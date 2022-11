Sondaj Eurobarometru: Românii sunt îngrijoraţi de poluarea aerului

Românii consideră că poluarea este unul dintre cei mai mari factori cauzatori ai bolilor respiratorii. De asemenea, cetăţenii ţării noastre consideră că este nevoie de o informare mai bună cu privire la indicii şi nivelul de poluare atmosferică.

Potrivit unui sondaj Eurobarometru special publicat săptămâna trecută, românii se numără printre europenii îngrijorați de efectul poluării aerului asupra sănătății și a mediului înconjurător.

Românii îşi doresc consolidarea standardelor UE privind calitatea aerului

Conform Eurobarometrului, cetățenii nu dispun de informații cu privire la problemele legate de calitatea aerului în țara lor. Mulți români sunt în continuare prost informați cu privire la standardele UE existente în materie de calitate a aerului. Doar o mică parte dintre respondenți (26 % vs 27 % media UE) au auzit de ele. Totuși, 55% dintre cei care cunosc standardele UE privind calitatea aerului afirmă că acestea ar trebui consolidate (vs 67% media europeană). Acest lucru este valabil în toate statele membre, cu excepția a cinci dintre ele.

Românii, preocupaţi de problema poluării

Majoritatea românilor consideră că bolile respiratorii (85 % vs 89% media UE), astmul (84 % vs 88 % media UE) și bolile cardiovasculare sunt probleme grave în țările lor, cauzate de poluarea aerului (88 % vs 83 % media UE). Românii sunt, de asemenea, îngrijorați de problemele de mediu cauzate de poluarea aerului în corpurile de apă, cum ar fi acidifierea și eutrofizarea (71 % vs 83 % media UE).

Acidifierea (creșterea gradului de aciditate a apei) și eutrofizarea (prezența unei cantități excesive de nutrienți în apă, ceea ce duce la proliferarea algelor care sufocă alte organisme) se numără printre principalele consecințe ale înrăutățirii calității apei.

38% dintre respondenții români (47 % media UE) sunt de părere că în ultimii zece ani calitatea aerului s-a deteriorat.

Acțiuni individuale de reducere a emisiilor nocive

Majoritatea europenilor consideră că instalațiile industriale mari, producătorii de energie pe bază de combustibili fosili, autoritățile publice și angajatorii nu depun suficiente eforturi pentru a promova calitatea aerului.

Majoritatea consideră, de asemenea, că sectorul gospodăriilor depune suficiente eforturi în acest sens. Probabilitatea ca respondenții să fi luat unele măsuri pentru a reduce ei înșiși emisiile în acest an este mai mare decât era în 2019. Utilizarea mijloacelor de transport public, mersul cu bicicleta sau mersul pe jos sunt metodele la care recurg cel mai des europenii pentru a reduce emisiile nocive în aer.

Context

Sondajul special Eurobarometru a fost realizat între 21 martie și 20 aprilie 2022. Aproximativ 26 509 respondenți din diferite grupuri sociale și demografice au fost intervievați în limba lor maternă, în numele Comisiei Europene.

Acest sondaj Eurobarometru special este urmarea unui sondaj Eurobarometru special din 2019 privind atitudinea europenilor față de calitatea aerului. Multe dintre întrebările din sondajul Eurobarometru din 2019 s-au repetat în prezentul sondaj Eurobarometru pentru a permite o comparație a tendințelor.