Şanse noi pentru prematurii de la Filantropia Craiova. Echipamente de 1 milion de lei au ajuns la Neonatologie

Deşi statisticile arată că la fiecare 7 minute un copil din România moare într-o secţie insuficient dotată, la Secţia de Neonatologie a Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” a existat un singur deces anul trecut, iar echipa medicală se străduieşte să menţină cifrele la minimum.

Însă, pentru a reuşi acest lucru, medicii au nevoie de echipamente. Neonatologia de la „Filantropia” a fost una dintre secţiile în care s-a investit în ultimii ani, iar multe dintre investiţii au fost realizate prin sponsorizări. În acest an, printr-un proiect de peste 1 milion de lei, aparatura a fost completată pentru ca nou-născuţii să aibă tot suportul respirator necesar care să le ofere nu doar o şansă la viaţă, ci şi o şansă la recuperare şi, implicit, o calitate a vieţii cât mai mare.

În cadrul proiectului „Dotarea secţiei de terapie intensivă neonatală a Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova cu echipamente medicale de înaltă performanţă”, finanţat de Fundaţia Vodafone, cu sprijinul Asociaţiei Dincolo de Azi şi a Primăriei Craiova, unitatea medicală a primit 3 ventilatoare neonatale, 1 ventilator neonatal HFO, 6 resuscitatoare şi 3 aparate de ventilaţie non invazivă tip CNO.

Una dintre cele mai importante probleme din sistem este lipsa echipamentelor noi

Dr. Lorena Dijmărescu, directorul medical de la Filantropia, mărturiseşte că una dintre cele mai importante probleme este lipsa echipamentelor medicale noi.

„În sănătate, ştiţi foarte bine că investiţiile sunt continue. Din păcate, serviciile medicale din România au o decontare insuficientă în momentul de faţă, ceea ce ne face ca de multe ori să ajungem în impasuri financiare serioase. Spitalul Filantropia a participat în multe proiecte şi are multă aparatură de înaltă performanţă, însă lucrurile se schimbă de la an la an şi aparate noi oferă oportunităţi noi şi oferă şansa la o viaţă. Aparatura primită prin acest proiect dă o şansă în plus copiilor. E important să îi putem recupera pe copiii care au nevoie de terapie intensivă şi să îi redăm familiilor.”

Maternitatea Filantropia ar putea deveni maternitate de gradul III

Dijmărescu a anunţat că acest proiect este pasul premergător şi decisiv pentru creşterea gradului maternităţii Filantropia din maternitate de grad II în maternitate de gradul III.

„Am făcut deja demersurile pentru a face o neonatologie de gradul III, ceea ce înseamnă diversificarea serviciilor medicale, pentru că această clasificare a maternităţilor impune şi anumite limite. În multe cazuri, copiii trebuie direcţionaţi către o maternitate de gradul III, respectiv către Bucureşti, ceea ce înseamnă nu doar costuri suplimentare ci, cel mai important, expunerea copiilor unor riscuri ulterioare. Maternitatea Filantropia, cu secţia de Neonatologie va putea deservi, odată cu trecerea la acest nou grad, toate cazurile de terapie intensivă neonatală din regiunea Oltenia”, a spus directorul medical.

Odată cu trecerea la noul nivel, va fi nevoie şi de extinderea echipei medicale şi vor exista noi oportunităţi de angajare.

„Este nevoie de medici cu competenţe speciale pentru aparatura achiziţionată. Suntem într-o lipsă de personal, în special mediu, şi din cauza pandemiei care ne-a destabilizat”, a adăugat medicul.

Trecerea la nivel III implică o evaluare a întregii secţii de către echipe delegate de Ministerul Sănătăţii. „Ministerul decide când va trimite aceste echipe de evaluare, noi le aşteptăm oricând”, a mai declarat directorul medical.

„De acest proiect vor beneficia atât copiii, cât şi familiile lor, medicii şi societatea”

Georgiana Băiaşu, preşedintele Asociaţiei Dincolo de Azi, partener în proiect, a subliniat că proiectul nu este o realizare doar pentru unitatea medicală şi pentru micuţii pe care îi îngrijeşte, ci pentru societate cu totul şi pentru viitorul ei.

„Este un vis împlinit. Este primul nostru proiect pe neonatologie şi suntem bucuroşi că am ajuns la finalul său. Dorim să continuăm cu alte astfel de proiecte. Obiectivul principal a fost dotarea secţiei de neonatologie cu echipamente de înaltă performanţă, iar beneficiarii direcţi sunt, bineînţeles, micuţii trataţi în secţia de neonatologie şi cadrele medicale care lucrează cu aceste echipamente. Beneficiarii indirecţi sunt familiile acestor micuţi, dar şi societatea, pentru că aceşti copii vor fi trataţi corespunzător şi la timp, astfel că nu vor mai fi generate costuri suplimentare foarte mari cu îngrijirile pe termen lung”, a explicat Georgiana Băiaşu.

