Salvatorii de la Cardiologie Intervențională

Proceduri în premieră națională sau regăsite în numai câteva centre la nivel național, dotări și materiale de cea mai înaltă calitate și medici pasionați și ambițioși, a căror rutină zilnică este să salveze vieți. Ei sunt salvatorii de la Cardiologie Intervenţională. O mână de oameni. Iar în mâna lor stă în fiecare zi şansa la viaţă a unui tată, a unei mame, a unui fiu.

La Clinica de Cardiologie Intervențională din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență din Craiova (SCJU) se fac coronarografii, se montează stenturi şi stimulatoare cardiace, se fac proceduri de ablație realizabile în doar 4-5 centre medicale la nivel național. Este singura clinică din țară unde se fac telemetrii prin care pacientul cu implant poate fi monitorizat la distanță. Iar totul este gratuit.

Pacientul asigurat nu trebuie să scoată niciun leu din buzunar pentru a beneficia de aceste intervenții la standarde europene și nici nu trebuie să plece în alte orașe în căutarea unui răspuns medical, deși unii încă sunt direcționați către centre private sau alte localități, din ignoranță sau, mai rău, din ambițiile financiare ale unor specialiști care și-au rătăcit simțul eticii.

De la buget de 24.000 lei la peste 3,2 milioane

Începuturile sunt întotdeauna grele, spune Prof. Univ. Dr. Octavian Istrătoaie, medic primar cardiolog, șef secție Cardiologie la SCJU, înconjurat de echipa de medici tineri care au adus cardiologia intervențională în Craiova: „Când am început, acum 5 ani, banii primiți la acea vreme pentru coronarografiile pacienților cronici au fost în sumă de puțin peste 24.000 lei. Echipa a muncit foarte mult, am crescut, am accesat toate programele posibile și astăzi avem pe programul de coronarografii pentru pacienți cronici și acuți peste 3,2 milioane lei”.

„Din 2018 până în prezent s-au făcut în jur de 5000 de proceduri. Numai în 2021 au fost făcut 1616, ceea ce ne plasează peste anumite spitale de renume din București în privința numărului de cazuri. Din 1616 pacienți cu coronarografii, am montat stenturi la 685”, aşază în cifre activitatea clinicii dr. Radu Stăvaru, medic specialist cardiolog cu supraspecializare în Cardiologia Intervențională.

Echipa Clinicii de Cardiologie 1 de 6

Cazul Florin Busuioc, un declic necesar

Când s-au ivit pentru prima dată zorii la Clinica de Cardiologie Intervențională, în urmă cu cinci ani, începutul a atârnat greu pe umerii medicilor care au pornit pe acest drum. Cu finanțare încă modestă, materiale puține, aparatură incompletă și un munte de birocrație, performanța spre care le erau îndreptate gândurile părea departe. Până acolo, trebuia să scoată tot ce era mai bun din ceea ce aveau. Și au făcut-o.

Într-o noapte, întreaga țară și-a îndreptat atenția către ei, după ce Florin Busuioc a suferit un infarct și a fost salvat de medici chemați în plină noapte să opereze într-o clinică în care încă nu existau condiții pentru serviciul permanent. Într-o clinică în care, în acea noapte, se afla un singur stent. Unul singur, de 4 milimetri. Au venit de acasă, pe propria răspundere, pentru a salva un om. Din fericire, totul a mers bine, iar mediatizarea intensă a cazului a contribuit la accelerarea demersurilor pentru formarea echipei și demararea activității.

Dar Florin Busuioc nu a fost însă primul caz de pacient cu infarct miocardic salvat de tânăra, dar excepționala echipă de la Craiova. A fost doar primul pacient cunoscut de toată țara. Și declicul necesar.

„Ne-am dorit foarte mult să arătăm că se poate”

„Presiunea a fost o flacără care a pornit o adevărată vâlvătaie și a pus bazele cardiologiei intervenționale din prezent”, e de părere managerul spitalului, dr. Eugen Georgescu.

„Cea mai mare problemă era că nu aveam cu cine să lucrăm. Au mai fost cazuri în care eram în afara orelor de program și aveam pacienți pentru care am venit de acasă, voluntar. Țin minte că am ajuns odată împreună cu un asistent pe care l-am rugat personal să vină și aveam 8 stenturi pe raft. Pentru a face o procedură în condiții de siguranță, în mod normal ar trebui să ai măcar 50, pentru că există anumite diametre, lungimi, pe care trebuie să le adaptezi în funcție de anatomia pacientului. Am riscat și am câștigat, a mers totul bine, dar au fost momente în care a trebuit să luăm niște alegeri în situații limită pentru a salva vieți. Ne-am dorit foarte mult să arătăm că se poate pentru ca lucrurile să se întâmple. Acum avem vreo 300 de stenturi pe raft, nu doar 50”, povestește dr. Radu Stăvaru.

