A fost descoperit un medicament care ar putea prelungi durata de viaţă

Un medicament folosit în prezent la tratarea cancerului ar putea fi utilizat pentru a trata și unele boli legate de vârstă.

Omenirea a fost preocupată de nemurire încă din cele mai străvechi timpuri iar acum cercetările fac un pas înainte odată cu rezultatele unui studiu din Noua Zeelandă, publicat în revista internațională de top, Nature Aging, scrie publicaţia de specialitate 360medical.

În noul studiu, cercetătorii raportează că medicamentul alpelisib, utilizat în prezent pentru a trata cancerul, este capabil să mărească durata de viață cu o medie de 10%, până la aproximativ trei ani.

Studiile pe şoareci sunt încurajatoare

Deși, potrivit cercetătorilor, medicamentul alpelisib nu este exact izvorul tinereții sub formă de pastile, autorii spun că acesta are potențialul de a promova o bătrânețe mai lungă și mai sănătoasă. Pentru a facilita aceste constatări, un grup de șoareci sănătoși a primit medicamentul la vârsta mijlocie (un an).

Echipa de cercetare a hrănit rozătoarele fie cu o dietă de control, fie cu aceeași dietă plus alpelisib. Șoarecii cărora li s-a administrat medicamentul împotriva cancerului au trăit mai mult și chiar au prezentat semne că sunt mai sănătoși la bătrânețe, îmbunătățindu-și coordonarea și forța.

„Îmbătrânirea nu se referă doar la durata vieții, ci și la calitatea vieții”, spune dr. Chris Hedges într-un comunicat al universității.

„Am fost încântați să vedem că acest tratament nu numai că a crescut longevitatea șoarecilor, dar a arătat și multe semne ale unei îmbătrâniri mai sănătoase. Lucrăm acum pentru a înțelege cum se întâmplă acest lucru”, a spus medicul.

Există şi efecte secundare

Oamenii de știință subliniază că mai sunt încă multe cercetări de făcut și că nimeni nu ar trebui să ia medicamentul pe cont propriu.

„Nu sugerăm că cineva ar trebui să ia acest medicament pe termen lung pentru a-și prelungi durata de viață, deoarece există unele efecte secundare”, a precizat cercetătorul principal Troy Merry.

Autorii studiului rămân însă precauți cu privire la aplicarea medicamentului la oameni, întrucât rozătoarele cărora li s-a administrat alpelisib au prezentat și niște markeri negativi de îmbătrânire, cum ar fi o masă osoasă mai scăzută.

Studiul identifică mecanisme esențiale pentru îmbătrânire importante în eforturile de a crește durata de viață și a îmbunătăți starea de sănătate. De asemenea, sugerează o serie de moduri posibile în care tratamentele pe termen scurt cu acest medicament ar putea fi utilizate pentru a trata anumite afecțiuni metabolice.

„Este grozav să vedem că aceste medicamente ar putea fi utilizate și în alte domenii și dezvăluie mecanisme noi care contribuie la bolile legate de vârstă”, a mai spus profesorul.