Medicamentele expirate, sigure pentru administrare?

Am trecut cu toții prin asta. Am fost răciți iarna trecută, am achiziționat medicamente, o parte nu le-am terminat și le-am depozitat în cutia cu medicamente. Un an mai târziu, iată-ne iar prezentând simptome de răceală. Ne repezim la cutia cu medicamente și vedem că medicamentul care ne-a ajutat cu o iarnă înainte – sau să fie chiar două ierni?- are termenul de valabilitate depășit.

Dar chiar este expirat? Oare ne face rău dacă îl înghițim sau este doar o dată aproximativă și depășirea termenului de expirare cu câteva luni nu reprezintă o problemă cu adevărat? Sau poate doar nu își va mai face efectul așteptat?

Ce semnifică data expirării medicamentelor?

Data de expirare inscripționată pe ambalajul medicamentelor nu indică momentul în care medicamentul nu mai este eficient sau a devenit periculos pentru a fi administrat. Aceasta este data la care producătorul medicamentului poate garanta în continuare potența și siguranța completă a medicamentului.

Administrarea unui medicament după această data de expirare vă oferă, la modul general, o eficacitate a acestuia de 70-80%, în primul an după depășirea perioadei de valabilitate. Prin urmare, rezultatele dorite și așteptările de a ne simți mai bine cu ajutorul respectivului medicament este posibil să nu fie atinse deoareceefectul maxim apare în cele mai multe dintre cazuri doar dacă se administrează doza întreagă.

Datele de expirare sunt foarte stricte deoarece producătorii de medicamente doresc să ofere maximul de eficacitate al substanței comercializate, iar aceasta să acționeze așa cum a făcut-o în timpul studiilor clinice premergătoare introducerii pe piață a medicamentelor.

Ce spun studiile?

Referitor la veridicitatea termenului de expirare al medicamentelor, cel mai adesea este citat un studiu realizat de Food and Drug Administration (FDA) pentru armata Statelor Unite ale Americii. Armata deținea un stoc considerabil de medicamente, atât din punct de vedere cantitativ, cât și valoric, iar o dată la câțiva ani o parte din aceste mediamente trebuiau distruse deoarece se depășea termenul de valabilitate.

Studiul întreprins de FDA a descoperit că 88% din cele 122 medicamente diferite testate, atât din cele care se eliberează pe bază de prescripție medicală, cât și fără, depozitate în condiții ideale, ar fi putut avea prelungită data de expirare cu mai mult de un an față de termenul înscris pe ambalaj.

Cercetările ulterioare au aratăt faptul că, păstrate în condiții optime, multe medicamente își păstrează 90% din eficacitate timp de cel puțin cinci ani după data de expirare etichetată și, uneori, chiar mai mult.

Medicamentele solide, cele mai „stabile”

După depășirea perioadei de valabilitate, medicamentele sub formă solidă, cum este cazul comprimatelor și capsulele prezintă cea mai ridicată stabilitate. Pe de altă parte, medicamentele care sunt formulate ca soluții sau sub formă de pulbere ce este apoi reconstituită cu apă în vederea administrării, cum este cazul anumitor suspensii cu antibiotic, prezintă un risc mai mare de a nu-și atinge potențialul maxim de efect, dacă sunt administrate după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

Capacitatea unui medicament de a avea o perioadă de valabilitate extinsă depinde de mai mulți factori, de la ingredientele medicamentului, inclusiv prezența conservanților, la fluctuațiile de temperatură, lumină, umiditate și alte condiții de depozitare. În plus, medicamentele trebuie păstrate în ambalajul lor original. Desigilarea medicamentelor din ambalajul original duce la scăderea termenului.

Medicamentele expirate pot fi riscante

Este important să cunoaștem și să respectăm data de expirare a medicamentelor. Administrarea lor după termenul de valabilitate este riscantă și posibil dăunătoare sănătății. Motivele sunt multiple, de la scăderea potenței medicamentelor la reducerea eficacității acestora și la modificarea compoziției chimice a acestora în urma depozitării îndelungate în condiții nepotrivite. Un antibiotic a cărui eficacitate în lupta cu o bacterie nu mai este de 100% poate genera apariția de rezistențe microbiene, un pericol enorm pentru sănătatea publică.

În cazul în care nu se cunoaște cu exactitate termenul de valabilitate al unui medicament deoarece s-a șters de pe ambalaj sau poate nu mai avem decât câteva pastile din folie și termenul de expirare nu mai este trecut pe acestea, cel mai bine este să nu ne administrăm aceste medicamente. Ca o recomandare, dacă achiziționați doar câteva comprimate dintr-un medicament, rugați farmacistul să vă noteze termenul de valabilitate pe punga în care vă eliberează medicamentele. Astfel, veți putea cunoaște în orice moment termenul de expirare al acestora.

Odată ce data de expirare a trecut, nu există nicio garanție că medicamentul va fi sigur și eficient. Dacă medicamentul dumneavoastră a expirat, nu îl utilizați.

Atenție la data de expirare a acestor medicamente!

Anumite medicamente sunt cunoscute ca fiind sigur periculos a fi utilizate după data de expirare deoarece au un indice terapeutic îngust, ceea ce se traduce prin faptul că o scădere a activității farmacologice poate duce la consecințe grave pentru sănătatea pacientului. Aici se încadrează antiepilepticele, anticoagulantele, insulinele, anumite medicamente administrate în tratamentul bolilor cardiace.

Vaccinurile și medicamentele biologice s-a dovedit că se degradează rapid odată cu atingerea datei expirării. Medicamentele injectabile trebuie eliminate imediat ce expiră sau dacă se observă decolorații ale acestora, dacă par tulburi sau dacă se observă particule solide în ele.

Importanța valabilității medicamentelor

În statele dezvoltate și cele în curs de dezvoltare este prezent pretutindeni fenomenul risipei de medicamente cauzat de neadministrarea în timpul perioadei acestora de valabilitate. Pe de altă parte, în țările ce se confruntă cu mari probleme economice, prețul ridicat sau câteodată chiar prohibitiv al medicamentelor duce la întrebări referitoare la posibilitatea utilizării medicamentelor după data acestora de expirare, cu păstrarea eficacității substanței medicamentoase.

Prin urmare, stabilirea pentru fiecare medicament în parte a datei maxime la care oferă încă o eficacitate dezirabilă reprezintă un demers ce ar putea fi extrem de util pentru populațiile defavorizate.

Concluzii

Pentru a avea parte de toate beneficiile pe care le poate avea un medicament, acesta trebuie să se afle în termenul de valabilitate. Așadar, este recomandată verificarea periodică a medicamentelor pe care le avem în casă. Medicamentele trebuie păstrate în general într-un loc răcoros și uscat, ferit de lumină, cum ar fi un sertar de dulap sau un raft, preferabil nu în încăperi cu variații de temperatură și umiditate, cum este cazul băii și bucătăriei. Întotdeauna este bine să se verifice condițiile de depozitare ale medicamentelor înscrise pe prospectul sau ambalajul acestora și să urmăm instrucțiunile respective.

Adresați farmacistului sau medicului întrebări despre medicamentele expirate, deoarece aceștia pot oferi cele mai bune informații și recomandări.

Valentina Ghimpău

Sănătate de la Farmacist specialist,

Vă mulțumesc că m-ați citit!