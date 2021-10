Vaccin pentru artrita reumatoidă, descoperit pornind de la o greşeală

Cercetătorii de la Universitatea din Toledo au dezvoltat un vaccin experimental cu rezultate promițătoare semnificative în prevenirea artritei reumatoide, o boală autoimună dureroasă care nu poate fi vindecată în prezent. Rezultatele reprezintă un progres major în studiul artritei reumatoide și al bolilor autoimune în general. Descoperirea a fost făcută pornind de la o ipoteză greşită.

Una dintre cele mai frecvente boli autoimune, artrita reumatoidă, apare atunci când sistemul imunitar al organismului atacă și descompune țesutul sănătos, mai ales țesutul interior din articulațiile mâinilor, încheieturilor, gleznelor și genunchilor.

Artrita reumatoidă afectează 1% din populaţia globului

Unele estimări sugerează că artrita reumatoidă afectează cam 1% din totalul populației globului.

„În ciuda incidenței sale ridicate, nu există nici un tratament și nu știm în întregime ce o cauzează. Acest lucru este valabil pentru aproape toate bolile autoimune, ceea ce face ca tratarea sau prevenirea acestor afecțiuni să fie atât de dificilă. Ar fi un lucru revoluționar dacă am reuși să avem succes cu acest vaccin în faza clinică”, spune dr. Ritu Chakravarti, profesor asistent la UToledo College of Medicine and Life Sciences și autorul principal al lucrării.

Proteina considerată declanşator oferă, de fapt, protecţie

Dr. Chakravarti a studiat ani de zile o proteină specifică și rolul său în patologiile imune şi o citokină asociată cu boli autoimune. Pe baza rezultatelor anterioare, grupul de cercetare considerase această proteină ca fiind un potențial declanșator în artrita reumatoidă.

În timpul cercetării savanții au descoperit contrariul. În loc să prevină artrita reumatoidă, ei au descoperit că eliminarea proteinei prin tehnologia de editare a genelor a cauzat artrită severă cu debut precoce la modelele animale.

Lucrând acum la noua teorie, conform căreia proteina zeta 14-3-3 protejează împotriva artritei reumatoide, echipa a dezvoltat un vaccin pe bază de proteine.

Ei au descoperit că vaccinul a favorizat un răspuns puternic și imediat dar de lungă durată din partea sistemului imunitar înnăscut al organismului, oferind protecție împotriva bolii.

„Spre surprinderea noastră, artrita reumatoidă a dispărut complet la animalele care au primit vaccinul. Uneori nu există o cale mai bună decât o astfel de întâmplare fericită. S-a întâmplat să ajungem la un rezultat greșit, dar care s-a dovedit a fi cel mai bun rezultat. Astfel de descoperiri științifice sunt foarte importante în acest domeniu”, spune dr. Chakravarti.

Vaccinul a îmbunătăţit şi calitatea oaselor

În plus față de oprirea dezvoltării artritei, vaccinul a îmbunătățit semnificativ și calitatea oaselor, o constatare care sugerează că ar trebui să existe beneficii pe termen lung după imunizarea cu acest vaccin.

În prezent, artrita reumatoidă este tratată în primul rând cu corticosteroizi, medicamente imunosupresoare la scară largă sau mai nou, cu terapii biologice țintite, care vizează un proces inflamator specific.

Terapiile existente pot atenua durerea și pot încetini progresia bolii, dar pot face totodată ca pacienții, să devină în timp mai vulnerabili la infecții, cât privește terapiile biologice aceste sunt costisitoare.

A fost depus brevetul pentru descoperire

„Nu am făcut o descoperire în tratarea sau prevenirea artritei reumatoide de mulți ani. Acum abordarea noastră este complet diferită. Avem o strategie bazată pe un vaccin cu o țintă nouă, și sperăm ca astfel să putem trata sau preveni artrita reumatoidă. Potențialul aici este uriaș”, spune dr. Chakravarti.

Rezultatele detaliate ale cercetării au fost publicate în revista Proceedings of the National Academy of Sciences,

Savanții au depus deja brevetul pentru această descoperire și caută acum parteneri din industria farmaceutică pentru studiul preclinic de siguranță și toxicitate.