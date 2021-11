Deși anii 2020 și 2021 vor rămâne în istorie pentru pandemia de COVID-19, există și alte aspecte legate de sănătate care au continuat să preocupe oamenii în această perioadă, cum ar fi dacă ar trebui să mâncăm cu mai puțină sare pentru a preveni riscurile pentru sănătate.

Zeci de ani de cercetare, dezbateri între experți, totul polarizat între două mari teorii: un consum mai mic de sare ar reduce riscul de afecțiuni cardiace sau această privare de acest potențiator de gust ar fi inutilă?

Noțiuni de bază despre sare

Cunoscută în mod obișnuit sub numele de sare, aceasta este de fapt clorură de sodiu și pe lângă rolul aromatic și stabilizator, are și rol de conservant alimentar deoarece bacteriile nu pot să supraviețuiască sau să se înmulțească în prezența unei cantități mari de sare. Corpul uman are nevoie de o cantitate mică de sodiu pentru a conduce impulsurile nervoase, pentru contracția și relaxarea musculaturii și pentru a menține echilibrul de apă și minerale din corp.

Astăzi găsim sarea în toate magazinele iar prețul ei este unul scăzut, dar lucrurile au stat altfel în trecut. Deoarece reprezenta o resursă relativ greu de obținut pentru erele anterioare, sarea a devenit o marfă valoroasă care a fost folosită ca monedă. De altfel, cuvântul “salariu” este derivat din cuvântul latin pentru sare. Prin urmare, se pare că sursa de inspirație pentru mitul care spune că dacă verși sarea o să fie scandal își are originea în faptul că odată sarea era o substanță rară și scumpă.

După Revoluția Industrială, sarea a devenit ieftină și din belșug, iar în prezent, în fiecare an, lumea consumă aproximativ 187 de milioane de tone, care este extrasă atat din pământ, cat și din mare.

Este sarea periculoasă?

Prea multă sare este considerată dăunătoare pentru organism, considerându-se că este asociată cu un risc crescut de probleme cardiace, dar câtă sare este prea multă?

Sodiul este un nutrient esențial și este necesar organismului în cantități relativ mici, cu excepția situațiilor când are loc un proces de transpirație în exces. Cu toate acestea, majoritatea oamenilor consumă prea multă sare și poate că nici măcar nu o fac în mod conștient.

Sodiul atrage apa, iar o dietă bogată în sodiu atrage apa în fluxul sanguin, ceea ce poate crește volumul de sânge și, ulterior, tensiunea arterială. Hipertensiunea arterială este o afecțiune în care tensiunea arterială rămâne crescută în timp și care obligă inima să lucreze suplimentar, iar forța mare a fluxului sanguin poate dăuna arterelor și organelor (cum ar fi inima, rinichii, creierul și ochii). Hipertensiunea arterială necontrolată poate crește riscul de atac de cord, insuficiență cardiacă, accident vascular cerebral, boli de rinichi și orbire. În plus, tensiunea arterială crește în general pe măsură ce îmbătrânești, astfel încât limitarea aportului de sodiu devine și mai importantă în fiecare an.

Combinația dintre consumul ridicat de sodiu (>2 grame/zi) și aportul insuficient de potasiu (mai puțin de 3,5 grame/zi) contribuie la creșterea tensiunii arteriale și la creșterea riscului de boli de inimă și accident vascular cerebral.

Recomandări

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) recomandă consumul a nu mai mult de 2 grame de sodiu pe zi, adică aproximativ 5 grame de sare pe zi. Dezideratul acestei organizații este să reușească să reducă până în 2025 consumul de sare al populației cu aproximativ 30%. Conform OMS, reducerea consumului de sare a fost identificată drept una dintre măsurile cele mai eficiente din punct de vedere al costurilor pe care țările le pot lua pentru a îmbunătăți rezultatele sănătății populației, având în vedere estimarea conform căreia anual, 2,5milioane de decese ar putea fi prevenite dacă sarea ar fi consumată în cantitățile recomandate.

Cu toate acestea, cercetătorii de la o serie de instituții internaționale – inclusiv McMaster University și Hamilton Health Sciences, ambele din Hamilton, Canada, precum și instituții din alte 21 de țări – sugerează că această limită este inutil de scăzută.

Un studiu a fost efectuat pe 94.000 de persoane cu vârsta cuprinsă între 35 și 70 de ani, cu scopul de a stabili cât de mult sodiu este într-adevăr prea mult pentru sănătatea inimii. Această cercetare din 2018 a relevat faptul că putem fi mai îngăduitori cu privire la consumul de sare, fără a ne teme că ne va dăuna sănătății cardiovasculare.

Orientările actuale spre cele două grame de sodiu pe zi sunt relativ nerealiste pentru mulți în contextul traiului de zi cu zi, întrucât sarea este adesea un ingredient omniprezent și este conținut de numeroase alimente ambalate.

Substitut de sare

Înlocuitorii sării cu care suntem obișnuiți conțin clorură de potasiu, care este similară cu sarea de masă (clorura de sodiu).

Înlocuitorii se împart în două categorii: sare cu conținut scăzut de sodiu sau „ușoară”, care înlocuiește până la jumătate din clorură de sodiu cu clorură de potasiu și sare fără sodiu sau „fără sare”, care conține doar clorură de potasiu.

Pentru unii oameni, clorura de potasiu poate lăsa un gust amar. Este posibil ca pentru persoanele cu anumite tipuri de boli de inimă sau de rinichi sau care iau anumite medicamente care rețin potasiul să existe recomandarea evitării înlocuitorilor pe bază de potasiu.

Concluzie

Ar trebui sa privim sarea ca pe o substanță dăunătoare sau ca pe un răsfăț inofensiv pentru papilele gustative? Posibil ca răspunsul să se afle la mijloc. Rezultatele multiplelor cercetări au dus la concluzia că nu există un răspuns corect simplu. Modul în care sarea afectează tensiunea arterială și sănătatea depinde de genetică, vârstă și alte afecțiuni care există. O dietă echilibrată pare să fie un răspuns universal acceptat.

Valentina Ghimpău

Sănătate de la Farmacist specialist,

Vă mulțumesc că m-ați citit!