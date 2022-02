Concediile medicale pentru COVID-19, problemă birocratică fără sfârșit în România

În timp ce în alte țări europene se obțin cu un simplu click, în România concediile medicale pentru COVID-19 au fost o problemă birocratică fără sfârșit de la începutul pandemiei și până astăzi. Cu toate că procedura de acordare și documentele necesare s-au tot modificat de nenumărate ori de la începutul pandemiei, iar condițiile s-au schimbat uneori odată la câteva săptămâni, acordarea concediului medical este condiționată în continuare de hârtii care, adesea, întârzie chiar și după ce pacientul s-a vindecat și a ieșit din perioada de izolare/carantină.

Concediile medicale pentru COVID-19 sunt emise, în majoritatea cazurilor, de medicii de familie. Către ei ne-am îndreptat pentru a afla dacă modificările succesive din procedura de acordare au rezolvat problema birocrației și a întârzierilor sau au menținut-o, conform HotNews.ro.

Lucrurile ar fi stat mult mai simplu dacă hârtiile pentru concediu medical, eliberate de DSP, nu ar fi trebuit plimbate apoi la medicii de familie

Raluca Zoițanu este medic de familie în București și președintele Federației Naționale a Patronatelor Medicilor de Familie. Dr. Raluca Zoițanu spune că lucrurile ar fi stat mult mai simplu dacă hârtiile pentru concediu medical, eliberate de DSP, nu ar fi trebuit plimbate apoi la medicii de familie, mai ales că de multe ori acestea întârzie, în timp ce în alte țări, concediul se poate obține cu un simplu click, în baza dovezii că ai COVID-19:

„Acum cam revenit la situația din 2020 cu deciziile“

„Acum cam revenit la situația din 2020 cu deciziile care întârzie. Uitați-vă ce fac alte țări europene care, mai mult sau mai puțin, au aceleași legi fiscale și legislația muncii. În multe țări se merge pe încredere – omul arată testul pozitiv la angajator, iar angajatorul îi recomandă concediu medical – ori este un site de unde pacientul își descarcă el singur o hârtie. Iar noi avem site, pentru că pacientul are o hârtie – are acel raport medical, cu antetul Ministerului Sănătății, semnat electronic de cineva de la Direcția de Sănătate Publică. Nu poate nimeni să spună că omul ăsta minte, că nu are test pozitiv și vrea el, așa, să își ia concediu medical.”

Cum se acordă concediul medical pentru COVID-19

Concediile medicale pentru COVID-19 sunt singurele din România, alături de concediile pentru urgențe medicale, care se plătesc cu 100% din salariul brut.

Cea mai recentă modificare în procedura de acordare a concediului medical pentru COVID-19 a fost aprobată printr-un Ordin de ministru publicat în Monitorul Oficial pe 28 ianuarie.

Cum se acordă concret concediul medical – Ordinul nr. 190 din 28 ianuarie 2022 al Ministerului Sănătății prevede că Ordinul MS nr. 1.309/2020 se completează după cum urmează:

La articolul 4, după alineatul (4) se introduc patru noi alineate, alineatele (41)—(44), cu următorul cuprins:

(41) Fișele de izolare și raportul medical se emit în mod automat de aplicația informatică Corona Forms, în cazul persoanelor confirmate cu un rezultat pozitiv, care sunt supuse măsurii de izolare la domiciliu sau în locații declarate.

(43) Medicii de familie primesc automat fișa de izolare și raportul medical.

(44) Fișa de izolare stă la baza eliberării certificatului de concediu medical, în cazul în care persoana izolată solicită acest document.

Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1.309 din 21 iulie 2020, care reglementează procedura de acordare a concediilor medicale pentru COVID-19, poate fi consultat integral aici.

Documentele în baza cărora poate fi emis concediul medical

Documentele în baza cărora poate fi emis concediul medical – încărcate în aplicația informatică Corona Forms de personal din Direcțiile de Sănătate Publică – au fost primite adesea cu întârziere atât de medic, cât și de către pacient, în cea mai mare parte a pandemiei.

Procedura s-a tot modificat, însă unele probleme au rămas mereu valabile.



Așa arată fișa de izolare în baza căreia medicii emit concediul medical pentru COVID-19:

Dr. Raluca Zoițanu, medic de familie și președintele Federației Naționale a Patronatelor Medicilor de Familie din România, a explicat pentru HotNews.ro procedura și schimbările succesive privind acordarea concediilor medicale pentru COVID-19, din 2020 până în prezent:

„Ceea ce am cerut noi de la început a fost să nu mai dăm noi aceste concedii, pentru că oamenii care sunt în izolare, respectiv carantină, deja au un document oficial – respectiv acea decizie eliberată de Direcția de Sănătate Publică – așa că am cerut Ministerului Sănătății și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate să se pună de acord și să facă un circuit special pentru aceste concedii.

