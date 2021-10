Marţi, 19 octombrie, peste 1500 de doljeni s-a vaccinat cu prima doză anti Covid, un număr record din primăvară încoace. Lenuţa Medeleţ, coordonator al centrului de vaccinare C4 de la Sala Polivalentă, spune că numărul persoanelor care au decis să se vaccineze a crescut în ultima perioadă, după ce cazurile Covid au explodat. Pentru unele dintre acestea, cea mai mare putere de convingere au avut-o dramele personale. Echipa centrului spune că a întâlnit destui oameni care s-au imunizat după ce virusul le-a răpit pe cineva drag sau a trimis în spital familii întregi.

GdS: Care sunt motivele care îi determină pe oameni să se prezinte la centrul de vaccinare în ultima perioadă, din experienţa dumneavoastră? Dorinţa de a se proteja sau presiunea restricţiilor pentru nevaccinaţi?

Dr. Lenuţa Medeleţ: În primul rând, teama de boală, cel puţin la centrul nostru de vaccinare. Noi avem numai doze Pfizer şi, de regulă, cei care decid să facă vaccinul doar ca să scape de restricţii optează mai mult pentru Johnson, pentru că se face o singură doză. În orice caz, evoluţia pandemiei i-a făcut pe oameni să se vaccineze. Avem multe persoane care se vaccinează cu doza I în această perioadă. Incidenţa cazurilor a fost un factor important.

GdS: Câte persoane se vaccinează în această perioadă la centrul pe care îl coordonaţi?

L. M.: La centrul nostru de la Sala Polivalentă, cu vaccin Pfizer, avem în medie 700 de prezentări pe zi. Dacă luăm în calcul şi extensia de la Mall, sunt peste 900.

GdS: Sunt mai mulţi tineri sau mai multe persoane vârstnice?

L. M.: Sunt mai mulţi tineri, din constatările noastre, iar acest lucru se explică şi prin faptul că multe dintre persoanele vârstnice care au dorit să se vaccineze au făcut-o deja de la început, când aveau acces cu prioritate.

GdS: Printre cei care s-au vaccinat, aţi regăsit oameni care au venit la centru după drame cauzate de Covid în familiile proprii?

L. M.: Din păcate, am avut destule cazuri în care oamenii ne-au povestit că au avut în familie câte un deces sau că toată familia a necesitat internare din cauza infecţiei cu Covid, iar aceste lucruri i-au convins să aleagă vaccinarea.

Oamenii trebuie să vină cu încredere, să nu aibă teamă de vaccin şi să discute cu personalul nostru. Am avut persoane care au făcut atacuri de panică în centru. Dezinformarea are un rol important aici. Sunt atâtea surse de unde ne putem lua informaţia acum încât nu poţi controla sursele de documentare ale oamenilor.

GdS: În ceea ce priveşte dezinformarea, care sunt cele mai frecvente „mituri” aduse în discuţie de cei pe care i-aţi întâlnit în centru?

L. M.: La început, a circulat destul de mult informaţia că vaccinul ar provoca infertilitate. Dar acum a cam dispărut. În schimb, oamenii aduc în discuţie teama de efecte adverse pe termen lung. Dar pot discuta cu noi despre toate aceste lucruri, să ne întrebe, să ceară explicaţii.

GdS: Ministerul Sănătăţii a anunţat că în această perioadă a început distribuirea tichetelor de masă pentru persoanele care s-au vaccinat după data de 4 septembrie. La centrul C4 de la Sala Polivalentă au ajuns aceste tichete?

L. M.: Pentru cei vaccinaţi în perioada 4-26 septembrie, cu schemă completă – adică o singură doză pentru Johnson sau doza a II-a pentru Pfizer, Moderna sau AstraZeneca, au ajuns aceste tichete şi pot fi ridicate de la centru. Aşteptăm să primim şi pentru perioadele următoare, dar momentan nu avem nicio informaţie privind distribuirea următoarelor tranşe.

Trebuie menţionat şi că persoanele care fac doza a III-a nu sunt eligibile pentru acordarea acestor tichete.