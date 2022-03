Semne care arată că ai glicemia scăzută

Ca să funcționeze, fiecare celulă din organism folosește drept combustibil o formă de zahăr numită glucoză.

Creierul are nevoie de jumătate din toată energia produsă prin arderea glucozei, toate funcțiile sale fiind dependente de un nivel optim al glicemiei. Dezechilibrul caracterizat prin valori crescute ale glicemiei poate duce la infarct, accident vascular cerebral sau diabet zaharat de tip 2, în timp ce valorile scăzute ale glicemiei sunt însoțite de alte riscuri și afecțiuni, nu mai puțin periculoase.

Episoade de hipoglicemie experimentează mai ales pacienții diabetici, dar le poate scădea glicemia și persoanelor care nu suferă de această afecțiune. Senzația de foame, oboseala, agitația, irascibilitatea sunt primele semne că ne-a scăzut nivelul zahărului din sânge.

Hipoglicemia

Glicemia normală are valorile cuprinse între 73 și 110 mg, însă variază de la om la om și depinde de momentul zilei sau de timpul scurs de la ultima masă. De asemenea, glicemia normală la un om sănătos este diferită de glicemia normală la o persoană care suferă de diabet. Totuși, putem considera că ne confruntăm cu hipoglicemie (scăderea glicemiei) atunci când glucoza din sânge scade sub 70 mg/dl la diabetici, sub 50 mg/dl la bărbați, sub 45 mg/dl la femei și sub 40 mg/dl la copii.

Uneori hipoglicemia poate apărea după masă, în cazul în care organismul produce prea multă insulină (hormonul care reglează metabolismul glucidelor). Alteori, cauzele pot fi consumul excesiv de alcool, tulburările de alimentație, dietele, săritul peste mese, afecțiunile ficatului sau ale inimii, activitățile fizice intense atunci când organismul nu dispune de suficiente glucide în sânge.

Simptome

Simptomele se pot agrava mai ales în cazul diabeticilor, care pot ajunge la comă hipoglicemică, o complicație severă. De aceea, primul lucru pe care trebuie să-l faci când simți că ți-a scăzut glicemia este să mănânci ceva dulce, o bomboană, de exemplu.

După 15 minute, ar trebui să-ți revii. În caz contrar, ar trebui să te adresezi medicului.

Nivelul de glucoză din sânge, principala sursă de energie a organismului, depinde de mai mulţi factori:

ce şi cât mănânci,

câtă mişcare faci,

ce medicamente iei,

de ce afecţiuni suferi.

Uneori, cauza căderii bruşte de glicemie este evidentă şi are legătură fie cu efortul fizic depus, fie cu omiterea unei mese. Însă dacă nivelul glicemiei scade în mod repetat şi aparent fără motiv, este cazul să mergi la un consult.

Semnele că ai glicemia scăzută nu trebuie ignorate, deoarece pot duce la o criză hipoglicemică sau chiar la pierderea conştienţei.

Semnele nivelului redus de zahăr din sânge

Dacă glucometrul indică o valoare mai mică de 70 mg/dl, înseamnă că te confrunți cu o glicemie scăzută.

Iată ce fel de simptome ar putea apărea în cazul unui episod de hipoglicemie:

Transpiraţie excesivă şi piele cu aspect umed, indiferent de temperatura ambientală,

Transpiraţii nocturne (care apar în timpul nopţii),

Senzaţie de foame (corpul semnalează că duce lipsă de glucoză),

Anxietate (nivelul redus de zahăr din sânge favorizează producerea de adrenalină, care duce la anxietate şi accelerarea ritmului cardiac),

Tremurături (este afectat sistemul nervos central, care eliberează compuşi chimici ce cauzează tremor),

Schimbări de dispoziţie (includ episoade de plâns, iritabilitate, senzaţie de izolare, tristeţe şi confuzie),

Senzaţie de leşin,

Ameţeli,

Tulburări de somn, coşmaruri – toate acestea duc la apariţia oboselii pe parcursul zilei,

Modificări de percepţie, precum vedere în ceaţă, vorbire îngreunată sau incoerentă şi lipsa de echilibru sau coordonare.

Metode de prevenire a hipoglicemiei

Pentru a evita astfel de simptome, este important să ţii cont de următoarele sfaturi:

Mănâncă la ore fixe şi nu sări niciodată peste mese,

Ţine la îndemână un suc de fructe sau un aliment bogat în carbohidraţi, pentru acele momente în care te simţi slăbit,

Verifică-ți periodic glicemia.

Cere sfatul medicului dacă experimentezi mai mult de două episoade de hipoglicemie în decursul a 7 zile şi nu ştii care poate fi cauza!