Prefectul așteaptă ca Spitalul Militar din Craiova să primească pacienții Covid

Situația este disperată în spitalele din Craiova. Prefectul județului Dolj, Nicușor Roșca, speră ca pacienții cu Covid-19, care sunt în stare gravă, și au nevoie de oxigen, să fie preluați și de Spitalul Militar din Craiova. Așteaptă ordinul Ministerului Sănătății, prin care Spitalul Militar să se alăture celor trei spitale județene, care sunt depășite, nu mai au paturi libere la ATI și folosesc instalațiile de oxigen la capacitate maximă. De asemenea, autoritățile și medicii recomandă doljenilor să se vaccineze.

,,Avem trei localități cu peste 15 la mia de locuitori. O situație disperată în spitale. Acum ceva timp locurile la ATI erau o problemă, acum problema este și la locurile de terapie acută. Am solicitat DSP și managerilor spitalelor să găsim soluții. Am găsit câteva soluții, dar soluțiile noastre cred că sunt aproape epuizate. Așteptăm Spitalul Militar să-l introducem în spital covid. Așteptăm ordinul Ministerului de a fi inclus. Probabil astăzi, mâine va fi inclus și va primi pacienți. Ieri, am avut peste 400 de morți. Suntem într-un moment de cotitură, suntem la 25% populație vaccinată pe Craiova. Sper ca cei care nu s-au vaccinat până acum, vor reflecta și vor face acest pas cât mai repede”, a spus Nicușor Roșca, prefectul județului Dolj.

Sunt ocupate toate paturile la ATI

Și directorul DSP, Iuliana Manea, trage un semnal de alarmă în ceea ce privește situația spitalelor din Dolj.

,,În spitale nu mai sunt locuri, nici la Terapie Intensivă, pentru locurile grave și foarte grave, nici la Terapia Acută, cu guri de oxigen. 440 de paturi sunt toate ocupate. Nu mai sunt paturi pentru cazurile Covid simple. În acest moment, sistemul sanitar este depășit. Cu toate diligențele pe care le-am face, oxigen nu mai putem oferi pentru că stațiile de oxigen, instalațiile de oxigen din spitale nu fac față. Trebuie să ne descurcăm, în sensul să ne protejăm”, a spus directorul DSP Dolj, Iuliana Manea.

Pacienții care ajung la Spitalul Județean au nevoie de oxigen

,,Aproape toți pacienții care ajung la Spitalul Județean de Urgență au nevoie de oxigen. Resursele noastre sunt limitate. Suntem depășiți. În ultimele zile ne-am confruntat cu această criză a locurilor, fie că sunt cu flux scăzut de oxigen, fie că avem nevoie de paturi cu flux înalt de oxigen. Aceste locuri se eliberează cu greu. Personalul din Unitatea de Primiri Urgențe, din ATI, este suprasolicitat.

Am redistribuit din alte secții al spitalului, acolo unde am redus numărul de internări pentru a face față în aceste sectoare din linia întâi. Instalațiile de oxigen sunt la capacitate maximă. Nu putem să mai înființăm paturi de ATI, nici măcar paturi cu flux scăzut de oxigen”, a spus Laurențiu Ivanovici, managerul Spitalului Județean din Craiova.

Spitalul de Boli Infecțioase ,,Victor Babeș” din Craiova, nevoit să ajusteze secțiile de copii

Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Craiova funcționează de două săptămâni la capacitatea maximă. În acest moment, este nevoit să ajusteze o secție de copii, pe care să o pună la dispoziție pacienților adulți. Ieri, spitalul a avut cel mai mare număr de decese, 7 în total.

