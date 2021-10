Oxigen doar pentru câteva ore la Spitalul de Boli Infecțioase Iași 

Spitalul de Boli Infecţioase din Iaşi mai are oxigen medicinal pentru câteva ore după care, în după amiaza zilei de duminică, medicii vor fi nevoiţi să le administreze pacienţilor oxigen medical (tehnic). O circulară emisă recent de autorităţi permite folosirea oxigenului tehnic la pacienţi, în criza COVID. Medicul ATI Florin Roşu, manager al spitalului din Iaşi, este reticent faţă de această soluţie, afirmând că el a fost instruit la școală să folosească pentru pacienţi oxigen medicinal, ci nu oxigen tehnic.

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, afirmă că oxigenul medical, cu o concentraţie mai mică decât cel medicinal, s-a folosit şi până acum, iar circulara care recomandă folosirea acestuia a fost dată pe fondul unei crize privind livrările de oxigen de către firmele din România.

„În momentul de faţă din nefericire, în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase din Iaşi mai avem stocuri de oxigen pentru cinci ore. Ulterior, vom fi nevoiţi să folosim oxigen tehnic, astfel încât pacienţii noştri să poată să beneficieze de acest tratament.

Am semnalat aceste neajunsuri începând de azi dimineaţă, dorind să găsim o rezolvare. În continuare, dorim ca pacienţii noştri să aibă parte de îngrijirile medicale corespunzătoare din toate punctele de vedere: din punct de vedere medical şi sigur, din punctul de vedere al siguranţei”, a declarat, duminică, managerul Spitalului de Boli Infecţioase din Iaşi, medicul ATI Florin Roşu, conform News.ro.

Întrebat care sunt dezavantajele folosirii oxigenului medical, tehnic, Roşu a răspuns că la şcoala de medicină a învăţat că pacienţilor li se administrează oxigen medicinal.

„Nu vă pot da aceste detalii. Eu în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie am fost trainuit să folosesc la pacient oxigen medicinal. Bănuiesc, nu pot să fiu sigur, că oxigenul tehnic este folosit pentru alte scopuri, cum ar fi sudura, sau ştiu eu ce alte modalităţi. Nu am de unde să ştiu. Încă o dată spun: am fost instruit în şcoala de medicină să folosesc oxigen medicinal”, a declarat medicul.

Totodată, întrebat dacă spitalul va folosi oxigen tehnic, medicul arată că există o circulară care aşa recomandă. Doctorul Florin Roşu spune că pentru el important este ca pacienţii să primească cea mai bună îngrijire.

„Până în momentul de faţă, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase din Iaşi a depus toate eforturile, prin toată echipa tehnică, astfel încât să nu existe atât în cadrul spitalului de pe strada Octav Botez cât şi în cadru secţiei exterioare Leţcani, din punct de vedere al medicaţiei, din punct de vedere al materialelor sanitare şi al oxigenului care face parte din tratamentul pacientului, dar dacă vom ajunge în această situaţie vom fi nevoiţi, conform unei circulare… este o circulară care ne spune că folosim oxigen tehnic”, a mai sus Florin Roşu.

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, afirmă că este o criză de oxigen în România și că autorităţile fac demersuri pentru a importa butelii preumplute cu oxigen.

„Există o criză, pentru că sunt doar două firme mari care livrează oxigen în ţară şi una mai mică. Toate au avut probleme în livrarea de oxigen din cauza cererii mari.

Soluţiile sunt că noi încercăm să găsim, să aducem butelii de oxigen preumplute din afara României, dacă vom reuşi, dar în acelaşi timp încercăm să găsim soluţii interne şi una din soluţii este folosirea oxigenului care se folosea, până acum, fără nicio problemă, de o concentraţie mai mică; în loc să fie 99% este 93%.

Este un oxigen care s-a folosit şi care se poate folosi. Şi s-a dat circulară la toţi să îl folosească, dacă au probleme cu oxigenul”, a afirmat şeful DSU.