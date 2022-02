Imunitatea de turmă, un concept înșelător în cazul Covid-19

Imunitatea de turmă este un concept înșelător și nu se aplică în cazul coronavirusului, atrage atenţia un medic american, în condiţiile în care tot mai mulţi oameni vorbesc despre posibilitatea ca Omicron să ne aducă la pragul pentru atingerea acestei imunităţi colective.

Ar putea aceasta să ne aducă mai aproape de imunitatea de turmă împotriva COVID-19? Experții spun că nu este probabil ca această variantă a SARS-CoV-2, care este extrem de contagioasă, sau oricare dintre celelalte variante, să ducă în viitor la dobândirea imunității de turmă, scrie Associated Press. Iată de ce.

Ce înseamnă imunitatea de turmă?

Imunitatea de turmă are loc atunci când un număr suficient de locuitori din totalul populației unei țări sunt imuni la un virus, iar acest lucru îngreunează răspândirea virusului la acei locuitori care nu sunt protejați prin vaccinare sau printr-o infecție anterioară cu respectivul virus. Din păcate, speranțele inițiale cu privire la imunitatea de turmă împotriva coronavirusului s-au estompat din mai multe motive, arată sursa citată.

„Imunitatea de turmă este un concept înșelător și nu se aplică în cazul coronavirusului”, a declarat dr. Don Milton de la University of Maryland School of Public Health (Facultatea de Sănătate Publică din cadrul Universității din Maryland, SUA), pentru AP.

Cu timpul, anticorpii post-vaccinare scad

Pe de o parte, un motiv pentru care imunitatea de turmă nu pare tangibilă în cazul Covid constă în faptul că anticorpii dezvoltați de pe urma vaccinurilor disponibile sau de pe urma unei infecții anterioare intră în declin o dată cu trecerea timpului. În vreme ce vaccinurile anti COVID oferă o protecție puternică împotriva formelor severe de boală, anticorpii și protecția lor care pălește înseamnă că este încă posibil ca persoana să se infecteze – chiar și acele persoane care au dozele booster de vaccin. Iar noua tulpină Omicron a dovedit clar acest lucru. Foarte multe persoane vaccinate sau trecute prin boală s-au infectat cu Omicron în aceste luni.

Pe de altă parte, există un grad mare de variație în rândul vaccinărilor. În unele țări, mai puțin de 5% din populația eligibilă este vaccinată. Țările mai bogate se luptă cu ezitarea populației în fața vaccinării. Iar un alt factor de luat în considerare este că în multe țări copiii mici nu sunt eligibili pentru vaccinarea anti-COVID. Acest lucru frânează procesul de imunizare şi lasă calea liberă pentru noile mutaţii.

Mutaţiile eludează răspunsul imun

Pe măsură ce virusul se răspândește, el suferă mutații, iar acestea îl ajută să supraviețuiască și să crească riscul de apariție de noi variante. Acele variante cu mutații, cum este și Omicron, pot deveni mai bune în ceea ce privește evitarea protecției pe care oamenii o dobândesc de pe urma vaccinurilor sau de pe urma unei infecții anterioare.

Dr. Milton mai spune că populațiile multor țări se îndreaptă spre așa-numita „ezitare de turmă”, situație în care infecțiile cu coronavirus vor continua, dar oamenii au suficientă protecție pentru ca viitoarele valuri pandemice să nu perturbe bunul mers al societății. Mulți oameni de știință, arată sursa citată, cred că în cele din urmă COVID-19 va deveni precum gripa sezonieră și va cauza epidemii sezoniere, dar nu va mai cauza valuri pandemice cu numere uriașe de cazuri noi.

Este foarte posibil ca vaccinarea să devină şi ea sezonieră, iar specialiştii vorbesc despre probabilitatea ca vaccinarea anti Covid să se facă anual.