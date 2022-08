Dr. Mihai Craiu avertizează: Riscul antibioticelor inutile la copiii cu Covid

Renumitul medic pediatru Mihai Craiu avertizează asupra riscurilor implicate de administrarea de antibiotic copiilor care au Covid. Acesta spune că, de cele mai multe ori, antibioticul face mai mult rău decât bine.

,,Opriți imediat orice tratamente aberante cu antibiotice luate de pe net, de la prieteni sau rude sau, mai grav, recomandate de medic, în lipsa unor analize care să arate suprainfecție bacteriană”, transmite dr. Mihai Craiu într-o postare pe pagina Spitalul Virtual pentru Copii.

,,Maladia COVID-19 la copilul anterior sănătos nu ar trebui să fie o mare problemă! Ar trebui să poată fi tratat la domiciliu, cu medicamente obișnuite (de febra, de durere, de combatere a deshidratării, etc). Trece în câteva zile tot disconfortul”, spune medicul.

Copilul care nu trebuie internat nu necesită nici antibiotic

Dacă este atât de puțin bolnav încât nu trebuie internat, atunci acel copil NU TREBUIE să primească tratament cu antibiotice, subliniază pediatrul.

Este absolut interzis, și cu siguranță dăunător, un tratament cu antibiotice la un copil care nu are dovezi de supra-infecție bacteriană din consult medical și din analize specializate. Nu sunt necesari nici un fel de aerosoli, CU NIMIC, la copilul care are COVID dar nu este astmatic sau nu are wheezing recurent.

Ce trebuie urmărit la copilul bolnav de Covid

Medicul spune că, la fel ca în cazul altor viroze, în infecţia cu Covid părintele trebuie să aibă în vedere urmărirea și combaterea febrei, mai ales dacă este cu valori mari, peste 38.5C, sau dacă produce stare de rău, dureri de cap, hidratarea cu multe lichide și eventual cu săruri de rehidratare orală, mai ales la cei cu vârstă mică (sugari, preșcolari) ce au diaree și/sau vărsături şi menținerea unor căi aeriene libere prin aspirarea secrețiilor, dacă sunt abundente, și pus apă de mare sau ser fiziologic.

,,Imensa majoritate a copiilor infectați cu SARS-CoV-2 nu vor fi mai bine cu antibiotice, ci mai rău. Doar medicamentele antivirale, la cazurile grave sau la copiii având comorbidități ar putea influența evoluția bolii. Spun toți experții din lume, chiar dacă noi românii credem altceva”, a scris conf. dr. Mihai Craiu.

„Niciun părinte nu vrea să-i fie rău copilului. Dacă nu schimbăm nimic în modul în care dăm antibioticele, până o să fie copiii lor pensionari, vor muri de pneumonie, pielonefrită, apendicită și alte boli date de germeni rezistenți la toate antibioticele cunoscute”, spunea pediatrul într-un interviu acordat publicaţiei 360medical.

Riscul azitromicinei

Tot mai mulți copii din România primesc absolut inutil azitromicină, în ultima vreme, atenţionează medicul.

„Azitromicina este un antibiotic cu proprietăți deosebite, dar, ca toate celelalte antibiotice disponibile pentru utilizare pediatrică, azitromicina nu contribuie la vindecarea bolilor virale. Evoluția și severitatea unei boli virale nu este influențată în sens favorabil de utilizarea azitromicinei”. În plus, continuă pediatrul, azitromicina „stă” foarte mult timp în corpul unui copil, fiind eliminată extrem de încet. Azitromicina se concentrează în interiorul celulelor umane, iar acumularea în ţesuturi vine cu riscuri.

„În primul rând există riscul selectării rezistenței la antibiotice, în special la tulpinile de pneumococ. Iar infecțiile pneumococice invazive sunt principala cauză de pneumonie sau alte boli grave, posibil mortale (meningită, septicemie) la copil. Iar la copiii foarte mici (nou-născuți) există riscul unei complicații foarte grave, care se rezolva doar chirurgical, stenoza hipertrofică de pilor. Ca să respectăm protocoalele actuale ar trebui să administrăm azitromicina la copii DOAR în boli bacteriene dovedite, în scenariul în care nu avem alternative rezonabile. In niciun caz nu se administrează în forme ușoare de COVID-19 la copiii trimisi la domiciliu. Este inutilă și pot apărea efecte adverse importante”, încheie medicul.