În jurul nostru sunt o mulţime de oameni care se simt forţaţi de un sistem în care şi-au pierdut de mult încrederea să facă un vaccin în care nu au încredere deoarece nu cunosc motivul pentru care trebuie să îl facă. “E o răceală! Toţi am mai răcit! De ce să mă vaccinez? Am auzit că dacă te vaccinezi răceşti mai rău, aşa mi s-a întâmplat şi mie după ce am facut vaccinul antigripal acum nişte ani” Sună cunoscut? Ce rol are vaccinul? Nu te ajută niciun vaccin 100% să nu te îmbolnăveşti. Dar sigur el nu te îmbolnăveşte, transmite dr. Aurel Buzatu, medic pneumolog.

Într-un interviu acordat GdS, medicul explică rolul vaccinului anti Covid, al rapelului şi al dozelor booster şi vorbeşte despre cazurile de infectare la persoanele vaccinate.

GdS: Cum ne infectăm şi de ce formele de boală diferă atât de mult de la o persoană la alta?

Dr. Aurel Buzatu: Virusurile pătrund în organism într-un număr mai mic sau mai mare în funcţie de timpul şi de cantitatea la care ne expunem. Fiecare individ este diferit. Fiecare are un teren mai bun sau mai neroditor unde virusul poate prinde rădăcini. Sistemul imunitar propriu detectează virusul şi îl carantinează. Dacă virusurile sunt în cantitate mare, e posibil ca nu toate să fie carantinate şi atunci reuşesc să pătrundă în celule şi să înceapă să se înmulţească. Organismul reacţionează prin inflamaţie. Unii se simt mai rău, alţii o duc pe picioare. Dar în carantină nu înseamnă că virusurile sunt omorâte pentru că organismul nu ştie ce să facă cu ele, iar acestea scapă şi se multiplică invadând din ce în ce mai multe celule până când sistemul imunitar este depăşit şi intră în colaps.

Evoluţia pacientului depinde într-o oarecare măsură de încărcătura virală. Dacă am încărcătura mare, e foarte posibil ca organismul să fie depăşit. Dar sunt situaţii când şi cu încărcătura virală mică reacţia inflamatorie este severă în lipsa vaccinului. De ce să rişti şi să intri într-un joc de ruletă rusească?

Aici intervine vaccinul. Prin vaccin o mică porţiune specifică din acest virus este prezentată din timp organismului, iar acesta învaţă comanda ”distruge”, creând anticorpi specifici pentru tipul de virus pentru care am creat vaccinul.

GdS: Cum se explică reacţiile adverse post-vaccinare?

A. B.: În momentul în care se produc aceşti anticorpi, putem avea o afectare oarecare, pentru că apare inflamaţia, dar nu este o inflamaţie nocivă, ci limitată, ca o stare de răceală uşoară. Această inflamaţie apare şi când facem vaccinul, dar şi când o sa ne infectăm cu virusul. Vaccinul vine cu o serie de efecte adverse, ca orice alt medicament de pe piață la care lista efectelor este foarte lungă. Persoanele care pot avea dintre reacțiile declarate în prospect la scară mondială poate fi impresionant că număr, dar în procente rămâne infim față de cei care nu au efecte adverse.

GdS: De ce avem nevoie de rapel sau doza booster?

A. B.: Aceşti anticorpi posedă o memorie virală. Iniţial, după vaccinare, sunt mulţi în circulaţie, adevăraţi sodaţi ce caută un inamic. Dacă nu se întâlneşte cu el, armata se linişteşte, dar rămâne pregătită ca atunci când corpul va da alarma că este prezent să atace şi să îldistrugă. Atunci se multiplică anticorpii neutralizanţi. Dacă însă a trecut un timp mai mare de la vaccin, iar organismul nu s-a întâlnit cu virusul între timp şi dintr-o dată acesta reapare, este de ajutor să creştem artificial, prin doza rapel, numărul de anticorpi. În acest fel, în mod constant am “ patrulele” pregătite pentru atac”.

Mulţi spun că vaccinul nu protejează pentru că tot te poţi infecta.

De infectat toţi ne putem infecta. Diferenţa o face reacţia propriului organism la prezenţa agresorului. Dacă deja organismul a produs anticorpi, prin scanarea noului agresor va găsi secvenţa ce a produs prin vaccin raspuns imun , iar soldaţii se vor multiplica rapid şi vor răspunde prompt cu comanda “distruge”. Dacă acest răspuns imun nu se găseşte suntem la mila sorţii… Unii indivizi au un sistem imun bun şi o sănătate bună şi vor face faţă infecţiei, alţii nu.

Pentru o categorie aparte din populaţie , cum ar fi pacienţii cu alte afecţiuni cronice, pacienţii oncologici de pildă, cei cu transplant de organe şi cei care sunt în tratament cronic cu medicaţie imunosupresoare, trebuie luat în calcul că armata aceasta de anticorpi neutralizanţi se reduce mai repede la ei comparativ cu restul populaţiei cu un sistem imunitar normal.

GdS: Să vorbim și despre cazurile de pacienți vaccinați care ajung să dezvolte forme grave.

A. B.: Da, sunt cazuri la care vaccinul nu a generat răspuns imun dintr-un motiv sau altul. Cazuri rare. Numărul acestora este covârşitor mai mic decât al celor nevaccinaţi. Iar aceşti oameni nu au testat postvaccin niciodată nivelul de anticorpi și, simțindu-se protejați, au lăsat garda jos, sporind astfel riscul de a se infecta.

Ar fi indicat că după schemă de vaccin să testăm răspunsul imun, să vedem dacă suntem sau nu protejați, să vedem dacă nu cumva este nevoie de încă o doză.

Rapelul unui vaccin nu va genera decât răspuns inflamator prin producția de anticorpi și nu este direct proporțional răspunsul cu simptomatologia pacientului. Dacă mă simt mai rău nu înseamnă că sunt mai mulți anticorpi și dacă nu am nimic nu înseamnă că nu sunt protejat. Depinde de fiecare individ în parte.

După încheierea schemei și respectarea intervalului optim de producere al răspunsului imun ar fi corect să testăm valoarea anticorpilor circulanti, să certificăm fapul că avem protecție.

GdS: Mulţi oameni au spus că nu se vaccinează pentru că nu au încredere în noua tehnologie ARN mesager.

A. B.: Cel mai cunoscut vaccin este pentru virusurile gripale. Sunt 4 tipuri de virusuri gripale A, B, C, D. Dintre acestea, primele trei afectează oamenii. Tipurile au multiple subtipuri şi tulpini fiecare, iar vaccinul gripal ne protejează de cele mai frecvente 4 (2 virusuri de tip A și 2 de tip B). Cele de tip A pot determina ușor izbucnirea unor epidemii de gripă).

Dacă alegi să te vaccinezi anual, te vei simți puțin mai obosit, cu certe reacții inflamatorii minime după vaccin, dar sigur nu vei face o formă de gripă severă din cele 4 pentru care ești vaccinat. După 2 -3 zile ești bine. Înainte de pandemie, se dorea obtinerea unui vaccin precum cel de tip ARN mesager,care să genereze răspuns imun pentru toate tipurile de virus gripal, dar pandemia a mutat lupta pe un alt front deocamdată.

GdS: Ce mesaj aveţi pentru oameni, în această perioadă de criză sanitară?

A. B.: Vă doresc să va informați întotdeauna din surse credibile pentru că doar dacă înțelegem putem să acceptăm mai ușor că sănătatea are preț!