Pacienții cu infarct, primiți la Clinica de Cardiologie 24/7

La început, salvarea pacienţilor nu depindea numai de medici. La acea vreme, încă nu exista organizarea necesară şi nu exista suficient personal angajat, explică dr. Paul Trașcă, medic primar cardiolog. Este cel care l-a operat în acea noapte din 2018 pe cunoscutul actor, împreună cu Eugen Ţieranu, actualmente asistent universitar doctor, medic specialist cardiolog şi coordonator compartiment Cardiologie Intervențională.

„De un an și ceva, avem toată infrastructura necesară pentru a implementa programul de infarct și toți pacienții din Oltenia cu infarct miocardic sunt primiți la clinica noastră, 24 de ore din 24, 7 zile din 7”, precizează dr. Cristian Militaru, medic specialist cardiolog, parte din echipa de cardiologie intervenţională.

Primul defibrilator subcutanat din România a fost implantat la Craiova

Clinica de Cardiologie a fost dezvoltată, în aceşti ani, și în direcția electrofiziologiei și implantologiei, cu medicul Emilia Goanță în postura curajoasă de pionier. Iar în urmă cu doi ani, dr. Emilia Goanță a adus deja o premieră națională aici, la Craiova. Primul implant cu defibrilator subcutanat din România

În echipa de medici specialişti cardiologi cu supraspecializare în aritmologie și dispozitive implantabile se află, în prezent, alături de dr. Goanţă, dr. Adrian Ungureanu şi Asist. Univ. Dr. George Târtea.

Bugetul pentru electrofiziologie și implantologie a crescut cu 900% în numai 5 ani.

În 2020, o companie privată a vrut să preia Clinica de Cardiologie

Activitatea echipei de medici intervenționiști a captat imediat atenția unor investitori din mediul privat, iar în 2020, o companie a intenționat să preia Clinica de Cardiologie. Dezvăluirea a fost făcută pentru GdS chiar de managerul Spitalului Județean. „Am avut o cerere de la o companie privată de a prelua centrul și de a-l dezvolta, o ofertă pe care am refuzat-o, pentru că nu ar fi fost corect să se ajungă ca o investiție din bani publici să se încheie printr-un parteneriat public-privat. După atâtea eforturi, să vină cineva din exterior și să culeagă roadele unei munci titanice ar fi fost incorect și față de pacienți, și față de echipă”, a declarat Eugen Georgescu.

Singurul spital din țară unde se face telemetrie

Clinica de Cardiologie de la SCJU Craiova este singura din țară unde se face telemetrie. „Suntem singurul spital din România care face acest lucru în acest moment. Pacientul este implantat, pleacă acasă cu dispozitivul din clinică și este monitorizat la distanță. Dacă pățește ceva și este din Vâlcea, spre exemplu, ne poate face transmisia, noi o verificăm și vedem ce se întâmplă”, detaliază dr. Emilia Goanță.

Aceasta este doar o mică parte din activitatea din aria electrofiziologiei și implantologiei la nivelul clinicii din Craiova.

„La început, aveam destul de puține materiale, operam puțin. Scopul a fost de creștere a calității actului medical. Nu doar la noi, ci și la nivelul țării. Acum putem oferi pacientului din zonă și nu numai servicii medicale de nivel european. Stimulatoare cu funcții diverse, orice formă de stimulare posibilă, facem ablații de fibrilație atrială, cea mai frecventă aritmie la nivel global., pentru care există doar 5 centre în țară – dacă includem și clinicile private”, adaugă medicul.

Unul dintre cele mai importante lucruri pe care le urmăresc dr. Emilia Goanță și dr. Adrian Ungureanu, în activitatea lor, este prevenția morții subite cardiace, un subiect despre care se vorbește mult la nivel mondial.

„Sunt tineri care au picat pur și simplu pe stradă și au murit dintr-o dată. Sunt oameni care au pierdut un membru tânăr al familiei și au încercat să îl resusciteze acasă. Aici vin testele genetice, RMN-ul cardiac, angio CT-ul, clinicienii, testăm supraviețuitori din familii cu moarte subită cardiacă. Vedem cine este la risc și facem prevenție”, explică dr. Emilia Goanță.

„Mulți pacienți ne întreabă despre costuri, iar alții nici știu că se fac toate aceste lucruri”

Printre cele mai frecvente întrebări pe care le pun pacienții care ajung la Clinica de Cardiologie sunt cele referitoare la costuri. Oamenii se tem că trebuie să plătească sume colosale pentru procedurile complexe la care trebuie să apeleze pentru a-și salva viața.

„Când le spunem că trebuie să le punem un stent, de multe ori, prima întrebare este: Și cât mă costă?”, povestește dr. Radu Stăvaru.

„Toate procedurile pe care le facem aici sunt decontate de stat pentru pacienții asigurați, nu trebuie să scoată absolut niciun leu din buzunar. Mulți pacienți ne întreabă despre costuri, iar alții nici știu că se fac toate aceste lucruri LA CRAIOVA. Pot beneficia în Craiova de aceleași servicii și materiale ca în orice țară civilizată din această lume”, spune dr. Eugen Țieranu.