,,Spitalul Victor Babeș este un spital destinat tratării exclusiv a pacienților Covid. În momentul actual suntem nevoiți să facem încă o ajustare a unei secții de copii pentru a fi transformată și pusă la dispoziția pacienților adulți, unde suntem depășiți și funcționăm la capacitate maximă de aproximativ două săptămâni. Toți pacienții care au fost tratați în Terapia Intensivă a spitalului și care au ajuns să aibă nevoie de îngrijire suplimentară, au fost nevaccinați. Ca un record negativ al zilei de ieri, am avut cel mai mare număr de decese care s-a întâmplat la Spitalul Victor Babeș și în primele trei valuri de pandemie. Noi am avut 124 de decese și ieri am avut undeva la 7 decese”, a spus Adina Turcu, manager Spitalul de Boli Infecțioase ,,Victor Babeș” din Craiova.

De ce nu se închid localitățile cu incidență mare din Dolj?

Din 111 localități din Dolj, doar două au incidența zero. Localitățile nu pot fi carantinate pentru că nu este suficient personal pentru a face verifcări.

,,Noi, ca și Comitet de Situații de Urgență, la o anumită incidență, primim o statistică de la DSP, posibilitatea de a carantina sau nu o localitate. În situația în care ne aflăm, din 111 localități, doar 2 localități le avem cu incidență zero. Celelalte localități sunt cu incidență foarte mare. Ca să carantinăm toate localitățile, care poate s-ar încadra la nivel de județ, nu avem efective normale. Poliția, jandarmii, din echipe constituite mixte la nivel de supraveghere a Prefectului, verifică în fiecare zi localitățile peste 3 la mia de locuitori, cele care sunt în scenariul roșu. Comitetul de Situații de Urgență, din care fac parte peste 50 de membri, directori de instituții marea majoritate, au dreptul să voteze pentru, împotriva sau să se abțină”, a spus prefectul județului Dolj, Nicușor Roșca.

Medicamentele pentru tratarea pacienților Covid-19 din Dolj sunt insuficiente

Ministerul Sănătății a repartizat județului Dolj 16 flacoane de Tocilizumab. Dintre acestea, 6 vor fi împărțite celor trei spitale din Craiova, respectiv 3 flacoane pentru Spitalul Județean, 2 flacoane pentru Spitalul de Boli Infecțioase și 1 flacon Spitalului CFR. Acestea sunt repartizate în funcție de cazurile care necesită tratament, iar dintr-un flacon se pot trata doar doi pacienți.

,,Noi am avut repartiție pentru Tocilizumab, care era în custodia Ministerului Sănătății. Avem o repartiție de 6 și 10 flacoane pentru județul Dolj, care vor fi repartizate la cele trei spitale, în funcție de cazurile care necesită acest tratament. Astăzi, este mașina la Unifarm să ridice 16 flacoane de Tocilizumab. Aceasta este repartiția pentru județul Dolj”, a spus Iuliana Manea, director DSP Craiova.

,,Din cele șase, Spitalului Județean îi revin trei flacoane, Spitalului de Boli Infecțioase 2 flacoane și Spitalului CFR un singur flacon, cu care tratăm doi pacienți”, a spus managerul Spitalului de Boli Infecțioase, Adina Turcu.

,,Sunt insuficiente cele 16 flacoane, care sunt repartizate celor trei spitale care au pacienți Covid”, a spus și Laurențiu Ivanovici, managerul Spitalului Județean Craiova.

ISU face verificări, zilnic, în secțiile ATI

,,Vrificări se fac zilnic, în intervalul 09:00-21:00, dar și pe timpul nopții, și vizează secțiile ATI Covid din județ. Ultimele nereguli pe care le-am adus la cunoștință și care au fost remediate pe loc, era vorba de îngustarea unor căi de evacuare cu elemente de mobilier, care puteau fi îndepărtate. Ori de existența unor legături electrice neconforme în unele tablouri de alimentare cu energie electrică. Lucruri care s-au remediat”, a spus reprezentantul ISU.

De asemenea, și ambulanțele Serviciului Județean de Ambulanță și ambulanțele Smurd sunt utilizate în această perioadă la capacitate maximă.

Marina Andrei