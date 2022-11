Aliații contra răcelii

Vitamina C, zinc sau vitamina D. Poate vreunul din aceste preparate farmaceutice să scadă riscul de a răci sau face gripă? Înainte de a merge la farmacie pentru a le achiziționa, să ne reamintim că prevenția cea mai eficentă se bazează pe câteva reguli:

• Spălarea cât mai des a mâinilor.

• Folosirea dezinfectantului pentru mâini.

• Odihnă suficientă, între 7 și 8 ore de somn pe noapte.

• Se strănută în cotul flexat, în plica acestuia.

• Vaccinarea antigripală este recomandată mai ales persoanelor din grupurile cu risc ridicat, cum sunt persoanele cu boli cronice și vârstnicii.

Vitamina C

În mod tradițional, despre vitamina C se știe că poate fi de ajutor atunci când suntem răciți. Ba mai mult că ne poate ajuta chiar în prevenirea răcelii. Totuși, cercetările nu sunt la fel de darnice cu cofirmarea acestor afirmații.

O analiză sistematică amplă a a mai multor studii a concluzionat că suplimentele de vitamina C nu ajută în majoritatea cazurilor la prevenirea răcelilor obișnuite, dar totuși pot ajuta la reducerea severității și duratei simptomelor răcelii. Un plus în prevenție pare să existe pentru anumite categorii de persoane, cum sunt soldații sau sportivii de performanță, deci la persoanele aflate în medii extreme.

Mai multe cercetări trebuie făcute înainte ca cercetătorii să poată trage concluzii ferme, dar partea bună este că putem obține ușor doza zilnică recomandată de vitamina C prin intermediul alimentației și nu este obligatoriu să apelăm la preparate farmaceutice care să o conțină.

Zinc

Deși pentru zinc startul a fost unul promițător în 1984, când un studiu a arătat că suplimentele de zinc împiedică instalarea simptomelor de răceală, cercetările următoare au condus la rezultate mixte despre rolul acestui mineral în răceli.

Zincul a fost iar în prim plan de curând, atunci când o analiză a mai multor studii a arătat că suplimentele alimentare cu zinc au redus durata unei răceli cu o zi, mai ales atunci când sunt luate în decurs de 24 de ore de la primele semne de boală.

Vitamina D

Există studii care au arătat că suplimentele de vitamina D întăresc sistemul imunitar și pot scădea riscul de a căpăta o răceală sau chiar gripă. Noi studii sugerează că persoanele cu niveluri scăzute de vitamina D în sânge sunt mai predispuse să se îmbolnăvească.

Un studiu ce a evaluat peste 14.000 de persoane a constatat că persoanele cu niveluri serice mai scăzute de vitamina D prezintă un risc cu 58% mai ridicat de a face o boală respiratorie acută, cum este cazul răcelii, comparativ cu persoanele cu nivel optim de vitamina D.

Totuși, consumul de vitamina D nu este o protecție garantată împotriva răcelii sau gripei. Suplimentarea cu vitamina D în perioadele reci este mai mult rezultatul faptului că nu există foarte multe alimente care să fie surse bune pentru această vitamină. Deoarece vitamina D este sintetizată cu ajutorul razelor solare în procent de 80-100%, în perioadele reci apare riscul neatingerii dozei zilnice recomandate.

Valentina Ghimpău

Sănătate de la Farmacist specialist,

Vă mulțumesc că m-ați citit!