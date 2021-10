Calvarul din secţiile Covid ale Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) din Craiova creşte în dimensiuni pe zi ce trece. Reprezentanţii unităţii medicale fac eforturi supraomeneşti pentru a putea îngriji toţi pacienţii cu necesar de oxigen, capacitatea fiind de mult depăşită. Conducerea a recurs la soluţii disperate. În rezervele din izolatorul Covid, care au câte două locuri, s-au amplasat între paturi tărgi, pentru a mai conecta la oxigen pacienţi.

Spitalul a mai operaţionalizat două paturi ATI şi are acum un total de 30. Dar şi 37 de pacienţi în aşteptare izolatorul Covid din Unitatea pentru Primiri Urgenţe (UPU), dintre care 15 au deja internare pentru terapie.

„Situaţia este dramatică. Începând de vineri după amiază ne-am confruntat cu un nou val covârşitor de pacienţi. Avem acum (luni dimineaţă – n.r.) 37 de pacienţi în UPU, toţi cu necesar de oxigen. Am mai operaţionalizat sâmbătă seară două locuri în etajul IV, în sectorul Covid, cu aprobarea CJCCI. Fiecare salon din izolator are acum câte trei pacienţi în loc de doi, am mai pus câte o targă, pentru că aceasta e mai îngustă şi încape între paturi, ca să conectăm mai mulţi pacienţi la oxigen. Instalaţiile de oxigen funcţionează la capacitate maximă şi tot nu este de ajuns. Avem şi pacienţi pe concentratoare, cei care au un necesar mai mic”, transmite managerul Laurenţiu Ivanovici.

„Alte surse de oxigen nu mai avem. Suntem depăşiţi. Am rugat Direcţia de Sănătate Publică Dolj şi Serviciul Judeţean de Ambulanţă să mai redirecţioneze din cazurile mai puţin severe către celelalte unităţi Covid, căci nu mai facem faţă”, a adăugat acesta.