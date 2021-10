Mustul, ideal pentru întărirea sistemului imunitar

Începând de la scăderea colesterolului și până la întărirea sistemului imunitar, ai o mulțime de motive să consumi după masă un pahar din băutura sezonului, mustul, mai ales că este săracă în alcool și bogată în probiotice.

Creşte imunitatea

Fortifică sistemul imunitar – mustul este bogat în antioxidanți și minerale de preț, are totodată proprietăți antibacteriene, dar și antivirale. Așadar, mustul este un ingredient ideal pentru întărirea sistemului imunitar la venirea sezonului rece, perioada în care infecțiile virale și bacteriene sunt în floare. Mustul din struguri este diuretic și este excelent pentru curățarea rinichilor, putând ajuta la prevenirea formării pietrelor la rinichi.

Abundența de minerale din struguri – vitamina C (4-6 mg/100 ml), vitaminele PP, vitaminele B6, B1, B2, dar și potasiu, calciu, magneziu, sodiu, fier, zinc şi cupru) stimulează activitatea de curățare a ficatului, iar subprodusele de drojdie și acizii lactici ajută la purificarea organismului și detoxifiere.

Formarea mustului nu necesită drojdii sau aditivi suplimentari pentru a fermenta strugurii, întrucât există peste 50.000 de particule naturale de drojdie pe fiecare strugure de vin. În plus, mustul natural are un nivel de histamină scăzut, ceea ce îl face accesibil celor alergici.

Bun pentru tranzit

Ameliorează problemele digestive – constipația îți da bătăi de cap? Mustul te va ajută să o tratezi. Fiind un laxativ natural, bogat în drojdii „bune”, mustul rezolvă problemele digestive fără a avea efecte adverse precum medicamentele cu efect laxativ.

Este benefic şi pentru sănătatea cardiacă. Consumul de must stimulează producția de oxid nitric, care asigură flexibilitatea vaselor de sânge și menține totodată tensiunea arterială în parametri normali.

Unele studii indică faptul că resveratrolul poate preveni cancerul, dacă este vorba despre must obținut din strugurii negri.

Amerliorează durerile de cap

Consumul de must ameliorează și chiar elimină durerile de cap. Dacă ai probleme cu cefaleea, introdu mustul în dietă ta zilnică și vei vedea rapid efectele pozitive.

Un alt beneficiu este că stimulează metabolismul, accelerând astfel arderea grăsimilor. Mai mult decât atât, acesta poate reduce apetitul, așa că te poate ajuta dacă te afli într-o fază în care îți ajustezi aportul de alimente. Ai grijă însă la cantitatea consumată întrucât conține zahăr și are și un aport caloric crescut – un pahar de must de 250 ml conține în jur de 200 -250 de Kcal. Așadar, limitează-te la un pahar, între mese sau după cină servită mai devreme.

Ajută memoria

Mustul energizează corpul şi poate să înlocuiască cu succes cafeaua sau ceaiul negru. Conținutul ridicat de fier dar și flavonoizii din must fac din acesta un remediu excelent pentru epuizare sau oboseală cronică. Mai mult decât atât, persoanele aflate în convalescență pot consuma must pentru a-și recăpăta mai rapid puterile.

Iar polifenolii din must îmbunătățesc memoria. În plus, mustul are un conținut destul de ridicat de vitamine precum B1, B2 și B6. Un studiu publicat în anul 2012 în Jurnalul Britanic de Nutriție a dovedit că mustul consumat zilnic pe o perioadă de 12 săptămâni îmbunătățește funcțiile cognitive în cazul vârstnicilor și încetinește declinul mintal. Totodată, în cadrul studiului s-au monitorizat și dimensiunile taliei, dar și greutatea timp de 12 săptămâni, pentru a observa dacă mustul îngrașă. S-a constatat că greutatea și circumferința taliei au avut aceleași valori după cele 12 săptămâni.

Contraindicații

Mustul nu trebuie consumat în caz de diaree. De asemenea, nu trebuie consumat în cantități mari înainte de a te urca la volanul mașinii, susținerea unei prezentări, activități intelectuale solicitante, întrucât poate afecta capacitatea de concentrare și atenție din cauza potențialului conținut de alcool. Nu este recomandat copiilor şi trebuie consumat în maxim două zile după obținere. Deși este, teoretic, scăzut, procentul de alcool este dificil de cuantificat și stabilizat, fiind un produs natural cu procesele de fermentare activate. Diabeticii trebuie să consume must cu măsură, întrucât acesta conține cantități mari de zahăr. Se recomandă a fi consumat în cantități mici și cu precauție şi în cazul persoanelor cu sindrom de colon iritabil, colită ulcerativă, reflux gastric și ulcer acut.