Asociaţia Dincolo de Azi a asigurat o cofinanţare de 28.697 lei, în completarea finanţării de 868.418 lei oferite de Fundaţia Vodafone şi de cofinanţarea din partea UAT Craiova şi a Spitalului Filantropia (176.284 lei).

De la stanga la dreapta: Georgiana Baiasu, Angela Galeta, Liviu Radu, Lorena Dijmarescu, Mirela Siminel

România, în topul UE în privinţa ratei mortalităţii infantile

Angela Galeţa, directorul Fundaţiei Vodafone, care a demarat proiectul Viaţă pentru Nou-Născuţi, în care au fost implicate în acest an, pe lângă Craiova, alte 5 oraşe, a semnalat că cifrele privind rata mortalităţii infantile în România sunt îngrijorătoare.

„România este în topul UE în privinţa ratei mortalităţii infantile, care este de 6 la mie la noi în ţară, dublă faţă de media europeană. Este un loc care nu ne onorează, dar împreună putem schimba statistici. Acum 10 ani, rata mortalităţii infantile era de 10 la mie, am ajuns la 6, deci se poate.

Aceste cifre înseamnă că la fiecare 7 ore în România moare un copil într-o secţie insuficient dotată, astfel că am ales să lansăm anul trecut fondul Viaţă pentru Nou-Născuţi şi să finanţăm secţiile şi departamentele de neonatologie de nivel I şi II. Există 169 de astfel de compartimente în România şi în doar 16 oraşe avem compartimente de nivel III, cele care pot oferi asistenţă copiilor cu probleme grave de sănătate. De multe ori, oamenii din compartimentele de nivel I şi II sunt puşi în situaţia de a nu avea cu ce să îşi facă meseria”, a transmis Angela Galeţa.

Alături de Craiova, au fost alese pentru acest proiect şi secţii ale spitalelor din Slatina, Caransebeş, Mediaş, Târgu Mureş şi Botoşani.

„Tot timpul este nevoie de mai mult”

Liviu Radu, managerul Spitalului Filantropia, a ţinut să precizeze că investiţiile în secţia de neonatologie au început din 2017:

„Acest proiect este un exemplu de bună practică, din punctul meu de vedere, pentru ceea ce înseamnă un parteneriat public-privat. În ultimii ani, la nivelul spitalului nostru s-a investit masiv, îndeosebi pentru echipamente, în care s-au investit până acum circa 14 milioane de euro. Am încercat şi am reuşit până acum să profităm de orice oportunitate de finanţare, orice axă deschisă şi suntem mereu deschişi către parteneriatul public-privat. Secţia de neonatologie are un loc aparte, este locul unde îşi încep viaţa copiii, este dotată în acest moment cu tot ce are nevoie pentru ca actul medical să se desfăşoare în cele mai bune condiţii. Tot timpul este nevoie de mai mult, în permanenţă este nevoie de investiţii în spital. Chiar acum, în aceste zile, semnăm un contract de finanţare pentru extinderea reţelei de oxigen, iar pandemia ne-a învăţat multe.”

Dr. Mirela Siminel: „Am fost pusă în situaţia de a alege între doi copii”

Dr. Mirela Siminel, şefa Secţiei de Neonatologie de la Filantropia spune că acum echipamentele din compartimentul pe care îl coordonează sunt aliniate la cele folosite la nivel european, iar neonatologia maternităţii deţine acum tot suportul respirator necesar pentru prematuri: „Rata mortalităţii în acest spital este extrem de mică, nu avem mai mult de 2-3 cazuri pe an, anul trecut am avut un singur deces”.

Însă medicul a mărturisit că a fost o dată pusă în situaţia de a alege între doi copii care aveau nevoie de un ventilator: „Eram într-o gardă, lucram la alt spital, şi am avut două gemene de 1240 şi 1230 grame între care a trebuit să aleg. Pentru mine a fost o lecţie. Am aplicat în acest proiect strict pe sisteme de respiraţie pentru că erau atât de necesare. Ni s-a întâmplat de multe ori să nu avem loc în maternităţile de nivel III pentru cazuri mai grave şi atunci am fost nevoiţi să păstrăm cazurile, să le stabilizăm”, a spus dr. Siminel.

Vârsta de gestație pentru prematuri, din ce în ce mai mică

Medicul a precizat că, în neonatologie, vârsta de gestaţie a devenit din ce în ce mai mică pentru copiii prematuri. „Avem copii de 25 sau 26 de săptămâni, care pot avea complicaţii ale prematurităţii extreme. Echipamentele de ventilaţie neinvazivă completează şi aparatura de suport neinvaziv astfel încât să putem folosi cât mai mult ceea ce este neinvaziv”, a mai spus şefa secţiei.

În următorii 5 ani, sunt estimate 600 de cazuri de copii cu nevoi de îngrijire în Compartimentul de Terapie Intensivă Neonatală de la Filantropia. 600 de copii care vor avea, începând de acum, o şansă în plus.