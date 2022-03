Antibiotice Iași începe producția de iodură de potasiu

Compania Antibiotice Iaşi va fabrica, începând de mâine, 2,5 milioane de pastile de iodură de potasiu la fiecare 48 de ore, potrivit ministrului Sănătăţii, Alexandru Rafila.

Rafila a atras atenţia că iodura de potasiu nu este un panaceu universal şi se administrează strict la indicaţie, pentru timp limitat.

„Începând de mâine, Compania Antibiotice Iaşi va fabrica o mare cantitate într-un ritm de 2,5 milioane de pastile la două zile, în 48 de ore. Antibiotice Iaşi este un producător responsabil (…) şi s-a ocupat.

Iodura de potasiu nu e este un panaceu universal. Nu se ia preventiv. Noi am dat de la Ministerul Sănătăţii un comunicat de presă săptămâna trecută şi am spus foarte clar că este o substanţă care se administrează strict la indicaţie pentru un timp limitat pentru anumite categorii de persoane”, a afirmat, luni, Rafila, întrebat la sediul PSD cum se va mobiliza ţara noastră în cazul unui atac nuclear din partea Rusiei.

România are nevoie de maxim 30 de milioane de comprimate

Ministrul Rafila a precizat că INS şi Comisia de endocrinologie a Ministerului Sănătăţii au estimat că ar fi nevoie de maxim 30 de milioane de comprimate.

„În urma acestui lucru am făcut rapid o evaluare a nevoilor. Am discutat cu Antibiotice Iaşi, cu Autoritatea Naţională a rezervelor de stat, încât lucrurile să fie şi sub control în cel mai scurt timp. (…) Deci nu e vorba de câte doze avem nevoie, este un necesar făcut de către Institutul Naţional de Sănătate publică şi Comisia de endocrinologie a Ministerului Sănătăţii. Este vorba de maxim 30 de milioane de comprimate”, a mai spus Rafila.

Ministrul a menţionat că aceste comprimate vor fi transmise Direcţiei de Sănătate publică pentru a ajunge la primării.

„Ele vor fi duse la Direcţia Sănătate Publică, important este să ajungă în timp foarte scurt la nivelul fiecărei primării încât să existe acces, dar nu aş vrea să facem din acest subiect o temă repetitivă. Eu am dat suficiente informaţii, ne-am ocupat să asigurăm necesarul, dar încă o dată, nu e vorba despre un panaceu universal. Este vorba de o substanţă care acţionează ţintit exact la nivelul tiroide şi nimic altceva”, a adăugat Rafila.