„Noi, practic, luăm hârtia de la pacient care o primește de la DSP și apoi scriem concediul medical“

Noi, practic, luăm hârtia de la pacient care o primește de la DSP – decizia de izolare sau carantină – și apoi scriem concediul medical, cu perioada de acolo și punem codul de COVID.

Nu s-a întâmplat ceea ce am cerut, iar ceea ce a complicat și mai mult lucrurile este că acele decizii de carantină/izolare nu veneau în timp util. Decizia nu se primea în ziua în care omul făcea testul pozitiv, ci cu întârziere.

Dacă pentru carantină toată lumea a fost de acord că decizia trebuie primită de la DSP, pentru izolare, în schimb, opiniile au variat de la an la an. Inițial, în 2020, s-a spus că este nevoie de aceste decizii de izolare pentru toți pacienții pozitivi, apoi în 2021, la începutul anului, a fost o adresă a Ministerului Sănătății în care au spus că nu mai este nevoie de decizie de izolare decât în cazul pacienților care refuză să stea în izolare, iar atunci când îi prinde Poliția pe stradă, DSP intervine și emite decizia. Iar în rest, concediul se putea da în baza rezultatului pozitiv.

„Pe tot parcursul anului 2021 – lucrurile mergeau simplu“

Acest lucru a fost valabil pe tot parcursul anului 2021 – lucrurile mergeau simplu, aveam un raport medical care venea automat din Corona Forms pe mail-ul medicului de familie, unde sunt bazele de date conectate, sistemul știe la ce medic de familie este înscris pacientul și trimite raportul direct acolo.

Lucrurile au putut să fie atât de simple în 2021 pentru că perioada de izolare sau carantină era pentru toată lumea de 14 zile, indiferent de statut – vaccinat sau nevaccinat.

„În 2022 s-au întâmplat mai multe lucruri – s-a tot schimbat durata izolării și carantinei“

În 2022 s-au întâmplat mai multe lucruri – s-a tot schimbat durata izolării și carantinei, a apărut și variabila vaccinat-nevaccinat. Adăugându-se aceste multe variabile, unele DSP-uri, inclusiv DSP București, au început să emită din nou decizii de izolare. Iar noi am privit cu bucurie acest lucru, pentru că este mult mai ușor ca ele să vină de la cineva de la DSP, care are acces la informații – spre exemplu, noi, medicii de familie, nu avem acces la informația dacă pacientul este vaccinat sau nu.

Trebuie să îi ceri pacientului să îți trimită adeverința de vaccinare care poate să fie falsificată, nu ai de unde să știi. Și atunci, a fost mult mai bine că, de la începutul anului 2022, DSP-urile au reînceput să emită deciziile de izolare. Dar, sigur, crescând numărul de cazuri, au apărut întârzieri, nu reușeau să facă anchetele epidemiologice în timp util și să emită deciziile și a reapărut problema concediilor medicale.

„S-a hotărât din nou că decizia de izolare nu este necesară decât atunci când pacientul refuză să stea în izolare“

Aici a fost ultima modificare – s-a hotărât din nou că decizia de izolare nu este necesară decât atunci când pacientul refuză să stea în izolare, iar pentru absolut toți pacienții se va emite automat din Corona Forms, la momentul când se emite și rezultatul testului, o fișă de izolare. Ea se emite automat în baza unui algoritm care calculează cât trebuie să stea pacientul, în funcție de statusul vaccinat/nevaccinat, iar concediile să sperăm că se vor putea acorda în timp util și pentru angajatori.

„Fișele de izolare abia au început să fie emise“

Fișele de izolare abia au început să fie emise, până la ele s-a mers pe deciziile de izolare, care durează foarte mult în multe cazuri. Iar decizia de izolare poate fi emisă doar în urma anchetei epidemiologice. Aceste decizii au început să întârzie de vreo două săptămâni, pe măsură ce a crescut numărul de cazuri.

„Nu există an în care să nu primim o notificare de la Casa de Asigurări de Sănătate că am mai greșit câte ceva“

Noi suntem puși într-o situație ciudată, pentru că, în cazul unora dintre pacienți, știi sigur că i-ai vaccinat tu sau nu te mint – îi dai concediu în baza rezultatului testului pozitiv. Dar mulți colegi se tem că va veni la un moment dat Casa de Asigurări și va întreba: ‘În luna ianuarie de ce unora le-ai dat concediu doar în baza testului și altora în baza deciziei? Trebuia să aștepți decizia pentru toți.’ Iar această teamă este justificată pentru că nu există an în care să nu primim o notificare de la Casa de Asigurări de Sănătate că am mai greșit câte ceva.”