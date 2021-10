Un nou tratament distruge tumorile canceroase la bolnavii în fază terminală

Un nou tratament împotriva cancerului poate distruge tumorile situate la nivelul gâtului și capului, în cazul pacienților în stadiu terminal, au descoperit oamenii de știință, potrivit Digi24.

În cadrul unui studiu, un cocktail de medicamente pentru imunoterapie a folosit sistemul imunitar al pacienţilor pentru a distruge celule canceroase şi a dus la creșterea ratei de supraviețuire, au anunțat cercetătorii de la Institutul de Cercetare a Cancerului (ICR) din Londra şi de la Royal Marsden NHS Foundation Trust.

Un pacient, căruia medicii i-au spus că va muri în urmă cu patru ani, a povestit pentru The Guardian momentul „incredibil” când a fost sunat, la câteva săptămâni după ce s-a alăturat studiului, iar asistentele l-au anunțat că tumora „a dispărut”. Acum, bătrânul în vârstă de 77 de ani nu mai suferă de cancer şi săptămâna trecută a petrecut-o într-o croazieră cu soţia sa.

În două luni de la începerea tratamentului, analizele lui Barry Ambrose au arătat că tumora a fost distrusă

Când Barry Ambrose, în vârstă de 77 de ani, din Bury St Edmunds, a fost diagnosticat cu cancer de gât în ​​2017, i s-a spus că s-a răspândit deja la plămâni – și că îngrijirea paliativă a spitalului era singura sa opțiune. Dar, mai târziu, lui Ambrose i s-a oferit șansa de a se alătura noului studiu. „Când mi s-a spus despre studiu… nu am ezitat să mă alătur. Ce aveam de pierdut? S-a dovedit a fi o șansă la salvare. Deși am fost nevoit să merg de două ori pe săptămână de la Suffolk la spital pentru tratament, nu am avut efecte secundare și am reușit să-mi continui viața și să fac lucrurile pe care le iubesc: să navighez, să mă plimb cu bicicleta și să petrec timp cu familia mea”.

În aproximativ opt săptămâni de la începerea tratamentului, analizele au arătat că tumoarea din gât a fost distrusă.

„Când asistentele au sunat să-mi spună că, după două luni, tumora din gâtul meu a dispărut complet, a fost un moment incredibil”, a spus Ambrose. „Deși mai exista boală în plămâni în acel moment, efectul a fost uluitor”.

Ulterior a fost supus chimioterapiei, urmat de o intervenție chirurgicală. În prezent nu mai are tumori în organism. Săptămâna trecută s-a bucurat de o croazieră pe coasta Marii Britanii alături de soția sa, Sue.

Tratamentul are mai puține efecte secundare decât chimioterapia

Oamenii de ştiinţă au descoperit că tratamentele nivolumab şi ipilimumab, combinate, au dus la reducerea dimensiunii tumorilor în cazul pacienţilor în fază terminală, cu tumori la nivelul capului şi gâtului. La unii dintre ei, cancerul a dispărut total, medicii fiind uimiţi să nu găsească niciun semn detectabil al bolii.

Potrivit experţilor, combinarea celor două medicamente de imunoterapie se dovedeşte a fi o nouă armă eficientă împotriva mai multor forme avansate de cancer. Rezultatele altor studii privind combinaţia de medicamente au sugerat anterior beneficii similare pentru pacienţii cu cancer de rinichi, de piele şi de intestin în fază terminală.

Pe lângă creşterea şanselor de supravieţuire pe termen lung a pacienţilor, oamenii de ştiinţă au declarat că tratamentul de imunoterapie a declanşat, de asemenea, mult mai puţine efecte secundare în comparaţie cu chimioterapia, tratament standard oferit pacienţilor în stadiu avansat.

Rezultatele studiului de fază 3, la care au participat aproape 1.000 de pacienţi cu tumori situate la cap şi gât, pe moarte, au fost timpurii şi nu au fost semnificative din punct de vedere statistic, dar au fost totuşi „semnificative din punct de vedere clinic”, au declarat cercetători de la ICR, unii pacienţi trăind cu luni sau ani mai mult şi suferind mai puţine efecte secundare.

„Aceste rezultate sunt promiţătoare”, a declarat profesorul Kristian Helin, directorul executiv al ICR. „Imunoterapiile sunt tratamente mai blânde şi mai inteligente care pot aduce beneficii semnificative pacienţilor”.