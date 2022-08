După ce Ministrul Sănătăţii a îndemnat oamenii să meargă „cât mai repede” să îşi procure comprimatele cu iodură de potasiu necesare pentru populaţia până în 40 de ani în cazul unui accident nuclear, mai multe farmacii din Craiova au fost asaltate de cereri. Pastilele se găsesc în aproximativ 50 de puncte farmaceutice din judeţ, însă mulţi nu ştiu care sunt acestea.

La farmaciile din oraş, craiovenii au început să apară încă de dimineaţă cu reţetă de la medicul de familie, întrebând de „pastila gratuită de iod”, povesteşte N. S., farmacistă şefă. „Noi nu distribuim aceste pastile, dar ne-am trezit astăzi cu foarte multe persoane care au venit să ni le solicite. Populaţia nu a fost informată cum trebuie şi oamenii nu înţeleg de ce nu le dăm medicamentul. Parcă suntem într-un text de Caragiale! E o nebunie totală”, ne-a declarat aceasta.

„Toată lumea caută pastilele acum, întreabă, oamenii sunt panicaţi. Problema este că nu sunt informaţi şi cred că o mare parte o s-o ia din farmacie în farmacie să le caute”, spune şi farmacistul Kevyn Boboc.

Fiecare pacient care ia comprimatele trebuie consiliat de farmacişti

Viorela Ţârcomnicu, managerul unui lanţ de farmacii aflat pe lista celor care distribuie comprimatele cu iodură de potasiu spune că abia după anunţul ministrului au început să apară pacienţi care le solicită: „Noi am afişat încă din iunie un anunţ de informare pentru ca oamenii să ştie că distribuim comprimatele în baza reţetei eliberate de către medicul de familie. Dar abia acum au început să vină. Fiecare persoană care vine să ridice aceste comprimate semnează un acord şi este consiliată cu atenţie de către farmacist. Oamenii trebuie să înţeleagă foarte clar că aceste pastile nu trebuie administrate decât în cazul unui accident nuclear, trebuie să li se explice efectele adverse şi trebuie să ştie că este foarte important să nu le ţină la îndemâna copiilor!”, a transmis aceasta.

Medicii de familie se tem că nu vor face faţă cererilor

După ce ministrul Rafila a lansat îndemnul, medicii de familie s-au plâns că un anunţ care stârneşte panica în rândul populaţiei riscă să le blocheze activitatea. Aceştia se tem că vor fi copleşiţi de solicitări şi că nu le vor face faţă.

„Gândiţi-vă că pe lista mea sunt 1207 pacienţi care se încadrează în categoria celor eligibili pentru a primi comprimatele. Înmulţiţi cu 5 minute pentru fiecare şi faceţi calculul”, a spus dr. Carmen Dogaru, preşedintele Societăţii pentru Medicină de Familie din Dolj.

Câţiva pacienţi cu care am vorbit au spus totuşi că nu au întâmpinat probleme. „Noi am solicitat reţeta în această dimineaţă şi cred că a durat mai puţin de două minute. A mers repede. Însă nu am fost încă să ridicăm comprimatele”, a declarat P. I., care a mers la doctor pentru fiica sa de 11 ani.

„Am sunat la medicul de familie şi ni s-a spus că putem veni oricând să ridicăm reţeta”, ne-a spus şi altă craioveancă.

Unde găsiţi comprimatele

În judeţul Dolj sunt circa 50 de farmacii unde cetăţenii vor găsi comprimatele. Lista acestora poate fi consultată mai jos.

Majoritatea farmaciilor sunt în Craiova, dar medicamentul se va găsi şi în farmacii din Galicea Mare, Dobroteşti şi Amărăştii de Jos.

Când se administrează iodura de potasiu

În scopul de a realiza blocarea eficace a absorbţiei radioactive, iodura de potasiu trebuie să fie administrată cât mai curând posibil după expunerea la radiaţii, menţionează Ministerul într-un material informativ. În cazul în care administrarea are loc la 4-6 ore după expunere, absorbţia este blocată doar în proporție de aproximativ 50%. În cazul în care administrarea de iodură de potasiu are loc mai târziu de 12 ore după expunere, absorbția acesteia nu mai este semnificativă, deoarece iodul radioactiv a fost absorbit deja de către glanda tiroidă.

Durata tratamentului este limitată la o doză unică care va fi administrată sub controlul autorităţilor competente. Această doză va oferi protecţie pentru o expunere de până la 24 ore. În cazul continuării expunerii la radiaţii radioactive, poate fi necesară administrarea unei noi doze în decursul a două zile.

Nou-născuţilor nu trebuie să li se administreze mai mult de o doză.

Protecţia este mai mare pentru populaţia tânără

Beneficiul potenţial al profilaxiei cu iod este cu atât mai mare cu cât vârsta este mai mică. Riscul de cancer tiroidian per unitate de doză de iod radioactiv este mai mare la făt, nou-născut şi sugar decât la adult. Ca urmare, populaţia ţintă pentru administrarea iodului este reprezentată mai ales de persoanele cu vârsta sub 40 ani.

De regulă, nu se recomandă profilaxia cu iodură de potasiu persoanelor cu vârsta de peste 40 ani, cu excepţia cazurilor în care expunerea tiroidei la iod radioactiv prin inhalare, este de aproximativ 5 Gy. Riscul de cancer tiroidian este foarte mic la această grupă de vârstă, în timp ce incidenţa afectării tiroidiene este mai mare. Ca urmare, riscul de complicaţii tiroidiene induse de iod este mai mare la această grupă de vârstă.

Informaţii suplimentare se pot găsi la adresa: https://www.ms.ro/wp-content/uploads/2022/05/Prezentare-Iodura-2022.pdf.