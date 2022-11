30 de secunde de soare, dimineaţa devreme, ne-ar putea feri de cancer

Doar 30 de secunde de lumina soarelui, dimineața devreme, ar putea reduce semnificativ șansele de a dezvolta majoritatea tipurilor de cancer, sugerează cercetările timpurii ale unui specialist oncolog din Marea Britanie, relateazp 360medical.

În cercetările sale, dr. Mohammad Muneeb Khan, din Regatul Unit, susține că expunerea la mai puțin de jumătate de minut la radiația din zona infraroșu apropiat (NIR) a luminii soarelui, între răsărit și ora 9 a.m. poate oferi un nivel mai ridicat de protecție adulților și copiilor decât consumul zilnic a 2.500 de banane sau un kilogram de nuci braziliene.

Ieșirea afară din casă în acest interval orar ar putea reduce șansele de a dezvolta cancer, de la 1 din 2, la 1 din 10, un inhibitor mai eficient decât orice altă măsură preventivă.

NIR, care este invizibilă pentru ochiul uman, este cea mai eficientă în zori, efectul său benefic scăzând treptat pe parcursul zilei, pe măsură ce corpul uman devine mai puțin receptiv la aceasta.

De ce este importantă absorbţia NIR?

Absorbția NIR, dimineața devreme, determină organismul să elibereze un val de melatonină, un antioxidant natural de două ori mai puternic decât vitamina E, care neutralizează toxinele și previne mutațiile genetice care cauzează cancer, spune dr. Khan.

Expunerea la NIR în orice alt moment al zilei duce în continuare la producția de melatonină, dar în cantități insuficiente pentru a repara și proteja în mod adecvat celulele.

Potrivit dr. Khan, oncolog clinician consultant la Centrul Queen de Oncologie și Hematologie de la Spitalul Castle Hill considerat unul dintre cei mai importanți experți din lume în prevenirea cancerului la adulți, expunerea la NIR de dimineață ar putea reprezenta „detoxifierea supremă”.

Riscul de cancer ar fi redus de cinci ori

Studiile recente asupra NIR sunt „foarte convingătoare” încât acum îi îndeamnă pe oameni să facă o plimbare dimineața devreme – sau pur și simplu să stea afară – ca parte din rutina lor de zi cu zi, spune medicul.

Dr. Khan este fondatorul organizației caritabile internaționale Killing Cancer Kindly, din Marea Britanie, are 25 de ani de experiență clinică și a servit ca cercetător principal pentru o varietate de studii de cercetare de pionierat.

„Chiar nu ar putea fi mai ușor. Să ieși afară în fiecare dimineață pentru a prinde cea mai bună radiație NIR ar putea fi într-adevăr cel mai simplu, cel mai ieftin, cel mai eficient și, de departe, cel mai natural mod de a te proteja împotriva Big C (Marelui C – cancer) pentru orice adult fără cancer de oriunde în lume”, spune el într-o declarație, conform South West News Service.

„Este încă devreme, dar dacă cercetările suplimentare confirmă descoperirile inițiale despre producția de melatonină în masă – care este extrem de convingătoare și are potențialul de a reduce rata riscului de cancer de cinci ori, de la 1 din 2, la 1 din 10, echivalent cu o reducere de 80%– atunci cu toții ar trebui să ne facem timp în fiecare dimineață pentru a face baie în radiația vindecătoare a soarelui”, a spus dr. Khan.

Teoria poate explica incidenţa mai mică a cancerului în Asia

„Această cercetare oferă baza unei teorii științifice cu privire la motivul pentru care unele țări, cel mai evident în anumite părți ale Asiei, Orientului Mijlociu și Îndepărtat, au un risc semnificativ mai mic de a dezvolta cancer decât populația din Marea Britanie și alte țări occidentale. S-ar putea foarte bine să fie pentru că locuitorii acestor zone tind să se trezească foarte devreme și să se expună la lumina soarelui dimineață, ca parte a culturii lor – pentru a scăpa de cea mai fierbinte parte a zilei – în timp ce britanicii și alte națiuni occidentale, nu o fac, de regulă”, explică medicul.

„Dacă această teorie poate fi dovedită științific, atunci expunerea la soare de dimineață devreme va ajunge să fie recunoscută drept cel mai puternic, cel mai ieftin și mai simplu și ușor, ‘planul suprem’ de detoxifiere din istorie”, adaugă el.

„În timp ce așteptăm ca aceste studii să înceapă, cred că dovezile de până acum indică beneficiile luminii NIR și că este în interesul tuturor să prindă câte 30 de secunde din soarele dimineții, cât mai devreme posibil”, a concluzionat medicul.