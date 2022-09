Licopenul este un compus natural care se găsește în fructe și legume, de la roșii la pepenele verde, grepfrutul și sparanghelul. Licopenul este la bază un carotenoid, adică un pigment galben, portocaliu sau roșu care conferă această culoare plantelor care îl conțin.

Licopenul a fost asociat cu câteva beneficii pentru sănătate, inclusiv un risc redus de a face anumite boli deoarece este cunoscut drept unul dintre cei mai puternici antioxidanți naturali.

Eficient şi când este preparat termic

Popularitatea acestuia este în creștere și pentru că spre deosebire de alte legume și fructe, este încă eficient atunci când este preparat termic, deci îl putem consuma sub mai multe forme. În plus, licopenul este solubil în grăsimi, ceea ce înseamnă că este absorbit în organism atunci când este consumat împreună cu acestea.

Unul dintre principalele beneficii ale licopenului derivă din faptul că are proprietăți antioxidante. Astfel, protejează organismul de stresul radicalilor liberi care pot deteriora ADN-ul și alte structuri celulare, ceea ce conduce ulterior la creșterea riscului de declanșare a diferitelor afecțiuni.

Oferă rezistenţă oaselor

Există tot mai multe dovezi că licopenul are capacitatea de a ajuta la menținerea rezistenței osoase. Într-un studiu clinic, s-a demonstrat că licopenul intervine la nivelul metabolismului osos, modulând activitatea mai multor gene care susțin densitatea osoasă, ceea ce oferă rezistență oaselor. Deși rezultatele cercetărilor sunt promițătoare, sunt necesare studii mai ample pentru a confirma aceste rezultate.

O meta-analiză a arătat că participanții care au raportat un aport mai mare de licopen și au avut niveluri mai mari de licopen din sânge au avut un risc mai mic de cancer de prostată, lucru explicabil tot prin activitatea antioxidantă a acestui compus care previne denaturarea ADN-ului.

Corelația s-a menținut și pe măsură ce aportul de licopen și nivelurile din sânge au crescut, riscul de cancer diminuându-se proporțional. Cu toate acestea, în prezent nu există dovezi că licopenul în sine este singur factor ce contribuie în mod direct la diminuarea riscului de cancer de prostată. Spre exemplu, este cunoscută asocierea cu un risc redus de cancer în cazul persoanelor care consumă mai multe fructe și legume.

În studiile pe animale de laborator, s-a demonstrat că licopenul reduce durerea într-un grad similar cu cel al medicamentelor de tipul antiinflamatoarelor clasice. Rezultatele la animale sunt promițătoare, arătând niveluri semnificative de scădere a durerii și hipersensibilitate de la aportul de licopen, dar studii clinice extinse sunt necesare până la confirmarea acestui beneficiu la oameni.

Surse de licopen

Deși licopenul este prezent în numeroase alimente, acesta există și sub formă de supliment alimentar.

Cu toate că este supliment alimentar și nu se încadrează în definiția clasică a medicamentului, licopenul poate interacționa cu anumite medicamente, inclusiv medicamentele care subțiază sângele (anticoagulantele) și medicamentele pentru scăderea tensiunii arteriale.

Un studiu restrâns a mai constatat că suplimentele alimentare cu licopen administrate zilnic în timpul sarcinii ar putea crește riscul de travaliu prematur sau greutate mică la naștere, deci este vitală consultarea medicului înainte de administrarea comprimatelor cu licopen femeilor însărcinate.

Concluzie

Licopenul este un antioxidant puternic cu multe beneficii pentru sănătate și deși poate fi găsit ca supliment alimentar în farmacii, poate fi cel mai eficient atunci când este consumat din alimente bogate în licopen, cum ar fi roșiile și alte fructe roșii sau roz.