Se dezlănțuie infernul la SCJU Craiova. 2 copii în ATI, zeci de pacienți în așteptare. S-a deschis vechea UPU în regim de urgență

Spitalul Clinic Județean de Urgență din Craiova se confruntă cu un val de pacienți Covid fără precedent. Duminică noapte, toate locurile de terapie intensivă erau ocupate. Alți 30 de pacienți așteptau în izolatorul Unității de Primiri Urgențe (UPU) eliberarea unui loc. Ca urmare a presiunii enorme, conducerea spitalului a luat decizia să deschidă vechea Unitate de Primiri Urgențe, chiar dacă nu s-a făcut recepția lucrărilor, pentru a putea muta acolo 8 pacienți în stare gravă, ventilați. Directorul SCJU Craiova, Laurențiu Ivanovici, spune că unitatea medicală este copleșită. Comparativ, în valul 3, numărul maxim de pacienți care așteptau un loc de ATI la SCJU Craiova a fost de 12.

În secția ATI sunt internați în prezent și doi copii.

„Nu am atins astfel de cifre în valul 3. Suntem copleșiți. A trebuit să iau decizia de a deschide vechea UPU, chiar dacă nu am făcut recepția lucrărilor, pentru a muta acolo 8 pacienți ventilați. Am adunat toate ventilatoarele, monitoarele, injectomatele pe care le mai aveam disponibile și le-am dus acolo. Încercăm să nu lăsăm niciun pacient fără oxigen”, a declarat Laurențiu Ivanovici pentru GdS. „Practic, avem 52 de pacienți de ATI, deși raportăm 22 pentru că atâția sunt internați efectiv în secția de terapie”, alertează directorul spitalului.