La Craiova au ajuns inclusiv pacienţi din Tulcea sau Brăila

În timp ce la Clinica de Cardiologie din Craiova ajung inclusiv pacienți de la Tulcea sau Brăila, unii doljeni încă pleacă la București sau Timișoara pentru intervenții care ar putea fi făcute aici. Se întâmplă adesea din lipsa informației. Mulți nu știu că au posibilitatea să fie operați în Craiova, alții sunt îndrumați chiar de unii specialiști către centre private, din rațiuni financiare.

O deficiență este și lipsa unei colaborări mai strânse cu medicina primară, întrucât medicii de familie ar fi un vector important pentru îndrumarea pacientului către specialişti.

„Vrem ca oamenii să înțeleagă că pot veni la noi pentru a face coronarografii, pentru stenturi, pentru stimulatoare și că beneficiază de toate acestea în baza asigurării de sănătate”, subliniază și dr. Sebastian Militaru.

Materialele folosite la Craiova sunt de cea mai bună calitate

„Încă un lucru pe care dorim să îl facem cunoscut în rândul pacienților este că se folosesc materiale de cea mai bună calitate. Avem pacienți care chiar ne întreabă ce tip de stent le punem, citesc pe Internet. Uneori sunt reticenți să vină la noi pentru că se gândesc că la privat sunt materiale mai bune. Nu este așa, avem stenturi farmacologic active, care sunt folosite la scară largă în Europa și în orice țară civilizată”, spune dr. Stăvaru.

Cel mai vârstnic pacient al clinicii a avut 102 ani

Dr. Adrian Ungureanu își amintește că șocul a fost mare la început când, din lipsa materialelor, era nevoie să existe o selecție a pacienților pe criterii de vârstă și severitate. „Din fericire, am depășit această problemă . Punem dispozitive complexe la orice vârstă, la persoane de peste 90 de ani. Am montat stimulator cardiac unui pacient de 102 ani”, spune medicul.

Cel mai tânăr pacient al medicilor de la electrofiziologie a fost o pacientă de 18 ani, cu o miocardită extinsă, cu aspect EKG de infarct. În ceea ce privește montarea de stenturi, cel mai tânăr pacient a avut 27 de ani. Cel mai vârstnic, 101.

„În mod normal, orice spital judeţean ar trebui să aibă un angiograf”

„De multe ori, timpul înseamnă viață. Indiferent că ai 27 de ani, 101, important este să vii la medic dacă ai dureri în piept, pentru că sunt situații în care nici noi nu mai putem face nimic, oricât de bine pregătiți am fi, dacă pacientul ajunge prea târziu. Și este nevoie de dezvoltarea mai multor astfel de centre în regiune pentru că sunt necesare pentru a salva vieți. Noi, fiind singurul centru din regiune, ajungem să fim colmatați, suntem o mână de oameni, iar pacienți sunt foarte mulți”, transmite dr. Eugen Țieranu.

„În mod normal, orice spital județean ar trebui să aibă un angiograf și 2-3 medici care să poată să facă astfel de proceduri. Conducerea psitalelor și factorii de decizie politică trebuie să înțeleagă că e nevoie.

Pe programul STEMI, pacienții plecau la București, cu elicopterul, cu costuri enorme pentru transport și al trombolitic, costuri cu care am fi putut rezolva 5-6 cazuri aici. Nu e vorba doar de timpul pentru pacient, ci și de costuri. Cu cât sunt mai multe centre și pacienții găsesc rezolvare pe plan local, cu atât scad și costurile”, completează dr. Radu Stăvaru.

Timpul marilor echipe

Dr. Paul Trașcă recunoaște că începutul a fost complicat atât în privința aparaturii, cât și în cea a coagulării echipei, dar consideră că traiectoria Clinicii de Cardiologie din Craiova a depășit așteptările. „Depinzi de foarte mulți oameni, depinzi de finanțări, de birocrație, dar lucrurile au evoluat bine într-un timp relativ scurt. Recunosc că mă așteptam să ajungem în punctul în care ne aflăm acum nu în 4 ani și ceva, ci în 7-8 ani”.

Rezultatul îi aparține întregii echipe. O echipă sudată, care își stabilește mereu noi obiective.

„Am reușit să punem Craiova pe harta cardiologiei moderne din România. Eram absenți de acolo.Vrem să profităm și de prezența chirurgiei cardiovasculare, unde a fost iarăși o muncă titanică și vrem să creștem în continuare. Sigur că e loc de creștere, nu doar ca număr de cazuri, dar și în privința diversității și complexității procedurilor”, transmite dr. Octavian Istrătoaie.

Iar creşterea va veni prin continuarea aceleiaşi munci extraordinare în echipă, pentru că, așa cum spune și managerul SCJU, Eugen Georgescu, „a trecut timpul marilor profesori. Acum este timpul marilor echipe”.