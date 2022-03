Peste 1 milion de lei vor ajunge la Spitalul Filantropia pentru dotarea secției de terapie intensivă neonatală

Bebeluşii din Oltenia care au nevoie de terapie intensivă după naştere vor avea şanse mai mari de recuperare datorită unei investiţii de peste 1 milion de lei pentru dotarea Secţiei de Neonatologie a maternităţii Filantropia din Craiova.

Proiectul este implementat de Asociația „Dincolo de Azi” şi finanțat prin Fondul Viață pentru Nou-Născuţi, un program inițiat și susținut de Fundația Vodafone România.

„Când am devenit mamă, am vizitat secţia de terapie intensivă pentru nou-născuţi din spital și am înțeles ce înseamnă lipsuri de care poate depinde supravieţuirea unui bebeluş. Înainte să ies din spital, am sunat o prietenă de la Asociația pentru Relații Comunitare (ARC), alături de care am derulat mai multe campanii, şi i-am spus că trebuie să facem ceva pentru neonatologie. Chiar atunci mi-a povestit despre proiectul Vodafone. Dumnezeu îi aduce pe lumea aceasta pe aceşti copii şi le dă o şansă. Dar, odată ajunşi pe lume, ei cu şansa asta nu au ce să mai facă, dacă nu există un ventilator pentru ei, dacă nu există aparatura care să îi ajute să trăiască”, spune Georgiana Băiaşu, preşedintele Asociaţiei Dincolo de Azi, care implementează proiectul.

În ultimii 5 ani, peste 1500 de bebeluşi au avut nevoie de terapie intensivă

Peste 2.000 de copii se nasc anual în Maternitatea Spitalului „Filantropia“ din Craiova. Dintre aceştia, circa 9% sunt prematuri. Cel mai mic bebeluș care a venit pe lume în 2021 avea doar 1,200 g. Copiii prematuri îşi încep viaţa luptând pentru ea încă din prima secundă. Dar respiraţia lor este primul semn că au primit, totuși, şansa de a trăi.

În ultimii 5 ani, 1.571 de nou-născuți au fost îngrijiți în secția de terapie intensivă neonatală, dintre care 539 au fost prematuri și dismaturi. În ultimul timp, adresabilitatea a crescut, maternitatea primind cazuri care necesitau terapie intensivă atât din Dolj, cât și din celelalte județe din sud-vestul ţării: Gorj, Olt, Vâlcea și Mehedinți. Însă această creştere a adresabilităţii vine cu o presiune şi mai mare pe echipamentele medicale, unele uzate fizic şi moral, şi cu necesitatea imperativă de a moderniza secţia pentru a le oferi copiilor cu probleme cele mai bune şanse de recuperare.

Dr. Mirela Siminel, şefa secţiei de Neonatologie a Spitalului „Filantropia” a vorbit în numeroase rânduri despre aceste necesităţi şi despre dificultatea de a obţine fondurile necesare pentru investiţii. Atunci când nu au existat resurse financiare suficiente pentru echipamente, sprijinul a venit din donaţii, la fel ca de această dată.

Echipamente vitale pentru bebeluşi

În urma finanțării făcute de Fundația Vodafone România și Asociația „Dincolo de Azi” Clinica de Neonatologie va fi dotată cu 3 ventilatorare neonatale, 1 ventilator neonatal HFO, 6 resuscitatoare cu piesă în T stand alone, cu mixer încorcoprat și debitmetru şi 3 aparate de ventilație non invazivă tip CNO.

Aparatura donată va da o șansă la viață nou-născuților ce necesită îngrijiri de terapie intensivă, numărul acestora fiind estimat la 600 cazuri pentru următorii 5 ani. Un rol primordial îl are necesitatea de ventilație invazivă sau neinvazivă la nou-născuții din zona Olteniei care nu au loc pentru îngrjire în maternitatea de nivel III a Spitalului Clinic Județean de Urgență și care au nevoie de stabilizare și/sau stabilizare pretransport.

„Misiunea noastră este să atingem cu dragoste lumea celor afectaţi. Este o misiune de credință, speranță și solidaritate. Credința că ziua de mâine va fi mai bună decât cea de azi pentru copiii greu încercați şi siguranța că nu vor fi singuri în lupta lor pentru viață. Dincolo de azi înseamnă viitor. Şi Dincolo de Azi suntem NOI. Împreună!”, transmite Georgiana Băiaşu.

Cum vor schimba echipamentele viaţa nou-născuţilor de la Filantropia

Cu ajutorul noilor echipamente, se estimează că actul medical va fi îmbunătățit în primul an cu 10%, iar în decursul următorilor 5 ani activitatea medicală s-ar putea îmbunătăți cu 40%. Numărul de copii prematuri îngrijiți va crește cu 30% prin susținerea respiratorie în primul an și cu 60% în anul al treilea.

Valoarea totală a proiectului este 1,073,399 lei, din care 868,418 lei reprezintă finanțare din partea Fundației Vodafone România, iar suma de 204,981 lei reprezintă cofinanțare din partea Asociației Dincolo de Azi și a Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova.

Mesajul campaniei inițiate de Vodafone este „Împreună putem ține România în viață. Oferă-i și tu o bătaie de inimă!”, iar o parte importantă a inițiativei Fondului Viață pentru Nou Născuți este implicarea comunității.

Fiecare dintre noi poate dărui o șansă în plus unui bebeluș printr-un SMS cu mesajul RITM la numărul 8845, costul fiind de 2 EUR/ lună. O altă cale de sprijin este redirecționarea a 3,5% din impozitul pe venit către această cauză, dar și implicarea în proiect a companiilor care pot dona impozitul pe profit.

Pagina proiectului poate fi accesată la adresa: https://fundatia-vodafone.ro/proiecte/fondul-viata-pentru-nou-nascuti/

Pentru informații privind donațiile, puteți consulta și link-ul: https://fundatia-vodafone.ro/tine-romania-in-viata/.