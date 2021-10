Record negativ la SCJU Craiova: 40 de pacienți Covid în izolator, 30 la ATI

La Spitalul Clinic Județean de Urgență din Craiova, calvarul Covid pare fără capăt. Începutul săptămânii aduce un record negativ de pacienți cu forme severe care sunt tratați în izolator: 40. La aceștia se adaugă și cei internați în terapie intensivă, 30. Personalul este epuizat.

„Este un record negativ. Nu am mai avut atâția pacienți în izolator până acum”, transmite managerul Laurențiu Ivanovici. Directorul spune că nu se mai poate creşte capacitatea, pentru că instalaţiile de oxigen funcţionează la maxim şi se folosesc şi prize de rezervă. „În izolator 40 de prize, dintre care 20 e rezervă. O bună parte din ele sunt folosite, deşi nu ar trebui. Şi nu putem folosi mai multe oricum pentru că saloanele sunt oricum supraaglomerate, nu am avea unde să punem paturi, nu încap fizic. De aceea am şi optat pentru tărgi şi scaune mobile”.

Pe lângă pacienţii conectaţi la instalaţia de oxigen, în izolator sunt mulţi pacienţi care primesc un flux mai mic de la concentratoare şi butelii.

„În fiecare zi şi noapte evaluăm pacienţii şi îi triem. Unii mai sunt transferaţi către spitale care tratează cazuri mai uşoare, alţii sunt internaţi pe secţia Covid din spital, cu necesar minim pe oxigen. Avem şi acolo concentratoare”.

Oficial, 893 au murit din cauza Covid

Raportările pe plan național anunță că aproximativ 1700 de pacienți se află în terapie intensivă în țară, însă există mult mai mulți pacienți cu forme severe decât numărul de paturi ocupate. Ceea ce înseamnă că numărul pacienților cu forme grave poate fi mult mai mare decât cifrele oficiale.

Cu secțiile pline, multe unități medicale tratează bolnavi de terapie intensivă în Unitățile de Primiri Urgențe, care au devenit un fel de ATI-uri de război. La fel se întâmplă și la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Craiova. Numărul pacienților tratați în izolatorul UPU, care funcționează acum ca o secție de pre-terapie, este chiar mai mare decât al celor din terapie intensivă. Secția ATI Covid are 30 de paturi, iar în izolator sunt tratați încă 40 de alți pacienți.

Chiar dacă incidența Covid a început să scadă ușor de câteva zile în județul Dolj, conform prognozelor experților, chiar și când vârful va fi atins, numărul de cazuri grave și numărul deceselor va continua să fie mai mare pentru o perioadă, acestea fiind acumulări ale infectărilor din săptămânile precedente.

Oficial, 893 de doljeni și-au pierdut viața până acum, iar în ultimele 24 de ore 12 persoane au pierdut lupta cu virusul.