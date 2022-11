Facebook ar putea fi o cauză importantă a depresiei în rândul studenților

Platformele sociale, în particular Facebook, ar putea fi de vină pentru multe cazuri de depresie în rândul tinerilor. Un studiu recent condus în Israel conduce către concluzia că platforma de socializare are o influență negativă asupra sănătății mintale a studenților de la facultăți, conform The Jarusalem Post, scrie publicația Viața Medicală.

Facebook este folosit zilnic de două miliarde de oameni din întreaga lume.

Cercetătorii au dovedit influența nocivă a platformei făcând comparație între sănătatea mintală a studenților de la universitățile și colegiilor din SUA care au avut acces la Facebook și cea a studenților care nu au avut acces la platformă, arată publicația menționată.

Creștere mare a cazurilor de depresie după apariția Facebook

Studiul s-a axat pe utilizarea platformei Facebook în primii doi ani și jumătate de la lansare (2004-2006), atunci când rețeaua socială s-a extins gradual în instituțiile academice și încă era posibil să se detecteze impactul ei prin compararea colegiilor/facultăților care aveau acces la platformă cu acele instituții academice care nu aveau acces la ea.

O comparare a rezultatelor a scos la iveală o creștere semnificativă în ce privește numărul de studenți care au raportat că suferă de depresie severă și de anxietate, de la 7% la 20%.

Creșterea ratei depresiei severe în rândul studenților a fost observată de cercetătorii implicați. „În ultimii 15 ani, tendințele în ce privește sănătatea mintală a adolescenților și a adulților tineri din SUA s-au înrăutățit considerabil. De vreme ce această agravare observată în tendințe coincide cu creșterea folosirii social media, a părut a fi plauzibil să speculăm că cele două fenomene ar putea fi corelate”, a spus prof. Luca Braghieri.

Facebook a sporit simptomele la studenți vulnerabili

„Multe studii au descoperit o corelație între utilizarea rețelelor sociale și simptomele variate asociate cu sănătatea mintală. Cu toate acestea, până acum, a fost o provocare să descoperim dacă social media a fost, într-adevăr, cauza unei sănătăți mintale precare. În acest studiu, prin aplicarea unei noi metode de cecetare, noi am putut să stabilim această cauzalitate”, a spus prof. Alexey Makarin de la Massachusetts Institute of Technology (MIT), Sloan School of Management.

Facebook a sporit simptomele la studenți vulnerabili

În lucrare, cercetătorii au precizat: „Noi am descoperit că extinderea folosirii Facebook în colegii și facultăți a sporit simptomele unei sănătăți mintale precare, în special ale depresiei. Totodată, am descoperit că printre studenții despre care s-a prezis că ar fi cei mai predispuși la boli mintale, introducerea platformei Facebook a dus la o creștere a utilizării serviciilor de acordare a îngrijirilor în domeniul sănătății mintale”.

Studiul a fost publicat în „American Economic Review” cu titlul „Social Media și Sănătatea Mintală” și a fost condus de cercetătorii dr. Roee Levy de la TAU’s Berglas School of Economics, de prof. Alexey Makarin de la MIT, și de prof. Luca Braghieri de la Bocconi University din Milano.

Performanța academică, afectată de Social Media

După introducerea platformei Facebook, studenții au avut o probabilitate mai mare să se confrunte cu afectarea performanței academice, ca rezultat al sănătății mintale precare. Dovezile suplimentare cu privire la mecanismul rețelei sociale sugerează că rezultatele se datorează faptului că Facebook favorizează și încurajează comparațiile sociale nefavorabile.