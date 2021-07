Mămicile din Oltenia care nasc la Spitalul Clinic „Filantropia” sau la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Craiova ar putea avea parte, în viitor, de o experienţă pe care au văzut-o până acum doar în filme. Tatăl copilului sau o altă persoană apropiată ar putea participa la naştere, după ce Ministerul Sănătăţii a transmis un set de recomandări în acest sens.

Mamele nu cred că spitalele vor pune în aplicare măsurile

Deşi în alte ţări acest protocol face parte din normalitate, în România o astfel de posibilitate părea până acum departe în unităţile medicale de stat.

Mamele privesc, însă, cu scepticism vestea. Pe un grup specific din regiune, mai multe femei au dezbătut subiectul pornind de la întrebarea unei persoane care întreba dacă la maternitatea Spitalului Filantropia s-ar pune în practică setul de recomandări emis de Ministerul Sănătăţii la finalul lunii mai a acestui an.

„Ar fi minunat să poată intra și partenerul, dar din ce știu nu are voie niciun aparținător în spital. Am o prietenă care a născut recent și a fost singură pe toată perioada spitalizării și nici măcar nu a avut voie sa meargă cu telefonul în sală să-i facă bebelușului o poza pentru soț/familie. Urmează să nasc şi eu în câteva zile și am întrebat doctorul. Mi-a zis că sigur nu are nimeni voie în spital indiferent dacă are vaccin/test”, spune o viitoare mămică.

Alta transmite că medicul său ginecolog i-ar fi spus destul de tranşant că spitalul nu intenţionează să introducă prea curând o astfel de politică: „Mi s-a spus categoric că nu va fi posibil acest lucru şi că nici nu intenţionează să schimbe prea curand politica în acest sens. Valabil atât pentru Spitalul 2, cât şi 1. Din ce am înţeles, ei chiar preferă să rămâna aşa şi după ce nu va mai fi problema pandemiei. Fiind o recomandare, ei pot decide orice vor/le convine.

Altă femeie răspunde, ironic, că „Recomandarea o să rămână atât… o recomandare pe care nimeni nu o să o ia în calcul vreodată… Cel puţin nu de bunăvoie , nu în urmatorii 10 ani”.

Conducerea spitalelor evaluează posibilitatea

Am contactat conducerea celor două spitale pentru a vedea dacă, într-adevăr, recomandările vor rămâne la stadiul de recomandări sau unităţile medicale vor depune eforturi pentru a le oferi pacientelor posibilitatea de a avea o experienţă firească, pentru care astfel de proceduri şi protocoale ar fi trebuit să existe de mult.

În ciuda scepticismului viitoarelor mame, managerii spitalelor craiovene nu s-au arătat atât de reticenţi la implementarea unor măsuri pentru asistenţa la naştere a gravidelor de către un aparţinător. Aceştia ne-au spus că iau în calcul opţiunea şi că în viitorul apropiat mamele din regiune s-ar putea bucura de asistenţa unei persoane apropiate la naştere. Rămâne de văzut dacă lucrurile se vor concretiza.

„Am primit recomandările. Implementarea lor este limitată de spaţiile disponibile în momentul de faţă. Noi căutăm nişte variante de circuite pentru a putea veni în întâmpinarea eventualelor cereri, dar lipsa spaţiilor complică puţin situaţia. Avem nevoie de spaţii pentru echipare-dezechipare şi sunt şi alte lucruri de pus la punct. Dar lucrăm la asta. Căutăm soluţii astfel încât să putem face acest lucru”, transmite directorul Spitalului „Filantropia”, Liviu Radu. Acesta spune că unitatea medicală nu a avut astfel de solicitări oficiale din partea pacientelor până acum.

„Am avut un singur caz în care o pacientă şi-a dorit să aibă alături un psiholog în timpul naşterii şi acest lucru s-a şi întâmplat, a participat chiar un psiholog care este parte din echipa unităţii noastre medicale”, adaugă managerul.

Nici SCJU Craiova nu exclude un astfel de protocol, dar în prezent regulile rămân şi aici în stadiul de evaluare:

„Luăm în calcul aceste recomandări, am discutat cu şefii celor două secţii de obstetrică-ginecologie şi aşteptăm nişte propuneri pentru a întocmi o procedură privind participarea aparţinătorilor la actul medical”.

Ministerul Sănătăţii a emis un set de recomandări la finalul lunii mai

Ministerul Sănătății a anunţat la finalul lunii mai că a transmis direcțiilor de sănătate publică județene, respectiv Direcției de Sănătate Publică București, recomandările privind prezența unei persoane alături de gravidă în sala de naștere.

Potrivit recomandărilor emise de Institutul Național de Sănătate Publică (INSP), o persoană desemnată de gravidă poate fi prezentă în sala de naștere dacă aceasta solicită în prealabil acest lucru și în condițiile impuse de unitatea sanitară unde are loc nașterea. Aceste condiții se aduc la cunoștință din timp gravidei, în condițiile în care nașterea este programată, în serviciile de primiri urgențe sau la ultimul control la medicul obstetrician.

Persoana desemnată trebuie să fie clinic sănătoasă, să nu prezinte semne clinice de infecție respiratorie acută și să îndeplinească una dintre următoarele condiții:

• este vaccinată anti-COVID-19 și are cel puțin 10 zile de la vaccinarea completă;

• are un test RT-PCR negativ efectuat cu cel mult 72 de ore înainte;

• a trecut prin infecția SARS-CoV-2 și nu au trecut mai mult de 90 de zile de la confirmare.

Persoana desemnată trebuie să fie echipată corespunzător, cu halat de unică folosință, botoși, capelină, mască, vizieră și mănuși de unică folosință asigurate de spital.

Personalul medico-sanitar care asistă la naștere trebuie să ceară aceste dovezi de la persoana desemnată să asiste la naștere și să le atașeze fișei de internare a gravidei. Triajul epidemiologic și solicitarea documentelor se realizează de către personalul secției de obstetrică-ginecologie.