Cum îţi poţi proteja copilul de gripă?

Vaccinarea antigripală este recomandată tuturor copiilor peste 6 luni în fiecare an, pentru a-i proteja de forme severe de boală, care pot duce chiar la deces. Până la 30% dintre copii sunt infectaţi anual cu virusul gripal.

Medicul pediatru Ilinca Tranulis atrage atenţia, într-un podcast dedicat subiectului protecţiei copiilor în faţa virusului gripal, asupra importanţei vaccinării şi aduce în discuţie principalele riscuri ale afecţiunii în rândul populaţiei de vârstă mică. Podcastul face parte dintr-o campanie de informare anuală, realizată cu sprijinul Ministerului Sănătăţii şi a Societăţii Naţionale de Medicina Familiei (SNMF), sub numele „Atlas Gripal: Totul despre gripă şi Vaccinare Antigripală”.

Până la 30% dintre copii sunt infectaţi anual cu virusul gripal

„Manifestările gripei pot fi de la blânde – febră, rinoree, tuse, până la foarte severe – febră foarte mare și de lungă durată, stare generală alterată, complicații pulmonare. În situații particulare, mai ales la copiii foarte mici, la bătrâni sau la persoane cu boli cronice poate duce chiar la deces. Gripa este boala infecțioasă cu cea mai mare incidență și cu cea mai mare mortalitate, depășind tuberculoza, hepatita sau alte infecții. Se estimează ca aproximativ 5-10% dintre adulți și un număr dublu, 20 până la 30% dintre copii, sunt infectați anual cu virusul gripal, adunând la finalul unui sezon peste un milion de decese. Cea mai bună metodă de prevenție este vaccinarea antigripală, ce se poate efectua începând cu vârsta de 6 luni”, transmite dr. Ilinca Tranulis.

Vaccinul scade puternic riscul decesului asociat gripei în rândul copiilor

Vaccinurile gripale injectabile și vaccinurile gripale nazale sunt ambele disponibile pentru vaccinare în România. „Vaccinurile cu administrare intramusculară au în compoziție virus inactivat ce determină după administrare apariția de anticorpi protectori în sânge. Iar cel cu administrare sub formă de spray intranazal are în compoziție virus viu atenuat ce determină un răspuns imun foarte asemănător cu răspunsul imun dat de trecerea prin boală. În plus, este mult mai ușor de acceptat de către copii”, precizează dr. Tranulis.

Medicii recomandă insistent administrarea antigripalului copiilor mici și copiilor cu anumite probleme cronice de sănătate. Îngrijitorii copiilor cu risc ridicat de complicații în caz de gripă trebuie de asemenea să își administreze un vaccin antigripal. De exemplu, bebelușii cu vârsta mai mică de 6 luni prezintă un risc ridicat pentru complicații grave împotriva gripei, dar sunt prea mici pentru a primi un vaccin gripal, astfel că ar trebui protejaţi prin vaccinarea membrilor familiei.

Un studiu folosind date din ultimele sezoane gripale a descoperit că vaccinul gripal a redus riscul de deces asociat gripei la jumătate în rândul copiilor aflați în condiții medicale cu risc ridicat și cu aproape două treimi în rândul copiilor fără afecțiuni medicale pre-existente.

Un copil aparent sănătos poate deja să împrăştie virusul

Copiii sunt transmițători foarte eficienți ai bolii, explică dr. Tranulis. „Se pare că vârsta cuprinsă între 5 și 9 ani este caracterizată printr-o rată foarte înaltă de infecții. La această vârstă, copiii sunt în colectivitate, cei mai mulți dintre ei, iar gesturile de prevenție folosite de obicei de adulți, cum ar fi o igienă riguroasă a mâinilor, acoperirea cu cotul a gurii și nasului atunci când strănutăm sau tușim, sunt gesturi încă în formare la vârste mai mici și de aceea ele nu sunt eficiente în prevenția împrăștierii virusului. De asemenea, contagiozitatea gripei la copii este mai îndelungată decât la adulți. Se estimează că un copil este contagios cu 2-3 zile înainte de apariția simptomelor, deci chiar un copil care pare sănătos poate să împrăștie virusul celor din jurul lui, iar contagiozitatea se prelungește odată cu apariția simptomelor până la 7-10 zile”, spune medicul.

În toată această perioadă, persoanele din jurul copilului sunt la risc de a contacta virusul. Vaccinarea copiilor este extrem de importantă pentru că poate controla răspândirea gripei în comunitate, în colectivitate, în familie sau în jurul prietenilor. Se estimează că o rată de vaccinare a copiilor de aproximativ 70% poate opri răspândirea gripei în colectivitate.

De ce este necesară vaccinarea în fiecare an?

Tulpinile de virus gripal circulant variază de la an la an. Ele își schimbă învelișul, proteinele pe care le expun și altfel pot da îmbolnăviri persoanelor care au trecut deja printr-un episod de gripă. Organizația Mondială a Sănătății este cea care stabilește ce tulpini vor fi folosite în vaccinurile din sezonul următor, printr-un program de predicții și o analiză cât mai exactă a tulpinilor circulante în sezonul respectiv. Sezonul gripei începe toamna, aproximativ în lunile octombrie-noiembrie, și poate dura până în aprilie, chiar mai. În mod ideal, vaccinarea ar trebui să fie efectuată înainte de debutul sezonului, pentru a oferi o protecție încă de la început.

Deoarece virusurile gripale se modifică în mod constant, compoziția vaccinului se poate modifica de la an la an. În plus, imunitatea individuală scade în timp. De aceea, chiar o persoană vaccinată sezonul gripal anterior sau care a trecut prin boală sezonul anterior este posibil ca până la apariția unor noi tulpini de virus să nu mai aibă suficienți anticorpi protectori, chiar dacă cele două sezoane ar fi cu tulpini asemănătoare. Așadar, pentru o cât mai bună acoperire vaccinală, este necesar ca fiecare dintre noi să se vaccineze la începutul sau chiar înainte de fiecare sezon de gripă, susţine dr. Ilinca Tranulis.