Spitalul MaDonna Maria marchează luna femeii prin consultații ginecologice și analize specifice GRATUITE

Pe tot parcursul lunii martie, luna dedicată femeii, Spitalul MaDonna Maria, singurul spital privat de obstetrică-ginecologie din sud-vestul ţării, clasificat şi acreditat de Ministerul Sănătăţii şi de Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate cu cel mai ridicat grad de încredere din România, gradul II, oferă în dar pacientelor un altfel de mărţişor. O consultație ginecologică și recoltare de analize specifice gratuite.

Una din zece românce nu a trecut pragul medicului ginecolog în ultimul deceniu, iar multe femei evită să meargă la specialist chiar și atunci când apar probleme, recurgând la automedicație. Tratamentele luate fără consultarea unui medic ne pot face mai mult rău decât bine, provocând dezechilibre încă și mai mari, avertizează specialiștii. Prin campania „Sunt femeie şi am grijă de mine”, Spitalul MaDonna Maria, care este, totodată, şi prima maternitate privată deschisă în Oltenia, vrea să demonteze mituri construite de-a lungul timpului în jurul a ceea ce înseamnă grija faţă de sănătatea femeii.

Un control ginecologic de rutină poate salva vieți

Un control ginecologic de prevenţie salvează vieţi! Este ideea de la care a pornit campania „Sunt femeie şi am grijă de mine”, iniţiată de Spitalului MaDonna Maria din Craiova, în contextul în care chiar şi în 2022 mersul la ginecolog este văzut ca un tabu de foarte multe femei, transmite Alexandra Preda, manager al Spitalului MaDonna Maria. Programul are ca scop diagnosticarea precoce a infecţiilor vaginale, în vederea tratării lor la timp.

“Campania Sunt femeie şi am grijă de mine este una de educare, conştientizare şi diagnosticare. În acest sens, am decis alocarea unui medic specialist de obstetrică-ginecologie care se va ocupa îndeaproape de tot ce înseamnă problemele feminine. Campania se adresează tuturor femeilor, căci vrem să celebrăm femeia în toate formele ei şi la toate vârstele ei, fie că este vorba despre o soţie, despre o mamă sau despre o fiică! Este o campanie unică, pentru care am alocat nemumărate resurse ce țin atât de logistică, de personal medical dedicat, cât și de resurse financiare. Îmi doresc tare mult ca prin aceasta campanie sa facem femeilor cel mai frumos cadou: să le reamintim de grija pentru sănătatea lor!”, este mesajul managerului Spitalului MaDonna Maria.

Programările se fac telefonic și nu este nevoie de trimitere

Tot ceea ce trebuie să facă femeile este să se programeze telefonic pentru această campanie şi să sosească la spitalul MaDonna Maria cu buletinul, în timpul programului de lucru din ambulatoriu, adică de luni până vineri. Nu este nevoie de trimitere sau de asigurare medicală pentru a beneficia de această campanie.

Dr. Cristina David, medic specialist obstetrică-ginecologie, precizează că toate femeile care şi-au început viaţa sexuală ar trebui să îşi facă un consult ginecologic periodic, însoţit de analize specifice, pentru a putea trata, din timp, posibilele leziuni de la nivelul colului uterin și nu numai.

Specialiştii avertizează că şi problemele care iniţial nu par grave se pot croniciza şi pot duce la infertilitate sau chiar la cancer dacă nu primesc tratament adecvat la timp.

„Consultaţia ginecologică nu doare! Atunci când vii la medic, vii fie pentru prevenție, fie pentru a trata o infecţie vaginală, care este doar o infecţie vaginală. Nu ţi se pune un diagnostic fără o consultație în prealabil și o recoltare de analize specifice, nu ţi se întâmplă absolut nimic rău. Ulterior acestui moment, vom şti exact spre ce tratament să ne îndreptăm, țintit către problema ta, dacă aceasta există”, explică Dr. Cristina David.

Nu este pentru prima dată când MaDonna Maria se implică în campanii dedicate sănătăţii feminine. În 2014, spitalul de obstetrică-ginecologie a fost partener într-un alt proiect, desfăşurat la nivel naţional, sub coordonarea Societăţii Române de Ulstrasonografie în Obstetrică şi Ginecologie. Atunci MaDonna Maria a devenit un pionier în ceea ce priveşte campaniile de conştientizare, educare şi diagnosticare la timp a infecţiilor vaginale.

Programările pentru campania „Sunt femeie şi am grijă de mine” se pot face la numerele de telefon: 0351.442.574 şi 0734.419.989.

Spitalul MaDonna Maria vă aşteaptă pe strada Constantin Brâncuşi, la numărul 8, în municipiul Craiova. Pentru detalii suplimentare, aveţi la dispoziţie site-ul oficial al spitalului: https://www.maternitateamadonna.ro/, dar şi pagina de Facebook: https://ro-ro.facebook.com/maternitateamadonnamaria.craiova/