pentru că trebuia achitată taxa pentru însoţitorul copilului înainte de eliberare, iar casieria nu lucrează duminica. Copilul n-a avut nicio problemă digestivă la noi şi nici alţi copii din secţie nu au avut simptome specifice infectării cu Clostridium sau Rotavirus. Iar la pediatrie chiar nu am avut probleme, nu am avut sesizări. Am fost în cameră, peretele acela nu este negru. Noi credem că a existat comunicare şi, dacă existau probleme, era bine să fie sesizate medicului curant sau şefului de secţie la acel moment”, a spus directorul SCJU Craiova.