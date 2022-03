Autismul la fetiţe, depistat mai greu

Fetele cu vârste mai mari, cu forme mai ușoare de autism, este posibil să își ascundă simptomele sau să depună eforturi mai mari pentru a se „integra” în rândul colegilor și prietenilor de aceeași vârstă. De aceea, se pare că autismul poate fi mai greu depistat în rândul lor. În apropierea Zilei Mondiale a Autismului, marcată anual pe 2 aprilie, specialiştii atrag atenția asupra acestei probleme, scrie Viaţa Medicală. Diagnosticul precoce poate ajuta fetele cu autism să aibă acces la mijloace prin care pot obține sprijin. De aceea, este important să recunoaștem simptomele şi să fim mai atenţi la semne.

Simptomele variază mult de la un caz la altul

Autismul este o condiție ce ține de dezvoltare, ea poate afecta abilitaeta unei persoane de a comunica și de a interacționa cu ceilalți. Însă simptomele pot varia foarte mult, de la un individ la altul.

Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CDC) din SUA estimează că aproximativ 1 copil din 44 cu vârsta de 8 ani a fost identificat cu o tulburare din spectrul autist. Tot CDC estimează că băieții au o predispoziție de patru ori mai mare să fie identificați ca având o tulburare din spectrul autist, în comparație cu fetițele. Totodată, este foarte probabil ca medicii să subdiagnosticheze fetițele cu autism deoarece ele nu prezintă cele mai „comune” sau frecvente comportamente asociate cu autismul sau din cauza faptului că își ascund mai bine simptomele.

Simptomele autismului tind să fie aceleași pentru băieți și fete, însă fiecare persoană este diferită, iar simptomele pot varia de la caz la caz. Iar pentru că autismul implică o paletă atât de diversă de simptome, multe persoane preferă să folosească termenul „tulburare din spectrul autist” sau TSA.

Care sunt principalele simptome

Mulți dintre copiii cu autism au dificultăți în ceea ce privește interacțiunea socială și comunicarea cu alte persoane. Unele dintre simptomele frecvente pot fi:

Cel mic nu răspunde când este strigat pe nume până la vârsta de 12 luni

Preferă să nu fie ținut în brațe și îmbrățișat

Are dificultăți atunci când trebuie să urmeze instrucțiuni

Nu se uită la ceva / un obiect atunci când o altă persoană indică acel lucru

Îşi pierde anumite aptitudini, cum ar fi că nu mai spune un cuvânt pe care putea să îl folosească înainte

Are dificultăți în explicarea unui lucru pe care îl vrea sau de care are nevoie

Are dificultăți în înțelegerea modului în care alți oameni se simt

Evită contactul vizual.

Sursa citată adaugă că există și alte caracteristici-cheie ale comportamentului în cazul autismului, cum ar fi rutinele stricte și acțiunile repetate.

Iată câteva exemple frecvent întâlnite:

Copilul are dificultăți în adaptarea la o schimbare în rutină

Este neobișnuit de atașat de obiecte sau jucării

Se leagănă dintr-o parte într-alta

Petrece mult timp organizând obiectele

Repetă anumite cuvinte, fraze sau sunete

Are un răspuns neobișnuit la anumite mirosuri, gusturi sau sunete

Are probleme în ceea ce privește mișcarea, inclusiv tulburări apărute în menținerea echilibrului, abilități motorii.

Majoritatea dintre aceste simptome tind să apară în copilăria mică, deși persoanele din jur este posibil să nu le recunoască la momentul respectiv. Alte simptome, însă, pot să nu devină evidente până când copilul nu este mai mare.

De ce autismul poate fi trecut cu vederea la fetiţe

Stereotipurile cu privire la comportamentul tipic al persoanelor de sex masculin și feminin ar putea face ca unele persoane să treacă cu vederea aceste simptome. Mulți oameni cred, spre exemplu, că fetițele sunt în mod natural mai tăcute sau mai bucuroase să se joace singure, în comparație cu băieții. Chiar și așa, faptul că o fetiță vorbește mai puțin și că preferă să petreacă timp singură pot fi simptome ale autismului.

Există însă dovezi științifice care sugerează că anumite simptome ale autismului sunt mai frecvent întâlnite la băieți decât la fetițe. De exemplu, comportamentele repetitive pot să apară mai des la băieții cu autism decât la fetițele cu autism.

Cel mai important este că băieții și fetițele pot face față în mod diferit simptomelor tulburării din spectrul autist. Fetițele pot să își ascundă simptomele sau să investească mai mult timp și mai multă energie în învățarea normelor sociale. Sursa menționată arată că fetele cu autism sunt mai predispuse să fie capabile să formeze relații de prietenie în comparație cu băieții cu autism. Acest lucru poate „masca” autismul, deoarece multe persoane văd dificultatea de a socializa ca pe unul dintre simptomele-cheie ale tulburării din spectrul autist.