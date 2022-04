Broccoli- un superaliment la îndemână

Broccoli (Brassica oleracea) este o legumă verde din clasa cruciferelor, asemenea conopidei, verzei și verzei de Bruxelles. Resursă nutrițională infuzată cu vitamine, minerale, fibre și antioxidanți, broccoli confirmă adevărul celebrului dicton al lui Hipocrate: ”Fie ca hrana să-ți fie medicament și medicamentul hrană”.

Nutrienții din broccoli

Proaspăt sau gătit, broccoli rămâne un aliment sănătos, doar că în funcție de modul se preparare, se schimbă profilul nutrițional al acestuia. Metoda cea mai potrivită de preparare a broccoli pentru a conserva cât mai mulți dintre nutrienți este gătire la abur.

O cană de broccoli crud conține doar 25 de calorii, mai puțin de 5 grame de carbohidrați, fără grăsimi și câteva grame de proteine vegetale. În plus, această cantitate oferă 250% din doza zilnică recomandată (DRZ) de vitamina K, care ajută la coagularea sângelui și este necesară pentru sănătatea oaselor.

Vitamina C se regăsește și ea în procent de 135% DZR, suficient pentru a-și exercita rolurile în cadrul sistemului imunitar și pentru a influența pozitiv funcțiile colagenului, important pentru sănătatea pielii și articulațiilor.

Cantitatea rezultată în urma preparării termice a unei căni cu broccoli oferă mai mult de 10% din DZR din vitaminele A, B6, B2, și E. De asemenea, se regăsesc cantități de fosfor, mangan, cupru, potasiu, magneziu, zinc, fier, calciu și seleniu, dar și acizi grași de tipul omega-3 fiind practic o infuzie de elemente indispensabile unei diete sănătoase.

Efect antioxidant important

Proprietățile antioxidante ale broccoli-ului pot avea implicații benefice pentru sănătatea umană, fiind cunoscut faptul că antioxidanții sunt molecule care inhibă sau neutralizează deteriorarea celulară cauzată de radicalii liberi, conducând în final la reducerea inflamațiilor.

Glucorafanina din broccoli este un compus care este transformat într-un antioxidant puternic numit sulforafan în timpul digestiei. Studiile in vitro, dar și cele in vivo, pe animale, au arătat că sulforafanul poate conduce la scăderea nivelului zahărului din sânge, a nivelului de colesterol, a stresul oxidativ și protejează împotriva dezvoltării bolilor cronice.

Alți antioxidanți prezenți în broccoli sunt luteina și zeaxantina, cunoscuți pentru rolul important pe care îl au în prevenirea deteriorarii celulare de la nivelul ochilor. Atât acești compuși antioxidanți, cât și conținutul de vitamina C și potasiu conlucrează pentru ameliorarea stărilor inflamatorii.

Stresul oxidativ este incriminat și în procesul de îmbătrânire și reducerea funcției metabolice de-a lungul vieții, procese naturale inevitabile, dar care par că pot fi încetinite de către sulforafan prin creșterea expresiei genelor antioxidante.

Aceste studii au totuși limitările lor și necesită investigații mai amănunțite, dar premisele sunt încurajatoare.

Eficient contra COVID-19?

Infectarea cu SARS-CoV-2, cauza bolii COVID-19, a provocat o criză globală de sănătate și chiar și în prezent există opțiuni terapeutice limitate pentru prevenirea și tratamentul acestei infecții.

Rezultatele unui studiu efectuat de către un spital din SUA a arătat că sulforafanul a inhibat replicarea in vitro a șase tulpini de SARS-CoV-2, inclusiv Delta și Omicron, precum și pe cea a coronavirusului sezonier HCoV-OC43. În plus, acest compus, în combinație cu remdesivir, au acționat împreună și și-au potențat efectul pentru a inhiba infecția cu coronavirus in vitro (studiu pe culturi în eprubetă). Aceste rezultate publicate acum două săptămâni sugerează posibilitatea utilizării fitoactivului sulforafan ca potențial agent pentru prevenirea sau tratamentul infecțiilor cu coronavirus.

Sistemul imunitar, ajutat de broccoli

Sistemul imunitar uman este complex și până la momentul actual mecanismul acestuia de acțiune nu este pe deplin elucidat. Totuși, anumite aspecte sunt cunoscute, cum este faptul că vitamina C este esențială în buna lui funcționare, iar broccoli este o legumă care o conține din plin, având rol atât în prevenirea, cât și în tratarea anumitor afecțiuni.

Efecte la nivelul sistemului osos

Fiind o sursă bună de vitamina K, fosfor, calciu și vitaminele A și C, consumul de broccoli contribuie la menținerea oaselor puternice și sănătoase. În plus, sulforafanul din compozitiția broccoli-ului pare să aibă pe lângă proprietățile antioxidante, beneficii și în prevenirea osteoartritei, dar acest avantaj necesită cercetări suplimentare deoarece a fost studiat doar pe studii în eprubetă, in vitro.

Ajutor contra cancerului?

Legumele crucifere, așa cum este și cazul broccoli-ului, conțin diferiți compuși bioactivi care pot reduce daunele celulare cauzate de anumite boli cronice, lucru susținut de studii de mici dimensiuni care au arătat cum consumul cruciferelor poate asigura o anume protecție împotriva mai multor tipuri de cancere: sân, prostată, gastric, colorectal, renal și de vezică urinară. Din nou, aceste studii sunt restrânse și necesită mult mai multă cercetare pentru a certifica aceste observații.

Concluzia

Broccoli este o legumă bogată în nutrienți care poate contribui la îmbunătățirea stării de sănătate, daca este consumat cu regularitate. Deși sunt necesare studii mai aprofundate, indicii ale beneficiilor există, prin urmare consumul acestuia în cadrul unei diete echilibrate este indicat.

Valentina Ghimpău

Farmacist specialist,

