Criză de oxigen în toate spitalele din țară

Este criză de oxigen în spitalele covid din întreaga țară, iar situația va fi din ce în ce mai greu de gestionat dacă numărul infectărilor va continua să crească. Într-o lună s-a consumat oxigen cât într-un an întreg, spun managerii de spitale care apelează la ajutorul colegilor din alte zone din țară, scrie realitatea.

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a declarat, vineri, că sunt tot mai mulți manageri care spun că foarte greu fac rost de oxigen, în special de butelii de oxigen.

„Am avut și ieri astfel de solicitări, inclusiv în municipiul București. Le-am gestionat – MS cu Departamentul pentru Situații de Urgență – am sunat, am vorbit, s-a soluționat, am mai alocat din alte județe.

Găsim, căutăm soluții în fiecare zi pentru aceste probleme. Am găsit soluția de a aduce butelii de oxigen din județe limitrofe.

În această situație, luăm legătura cu firma care are contractul de mentenanță cu spitalul respectiv, pentru a acorda cu prioritate ajutor de urgență, ca spitalul respectiv să nu rămână fără oxigen”, a spus Cseke Attila.