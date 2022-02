Vaccinurile nazale ar putea pune capăt pandemiei Covid

​La periferia orașului indian Hyderabad, vechi de secole, departe de străzile congestionate, în modernele laboratoare de la Bharat Biotech se pregătesc vaccinuri Covid care vor fi sub formă de spray-uri nazale, în loc să fie injectate în sânge, relatează The New York Times.

Vaccinurile disponibile în prezent produc o imunitate solidă și de lungă durată împotriva formelor severe de boală. Dar protecția împotriva infectării cu coronavirus este trecătoare și poate păli în fața unor noi forme de virus – ceea ce a dus la necesitatea administrării de noi injecții.

Vaccinurile nazale ar putea fi cea mai bună cale de prevenire pe termen lung a infectărilor

Vaccinurile nazale ar putea fi cea mai bună cale de prevenire pe termen lung a infectărilor, deoarece oferă protecție exact acolo unde este necesar: pe mucoasele căilor respiratorii, unde se așază mai întâi virusul.

Bharat Biotech este printre producătorii mondiali cei mai importanți de vaccinuri. Cel mai cunoscut produs, Covaxin, este autorizat anti-Covid în India și în alte țări. Dar vaccinul lor nazal ar putea schimba radical situația, putând oferi imunizare în masă mai rapidă decât injecțiile care cer calificare și timp pentru a fi administrate, după cum afirmă Krishna Ella, președintele și directorul general de la Bharat Biotech.

Există cel puțin o duzină de alte vaccinuri nazale aflate în studii în toată lumea

Există cel puțin o duzină de alte vaccinuri nazale aflate în studii în toată lumea, unele în faza a treia a testărilor. Dar cel de Barat Biotech ar putea fi primul disponibil. În ianuarie, compania a obținut aprobarea de începere a fazei a treia de testare a sprayului nazal în India, ca booster pentru cei care au fost injectați cu două doza de vaccin anti-Covid.

La modul ideal, așa-numitele vaccinuri mucozale ar acoperi mucoasele nasului, gurii și gâtului cu anticorpi de durată și ar fi mult mai eficace în prevenirea infectării și răspândirii virusului. Va fi ca diferența între a instala santinele care să oprească intrușii la porți, în loc de a lupta să-i dai afară după ce au au făcut prăpăd în castel.

Vaccinurile nazale, singurul mod de a ocoli transmiterea de la o persoană la altele

Vaccinurile nazale sunt „singurul mod de a ocoli transmiterea de la o persoană la altele”, a spus Jennifer Gommerman, profesoară de imunologie la universitatea din Toronto. „Nu putem trăi în permanență protejându-i pe cei vulnerabili cu boostere, pentru ca nivelurile lor de anticorpi să se mențină artificial de sus.”

Cercetătorii afirmă că un booster intranazal induce anticorpi în nas și în gât

Într-un studiu care nu a fost încă publicat într-o revistă de specialitate, cercetătorii afirmă că un booster intranazal induce anticorpi în nas și în gât și întărește protecția după vaccinarea inițială. „Abordarea noastră este de a nu folosi un vaccin nazal ca vaccinare primară, ci ca booster cu efect de levier pentru imunitatea existentă”, a spus Akiko Iwasaki, profesoară de imunologie la universitatea Yale și conducătoarea studiului.

Când ea și colegii au utilizat un mix de proteine din noul coronavirus, ca și din virusuri SARS înrudite, vaccinul nazal experimental a părut capabil să respingă o gamă largă de variante de coronavirus.

„Există o anumită flexibilitate și s-ar putea și mai multă rezistență la virus”, a spus dr. Gommerman, care nu a fost implicată în studiu. „Și este și teribil de încurajator, deoarece nu știm ce va face virusul în continuare.”

Un vaccin administrat cu un nebulizator ar putea acoperi cu totul căile respiratorii

Un vaccin administrat cu un nebulizator ar putea acoperi cu totul căile respiratorii, inclusiv plămânii, cu anticorpi IgA. „Nu protejează doar vârful nasului”, spune dr. Iwasaki. Tot mai multe cercetări spun că anticorpii IgA sunt cheia de prevenire a infecției. Dr. Gommerman și colegii au descoperit că numai 30% dintre oameni prezentau anticopri IgA după a doua doză de vaccin.

Persoanele care dobândesc imunitate după infectarea cu virusul – mai degrabă decât după vaccinare – tind să aibă imunitate mucozală puternică, cel puțin pentru un timp. Aceasta ar putea explica de ce au făcut față mai bine variantei Delta decât cei vaccinați, a spus Michal Tal, profesoară de imunologie la Stanford University și care a participat la studiu.

Dar tot ea a avertizat că este periculoasă încercarea de a dobândi imunitate prin infectare cu virusul. „Calea de a obține această protecție mucozală ar trebui să fie neapărat, neapărat, neapărat cu un vaccin nazal”, afirmă dr. Tal.