Ce provizii trebuie să vă faceţi în cazul unei situaţii de urgenţă

Este situație de război în apropiere de România. Rusia a început atacul aerian asupra unor orașe importante din Ucraina. În acest context, populația trebuie să fie pregătită. În această situație critică, este posibil să nu aveţi acces la apă, alimente şi electricitate timp de câteva zile sau chiar săptămâni.

În cazul unui cutremur, uragan, furtună puternică, pandemie, război sau alt dezastru, este posibil să nu aveţi acces la apă, alimente şi electricitate timp de câteva zile sau chiar săptămâni.

Agenţia Federală pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă din America recomandă următoarele provizii de apă şi alimente în caz de urgenţă şi enumeră accesoriile care trebuie să se regăsească în kitul de supravieţuire.

Se consumă în maximum 6 luni: lapte praf ambalat, fructe uscate, covrigei uscaţi, chipsuri.

Se consumă în maximum 1 an sau înainte de data de expirare: carne şi supă la conservă, compoturi de fructe, ghiveci de legume, cereale, unt de arahide, jeleu, dulceaţă, gemuri, bomboane tari, biscuiţi, batoane de ciocolată, nuci, seminţe, comprimate efervescente de vitamine.

Alimente care pot fi consumate pe termen nelimitat

Pot fi consumate pe termen nedeterminat: grâu, ulei vegetal, mălai, boabe de soia, cafea, ceai, sare, sucuri, orez alb, bulion, paste, glucoză.

Indicat este să vă faceţi provizii de alimente pentru cel puţin 3-4 săptămâni

Chiar dacă este puţin probabil ca o situaţie de urgenţă să ţină rafturile magazinelor goale mai mult de două săptămâni, este indicat să vă faceţi provizii de alimente pentru o perioadă de cel puţin 3-4 săptămâni.

De asemenea, luaţi în considerare preferinţelor familiei în ceea ce priveşte mâncarea – dacă un aliment este plăcut, acest lucru va ridica moralul şi va conferi un sentiment de siguranţă. Sunt de preferat alimentele bogate caloric, dar şi nutriţional, care nu necesită refrigerare sau preparare termică, potrivit csid.ro.

Atenţie şi la alergii sau intoleranţe!

Atenţie şi la alergii sau intoleranţe! Dacă cineva din familie are intoleranţă la gluten, de exemplu, alegeţi alimente gluten-free. În cazul bebeluşilor sunt indicate formulele de lapte, iar pentru bătrânii cu sistem imunitar fragil sunt indicate conservele cu carne sau supă.

Nu uitaţi de animalele de companie!

Apa, vitală pentru supravieţuire

Apa este vitală pentru supravieţuire. Un adult are nevoie de cel puţin 2 litri de apă pentru buna funcţionare a organismului. Copiii, gravidele şi persoanele bolnave au nevoie de o cantitate mai mare de apă.

De asemenea, apa este importantă şi pentru igienă şi prepararea alimentelor. Faceţi rezerve de cel puţin 4 litri de apă/persoană pe zi.

Verificaţi data de expirare a alimentelor

Este foarte important, în primul rând să verificaţi data de expirare a alimentelor, ambalajul acestora (să nu fie deteriorat) şi să ţineţi cont de momentul în care acestea trebuie consumate.

Ţineţi alimentele şi băuturile într-un loc uscat, răcoros, ferite de razele soarelui. Dacă deschideţi o pungă de fructe uscate sau seminţe, sigilaţi-o cu atenţie ulterior, pentru a preveni degradarea acestora sau infestarea lor.

Aruncaţi conservele care sunt umflate sau prezintă urme de deteriorare. Plasaţi alimentele cu data de expirare cea mai recentă în faţă, iar pe cele cu termen de valabilitate mai lung în spatele acestora.

Kit cu accesorii utile în caz de urgenţă

Pe lângă apă şi alimente, este important să vă faceţi un kit cu accesorii utile în caz de urgenţă, plasat cât mai la îndemână.

Acest kit trebuie să conţină:

Deschizător de conserve

Set a câte 4 baterii de toate dimensiunile

Lanterne

Trusă de prim-ajutor

Un radio de mici dimensiuni

Obiecte de igienă (gel dezinfectant, spirt, şerveţele umede, săpun, pastă şi periuţă de dinţi, hârtie igienică, scutece, absorbante)

Mască de protecţie respiratorie

Chibrituri/brichete pline

Medicamente (analgezice, antiseptice, antibiotice, antivomitive, antianxiolitice, insulină etc.), termometru, glucometru, tensiometru, rolă de faşă, comprese, bandaj, pansamente

Fluier

Haine şi pături groase

Accesorii de gătit (cuţit, furculiţă, lingură, tigaie, oală)

Actele familiei sau copii ale acestora, depozitate în pungi de plastic care se închid ermetic

Hartă

Telefoane încărcate și acumulatoare externe