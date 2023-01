Aparat nou pentru depistarea retinopatiei diabetice, care poate salva pacienţii din Dolj de la orbire

Pacienţii cu diabet din Dolj au şanse mai mari de a primi la timp diagnostice care le pot salva vederea, după ce la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Craiova a ajuns un echipament nou, ultraperformant, pentru depistarea afecţiunilor retiniene de orice tip. Retinofotul proaspăt achiziţionat de unitatea medicală înlocuieşte un aparat vechi de 17 ani, uzat fizic şi moral.

Retinopatia diabetică, principala cauză de orbire în rândul populaţiei active

Retinopatia diabetică este principala cauză de orbire în rândul populaţiei active. Pe fondul suspendării consultaţiilor medicale în anii pandemici, pacienţii cu diabet sunt depistaţi cu leziuni severe ale ochilor în număr din ce în ce mai mare, iar examinările fundului de ochi sunt cruciale pentru prevenţia orbirii.

“Aveam mare nevoie de acest aparat”, a declarat prof. Univ. dr. Carmen Mocanu, şefa secţiei de Oftalmologie. “Aveam un retinofot vechi, baza de date nu mai corespundea numărului mare de pacienţi pe care îi aveam şi uneori nu mai funcţiona la parametrii optimi. Astfel de aparate au o durată de viaţă de aproximativ 10 ani, iar retinofotul anterior nu fusese schimbat de 17 ani”, adaugă aceasta.

Numărul pacienţilor depistaţi cu leziuni retiniene severe a crescut exponenţial

Numărul pacienţilor care sunt depistaţi cu leziuni severe în urma examinărilor realizate de medicii de la Cabinetul Ochi Diabetic a crescut enorm în ultima perioadă, semnalează dr. Livia Davidescu, medic primar oftalmolog, doctor în medicină.

“Ce complicaţii vedem acum, după ce pacienţii nu s-au adresat medicului mult timp… este îngrijorător.

Astăzi, din 7 pacienţi văzuţi, la 4 a trebuit să le fac programare pentru operaţie cu laser. Leziunile sunt foarte severe. Înainte erau 10% dintre pacienţi cu probleme, acum avem cam 40%. Noi încercăm să oprim evoluţia lor către orbire. . Iar dacă nu îi depistăm în stadii relativ incipiente, vor evolua către orbire. Principala cauză a orbirii în lume este retinopatia diabetică la populaţia activă, ceea ce pune o povară foarte mare pe bugete, sunt pacienţi care ar putea lucra şi care ajung în incapacitate de muncă”, spune medicul.

Noul retinofot permite monitorizarea mult mai bună a leziunilor

Retinofotul proaspăt achiziţionat de Spitalul Judeţean de Urgenţă din Craiova a început să fie folosit din luna decembrie şi le oferă medicilor informaţii şi date de calitate superioară.

“Este o tehnologie superioară, care ne acoperă toată plaja de necesităţi. Memoria permite stocarea miilor de poze ale paienţilor diagnosticaţi şi, mai important, dispensarizaţi, pentru că foarte importantă este această stocare a imaginilor de dinainte şi după”, explică dr. Carmen Mocanu.

Retinofotul este folosit pentru pacienţii internaţi la SCJU cu afecţiuni retiniene de orice tip şi face fotografii de fund de ochi de o acurateţe foarte mare.

“Este un aparat de ultimă generaţie care poate depista cele mai mici leziuni din retinopatia diabetică, degenerescenţa maculară, sechele de obstrucţii vasculare, are o paletă foarte largă şi are o memorie de stocare a informaţie imensă, astfel că poţi face comparaţii între examinările actuale şi examinările anterioare ale pacienţilor, astfel poţi urmări eficienţa tratamentului, poţi adapta tratamentul în funcţie de aceste lucruri, dacă leziunile au involuat. Fotografia poate fi făcută şi fără dilatare, fără a mai fi nevoie de administrarea de picături. E un nivel ridicat de examinare, plus că există şi componenta didactică foarte importantă, pentru că le poţi arăta studenţilor leziunile pe un echipament extrem de performant”, precizează dr. Livia Davidescu.

Examenul de fund de ochi, extrem de important în diabet

Pentru pacienţii cu diabet, retinofotul performant poate face diferenţa în prevenţie.

“De multe ori, medicii diabetologi trimit pacienţii pentru examene la noi şi în funcţie de ce le transmitem îşi conduc tratamentul, îşi dau seama de vechimea diabetului, fundul de ochi este foarte important în managementul pacientului cu diabet”, spune dr. Davidescu.

„Patologia este în creştere, pe de o parte pentru că stilul modern de viaţă, cu alimentaţie greşită, conduce la aceste boli metabolice, dar de cealaltă parte este vorba şi de activitatea medicilor care diagnostichează corect şi depistează aceste afecţiuni într-un timp util din punct de vedere terapeutic. Medicii s-au învăţat rapid cu noul echipament, a fost folosit încă din prima zi, iar pentru pacienţii este mai confortabil”, transmite dr. Mocanu.

Cabinetul de Ochi Diabetic de la Judeţean a fost înfiinţat n urmă cu 20 de ani. Primul retinofot a fost obţinut în urma unei donaţii daneze şi a fost schimbat după 3 ani. De atunci, SCJU Craiova nu a mai deţinut alt retinofot.

“Avem zeci de mii de diabetici în Dolj şi aveam mare nevoie de acest aparat”, au spus medicii de la Secţia de Oftalmologie.