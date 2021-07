Dr. Andreea Bocşaru: Virozele nu dispar, chiar dacă e vară. Şi nici Covid

Chiar dacă virozele nu sunt atât de frecvente vara, ele nu ne ocolesc întru totul. Iar într-un context pandemic, nu trebuie să lăsăm garda jos şi să uităm de regulile esenţiale pentru a ţine virusurile la distanţă. Igiena mâinilor trebuie să rămână „sfântă”, atrage atenţia dr. Andreea Bocşaru, medic specialist Medicină de Familie, care spune că, şi în această perioadă, majoritatea celor care ajung la cabinetul său vin tot cu simptome specifice virozelor respiratorii.

„Oamenii vin în continuare cu febră, dureri în gât şi tuse”

Mulţi dintre pacienţii medicului Andreea Bocşaru se prezintă la cabinet cu dureri în gât, febră, cu amigdalele inflamate, tuse neproductivă, rinoree, cefalee.„În această perioadă, pacienţii vin ori cu diferite dermatite şi manifestări alergice, ori cu viroze respiratorii. Şi, cum suntem într-un context pandemic, orice viroză respiratorie trebuie privită acum cu şi mai mare atenţie. Virozele respiratorii nu dispar vara. Tot timpul sunt viroze”, semnalează specialistul.

Tocmai de aceea, este important ca regulile generale pentru menţinerea la distanţă a bolilor virale să fie în continuare respectate, spune aceasta.

„Atenție la hidratare în această perioadă. Iar igienizarea mâinilor cu apă și săpun sau cu substanţe dezinfectante, care se găsesc acum peste tot, joacă cel mai important rol în protejarea faţă de virusuri. Să nu lăsăm garda jos, chiar dacă a venit vara, chiar dacă au scăzut cazurile de infecţie cu Sars-Cov2. Încă mai circulă virusuri!”, transmite dr. Andreea Bocşaru, care îndeamnă în continuare la precauţie.

Pacienţii se tem să meargă la spital

Ca urmare a pandemiei, pacienţii sunt din ce în ce mai speriaţi de gândul de a merge într-o unitate medicală specializată. Este una dintre constatările medicului din ultimul timp, care crede că această reticenţă s-a acutizat pe fondul epidemiei şi i-a făcut pe oameni să apeleze mai des la medicul de familie, în care au mai mare încredere: „În timpul pandemiei, eu am fost nevoită să mai angajez o asistentă, pentru că a crescut foarte mult nivelul solicitărilor. Părinții se feresc să meargă în spital cu copiii, chiar și la pediatri. Sunt reticenți din cauza pandemiei, le este teamă de internări”.

Sars-Cov2 circulă „neoficial” în mediul rural

Dr. Bocşaru are un cabinet în mediul rural, unde spune că pacienţii îi acordă foarte multă importanţă medicului de familie şi unde pandemia persistă, chiar dacă nu este confirmată de rezultatele unor teste. Şi asta pentru că oamenii nu vor să se testeze.

„Vin destui pacienți cu simptomatologie specifică infecției cu Covid și mulți refuză să se testeze.

În spitale sunt foarte puțini internați, dar în cabinetele noastre încă vin persoane suspecte, cu simptome specifice. De multe ori, nu avem ce face decât să le dăm tratamentul specific și să îi monitorizăm foarte bine”, povesteşte specialistul.

„Din fericire, cazuri grave nu am avut foarte multe, dar au fost și pacienți internați care, din păcate, nu s-au întors. Am fost de multe ori la domiciliu, am montat perfuzii, am monitorizat îndeaproape pacienții. Nu știm exact câți sunt pozitivi pentru că nu vor să facă teste, dar au simptome specifice. