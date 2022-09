Craiova devine începând de joi, 22 septembrie, gazda celui de-al VI-lea Congres de Genetică Medicală cu Participare Internațională. Evenimentul se va desfăşura la Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, în perioada 22-25 Septembrie 2022, şi este precedat de un curs practic de tehnici avansate de Genetică Moleculară, adresat medicilor rezidenți și tinerilor specialiști. Cursul a debutat luni şi se derulează în cadrul Centrului Regional de Genetică Medicală (CRGM) Dolj de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Craiova.

La evenimentul din această săptămână va fi prezent şi coordonatorul Reţelei Europene pentru Boli Genetice cu malformaţii congenitale şi dizabilităţi intelectuale.

Cum a ajuns genetica medicală din Craiova să aibă conexiuni la nivel internaţional? În ultimii ani, în oraş s-a coagulat o echipă de specialişti apreciaţi, coordonată de prof. univ. dr. Mihai Ioana, iar Craiova are astăzi un Centru de Genetică Medicală cu adevărat modern. Doar cinci alte astfel de centre mai există la nivel naţional.

Genetica, un teritoriu amplu şi complex

Medicul şef al CRGM Dolj a vorbit pentru GdS despre importanţa geneticii în diagnosticul şi managementul bolilor şi despre cum medicina poate fi uneori “rescrisă” cu ajutorul specialiştilor din centrele de genetică medicală, cei care decodifică informaţii care dezleagă misterele de nepătruns cândva, schimbând traiectorii şi destine:

“Genetica se ocupă de informaţii – de felul în care ne este “scris”organismul, cu structura şi funcţiile sale. Este, am putea spune, o matematică a biologiei. ADN-ul stochează codificat informaţia. Genetica este cea prin care înţelegem cum informaţia este transmisă, cum este modificată şi cum modificările pot duce adesea la boli şi, mai rar, la obţinerea de avantaje. De exemplu, mutaţiile apărute de-a lungul timpului ne-au adus la acest stadiu al evoluţiei”, explică prof. univ. dr. Mihai Ioana.

Genetica este un teritoriu amplu şi complex, în care nu poţi profesa fără să combini educaţia, cercetarea, activitatea de laborator şi activitatea la patul bolnavului, adaugă acesta. Geneticianul nu face doar testări, nu face doar muncă la cabinet, nu face doar cercetare, ci le armonizează pe toate: “Munca noastră combină anamneza cu medicina de laborator şi cercetarea”.

Colaborări cu centre de genetică din Europa

Centrul Regional de Genetică Medicală din Craiova este un nucleu important pentru viitorul medicinei din zona Olteniei, care s-a consolidat pe baza unui parteneriat real între universitate şi spital şi a unor legături strânse cu specialişti din ţări precum Franţa sau Olanda.

“Există boli atât de rare încât poţi vedea un caz într-o viaţă. Or, atunci nu poţi acumula experienţă în patologia respectivă şi, astfel, apar centre de excelenţă în anumite astfel de patologii la nivel mondial. Există un număr imens de ţinte şi instrumente pentru testările genetice, iar pentru rafinarea căutărilor trebuie să menţii un dialog strâns cu omologii din alte specialităţi. De aceea, interdisciplinaritatea este esenţială. Sunt situaţii când mergi cu un caz mai departe, către alte centre din ţară, nu obţii o soluţie, şi atunci mergi către centrele partenere din reţelele europene pentru genetică şi boli rare. Iar noi facem parte dintr-o astfel de reţea. Vârful de piramidă este centrul care se ocupă de “solving the unsolved in genetics” – rezolvarea lucrurilor de nerezolvat din genetică. Şi putem ajunge şi acolo”, transmite dr. Mihai Ioana.

Primii pacienţi internaţi, de anul viitor

Din luna martie a anului viitor, cel mai probabil, Centrul de Genetică Medicală din incinta SCJU Craiova urmează să primească şi primii pacienţi pentru internare. În prezent, spaţiul unde va funcţiona viitorul compartiment este în reabilitare “Spaţiul se află în clădirea în care funcţionează Oncologia, Dermatologia şi Medicina Muncii. O treime din etajul IV este alocată pacienţilor cu boli genetice”, a declarat coordonatorul CRGM Dolj.

CRGM Dolj este un centru regional de testare genetică, dar primeşte probe din toată ţara, de la Oradea până la Iaşi.