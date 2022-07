România luptă împotriva hepatitelelor virale B și C

Ziua Mondială a Hepatitei (World Hepatitis Day) este sărbătorită în fiecare an pe 28 iulie, fiind o oportunitate pentru instituțiile implicate de a crește gradul de conștientizare și de a încuraja o schimbare politică reală pentru a facilita prevenția, diagnosticul și tratamentul hepatitelor virale.

Tema din acest an este „Hepatita nu poate aștepta!”, atrăgând atenția asupra faptului că această boală este necruțătoare, iar depistarea prococe poate salva vieți.

La nivel mondial o persoană moare la fiecare 30 de secunde din cauza unei boli cauzate de virusurile hepatitice B sau C. „Hepatita nu poate aștepta! Noi nu trebuie să așteptăm pentru a acționa! Țara noastră s-a alăturat statelor din întreaga lume în atingerea obiectivului Organizației Mondiale a Sanătății, acela de a elimina hepatitele virale până în 2030, prin adoptarea Planului Cadru Național privind Controlul Hepatitelor Virale în România pentru Perioada 2019 – 2030“ spun specialiştii Institutului Clinic Fundeni.

Testarea şi depistarea precoce

Cea mai sigură cale pentru realizarea acestui obiectiv este testarea populației și depistarea precoce a acestor infecții, iar acest lucru se realizează la nivelul țării noastre prin proiectele cofinanțate din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Prin proiectul „LIVE(RO) 1 – Formarea personalului medical din România pentru screeningul populațional al infecțiilor cronice cu virusuri hepatitice B/C/D”, implementat de Institutul Clinic Fundeni în parteneriat cu Institutul Național de Sănătate Publică și Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași a fost dezvoltat Sistemul Electronic de Evidență a Screeningului,

practic primul registru electronic al hepatitelor din România.

În prezent Registrul este populat cu datele a peste 170.000 de persoane care au fost testate pentru depistarea infecțiilor cu virusurile hepatitice B sau C. Din totalul celor 170.226 persoane care au participat la programele de testare realizate prin proiectele LIVE(RO)2SUD și LIVE(RO)2EST, 2.712 au fost depistate pozitiv la infecția cu virus B, 2.032 au fost depistate pozitiv la infecția cu virus C și 39

de persoane au fost depistate pozitiv la infecția cu virus B+C.

Prevalența generală este de 2.8%, mai exact 1.59% la hepatita B, de 1.19% la hepatita C și de 0.02% la hepatită B+C.

Femeile au în general hepatită B

În funcție de mediul de rezidență al persoanei testate, în mediul rural se înregistrează o prevalență de 1.53% la hepatita B și de 1.20% la hepatita C, iar în mediul urban avem o prevalență de 1.80% la hepatita B și de 1.16% la hepatita C.

Prevalența în funcție de gen: prevalență mai mare la hepatita B în rândul femeilor, în timp ce bărbații înregistrează prevalență mai mare la hepatita C. Pe datele înregistrate, în cazul femeilor avem un procent de 1.45% la hepatită B și de 1.41% la hepatită C. Bărbații înregistrează o prevalență mai mare în cazul hepatitei B, de 1.83%,

în timp ce hepatita C are o prevalență de 0.83%.

La nivel mondial, 290 de milioane de oameni au hepatita virală şi nu ştiu de ea

Sistemul Electronic de Evidență a Screeningului este gestionat de către Institutul Național de Sănătate Publică, iar principalul scop al acestuia este păstrarea unei evidențe a persoanelor depistate cu hepatită B/D sau C și interpretarea datelor obținute în vederea elaborării unor politici publice care să poată ajuta la eliminarea hepatitelor virale din România. Proiectul „LIVE(RO) 1 – Formarea personalului medical din România pentru screeningul populațional al infecțiilor cronice cu virusuri hepatitice B/C/D” este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

La nivel mondial, 290 de milioane de persoane trăiesc cu hepatita virală, fără să cunoască acest lucru. Dacă aceste persoane nu sunt diagnosticate și nu primesc tratamentul potrivit, pot transmite boala, pot să se confrunte cu o scădere a calității vieții în lipsa tratamentului adecvat și pot dezvolta complicații care ulterior să ducă la decesul lor.