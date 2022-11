Un an de când pacienţi din Oltenia au primit şansa la a zâmbi din nou. Clinica Dr. Leahu din Craiova, la ceas aniversar

În urmă cu un an, cunoscuta reţea de clinici dentare Dr. Leahu deschidea primul centru din zona Olteniei, la Craiova. Medicul Ionuţ Leahu, specialistul care se află în spatele conceptului, a reușit să formeze și aici o echipă de profesioniști dedicați, compatibilă cu viziunea care stă în spatele celor 11 ani de activitate. Acum, pacienții din regiunea de sud-vest a țării știu că la Craiova există o clinică pentru ei, o clinică gata să le schimbe viața și să îi facă să zâmbească din nou.

„O echipă cu grijă față de pacient”

Unul dintre acești pacienți este Constantin Nedelcu, care s-a bucurat de finalizarea lucrării sale chiar în ziua aniversării primului an de existență a clinicii din Craiova.

„Chiar astăzi am terminat. Încă mă obișnuiesc cu ideea. Sunt foarte mulțumit de toată experiența de aici. O echipă așa tânără și atât de bună, adevărați profesioniști și cu grijă față de pacient. Sunt extrem de recunoscător întregii echipe. Am fost un caz mai greu și așteptarea a fost mai lungă, dar acum e gata”, ne-a mărturisit acesta fericit.

Constantin Nedelcu a încercat să își rezolve problemele și în alte clinici, dar fără succes. „Când am auzit că se deschide o clinică Dr. Leahu în Craiova m-am bucurat foarte mult pentru că intenționam să merg la București. Am mai avut lucrări făcute în alte clinici și nu am fost mulțumit. Aici, însă, totul a decurs perfect.”

Prima pacientă operată la Craiova: „Am reînvățat să zâmbesc”

Daria Petrovici a fost prima pacientă operată în cadrul Clinicii Dr. Leahu din Craiova. Pentru aceasta, deschiderea centrului din oraș a fost cea mai bună veste. A fost prezentă chiar la inaugurare, unde a și discutat cu echipa despre problemele sale, sperând la o rezolvare mult așteptată. Iar acum spune că a reînvățat să zâmbească.

„Știam de ani de zile de dr. Leahu, de trei ori am încercat să ajung la București, dar nu am reușit. Iată, însă, că până la urmă a venit muntele la Mohammed. Am vorbit cu domnul doctor Leahu chiar în ziua deschiderii clinicii la noi în oraș. Pe 11 decembrie m-am operat, totul a mers bine și într-o singură intervenție s-au rezolvat și maxilarul și mandibula. Pe 15 august am avut și lucrarea definitivă. De multe ori nici nu îmi mai dau seama că am dinți noi. Chiar am reînvățat să zâmbesc!”, a declarat pacienta clinicii.

Cea mai mare provocare: coagularea echipei

Cea mai mare provocare din acest an a fost sudarea echipei. O spun atât managerul clinicii din Craiova, Ramona Theis, cât și medicii.

„E o cu totul altă experiență față de cabinetul de cartier și ne-am ridicat cu toții la un alt nivel în aceste 12 luni. A fost un an al cunoașterii, un an în care am învățat cum să ne completăm reciproc”, consideră dr. Cătălin Ivașcu.

„A fost un an plin de provocări, iar cea mai mare dintre toate a fost coagularea echipei, ca la orice început. Am făcut eforturi comune și am depășit toate momentele dificile, iar acum chiar suntem o echipă închegată. Am avut și o cupolă deasupra, și anume pe dr. Leahu, care ne-a învățat că atunci când funcționezi ca un întreg poți face minuni”, transmite Ramona Theis.

Medicină făcută altfel

Dr. Nabiha Farhat crede că medicina într-o clinică precum dr. Leahu e legată de un cuvânt aparte: „împreună”:

„Prima dată, până ne-am închegat, a fost greu, însă apoi, când fiecare am stabilit clar ce avem de făcut, am legat o conexiune foarte strânsă pe plan medical, dar și prietenii frumoase. Am învățat să facem medicina altfel, împreună”.

De aceeași părere este și dr. Ștefan Stănescu: „Adaptarea la un alt mod de a face medicină față de cabinet a fost, într-adevăr, procesul cel mai plin de provocări, însă acum totul merge foarte ușor. Evoluăm, ne ajutăm mereu unii pe ceilalți atunci când e nevoie, totul spre binele pacientului”.

Când o echipă închegată devine „acasă”

Toți medicii de la Clinica Dr. Leahu Craiova consideră că munca în echipă îți schimbă cu totul paradigmele. Însă, odată ce te adaptezi la această formulă, de câștigat au atât medicii, cât și pacienții.

„Ne-am dezvoltat atât ca echipă, cât și fiecare, pe plan personal, și cred că va fi din ce în ce mai bine”, spune dr. Silviu Guja.

Iar acum, după ce echipa s-a consolidat, „e ca acasă”, mărturisește dr. Alice Petrache.

„Am prins șase luni în echipa dr. Leahu și a fost extraordinară această călătorie, până acum. Nu mă așteptam să decurgă totul atât de natural și frumos”, adaugă dr. Ioana Ghiță.

„Am reușit să aducem sănătate și zâmbet pe chipul pacienților”

În numai un an, echipa a reușit să facă numele dr. Leahu cunoscut în Craiova și în Oltenia și să câștige încrederea pacienților:

„Am reușit să aducem sănătate și zâmbet pe chipul pacienților și să le câștigăm încrederea deplină. După cum vedeți, sunt și astăzi alături de noi. Acum oamenii din zonă știu că la Clinica dr. Leahu se pun dinți ficși în 24 de ore. Sprijinim pacienții cu planurile de tratament, avem parteneriate cu bănci pentru a le oferi suportul necesar. Apoi, desigur, este foarte importantă și implicarea în proiecte comunitare, pentru că educația privind sănătatea orală trebuie să se facă de la vârste fragede. Avem proiecte cu grădinițe, dar și cu Teatrul Național, pentru copii. Vrem să arătăm că se poate și altfel”, a declarat Ramona Theis.

Dr. Ionuț Leahu: „Cea mai mare satisfacție este recunoștința pacientului”

Cele 12 luni de existență ale Clinicii Dr. Leahu au însemnat și 12 vizite personale ale medicului Ionuț Leanu în Craiova, care a avut ocazia să lucreze cu echipa construită aici și, pe de altă parte, să cunoască pacienți cu situații incredibile. Pacienți cărora li s-a spus că nu se mai poate face nimic.

„Unul dintre cazurile care m-au impresionat a fost chiar la vizita de săptămâna trecută, când am întâlnit un pacient ce se programase direct pentru intervenție pentru implanturi. A fost un caz special, un pacient care s-a născut cu o despicătură de buză și, implicit, maxilarul său nu mai respecta anatomia obișnuită. Era un pacient care a tot căutat soluții, se apropie de 60 de ani și nu a reușit până acum să rezolve problema. Am reușit să rezolvăm totul într-o singură intervenție și asta e cea mai mare satisfacție, de fapt. Să reușești să rezolvi astfel de cazuri și să vezi recunoștința pacientului de după. Să îi văd fericiți, cu dinții ficși, zâmbind, îmi dă cea mai mare satisfacție. Cred că ne-am depășit așteptările pentru acest prim an în Craiova. Mă bucur să văd că echipa cu care am pornit la drum este alături de noi în continuare și s-a sudat”, a transmis dr. Ionuț Leahu.