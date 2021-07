De ce curge sânge din nas mai ales vara? Cauze, măsuri de prim ajutor, tratament naturist, prevenție

Dacă îți curge sânge din nas cu precădere în timpul verii, să știi că există anumite motive. Unul dintre ele poate fi temperatura extrem de crescută, potrivit csid.

Alergiile sezoniere, scobitul în nas, virozele și consumul excesiv de alcool sunt alte posibile cauze pentru care îți curge sânge din nas mai ales în sezonul cald. Alteori însă, hemoragia nazală poate ascunde afecțiuni mai grave, precum hipertensiunea sau chiar anumite tumori.

Află care sunt cele mai frecvente motive pentru care îți curge sânge din nas, cum trebuie să procedezi dacă te confrunți cu o astfel de situație și ce măsuri poți lua pentru a preveni episoadele de sângerare nazală.

Curge sânge din nas – care sunt cauzele?

Există mai multe motive pentru care îți poate curge sânge din nas. Loviturile la nivelul feței, traumatismele locale prin joacă și scobitul în nas sunt printre cele mai frecvente cauze ale hemoragiilor nazale.

Apoi, poate fi vorba despre un cheag de sânge, o tulburare de coagulare a sângelui, o tumoră la nivelul nasului sau boli precum insuficiența cardiacă, leucemia sau hemofilia, dar astfel de situații sunt mai rar întâlnite.

Sângerarea nazală (epistaxis) în timpul verii poate fi în schimb cauzată frecvent de tensiunea arterială crescută, diverse alergii sau umiditatea scăzută. Mucoasa nazală se poate usca excesiv în lunile cu temperaturi caniculare, cauzând o scădere a producției de mucus și, implicit, sângerare, scrie pentadocs.com.

Alte posibile cauze ale sângerărilor nazale pot fi: anumite medicamente (anticoagulante, aspirină), virozele respiratorii (gripă, răceală), suflarea cu putere a nasului, folosirea excesivă a spray-urilor nazale, carența de calciu, zinc sau vitamina C, efortul fizic intens, insolația sau expunerea la substanțe chimice iritante.

Primul ajutor în caz de hemoragie nazală

În cazul în care îți curge sânge din nas sau o persoană se confruntă cu această problemă, iată care sunt măsurile de prim ajutor pe care trebuie să le cunoști:

Pentru oprirea sângerării nazale, rămâi în picioare, respiră pe gură și înclină ușor capul spre înainte (nu pe spate). Sângele care ajunge în gură nu trebuie înghițit! Aplică presiune pe fosele nazale timp de 10 minute sau folosește pungi cu gheață învelite într-un prosop pe obraz/frunte pentru a produce vasoconstricție și a determina oprirea sângerării. Dacă sângerarea nazală nu se oprește după 20-30 de minute de compresiune a foselor nazale, solicită ajutor medical de urgență. Dacă sângerarea se oprește, odihnește-te într-un loc ferit de căldură și zgomote pentru câteva ore și evită activitățile intense și suflarea nasului până a doua zi.

Când e cazul să mergi la medic dacă îți curge sânge din nas

Solicită ajutor medical de urgență dacă hemoragia nazală este abundentă, apare mai des de 3-4 ori pe săptămână și este însoțită de tensiune arterială crescută, dureri în piept, ritm cardiac accelerat și dificultăți de respirație.

Tratamente naturiste și măsuri pentru prevenirea hemoragiei nazale

Anume remedii pot ajuta la reducerea inflamațiilor și prevenirea sângerărilor nazale.

Vitamina C, de exemplu, ajută la coagularea mai rapidă a sângelui. Consumul de alimente bogate în vitamina C (portocale, kiwi, lămâi, ananas etc.) poate ajuta la menținerea elasticității vaselor de sânge și prevenirea hemoragiei nazale.

Zincul este în aceeași măsură foarte important pentru protejarea vaselor de sânge. Îl găsești în alimente precum carnea roșie, fructe de mare, leguminoase, semințe, nuci, lactate, ouă, cereale integrale, ouă, ciocolată neagră.

Inhalațiile cu aburi (apă fierbinte cu 3-4 picături de ulei de coriandru) ajută, de asemenea, la reducerea riscului de a te confrunta cu epistaxis, deoarece înmoaie crustele și mențin umiditatea la nivelul mucoasei nazale.

Hidratarea cu minimum 2-3 litri de apă în timpul verii poate preveni hemoragia nazală, la fel și evitarea expunerii la soare în intervalul orar 11-18, când razele soarelui sunt foarte puternice și pot duce la insolație.

Limitarea consumului de alcool, renunțarea la fumat și evitarea băuturilor fierbinți sunt, de asemenea, măsuri care pot reduce riscul de hemoragie nazală.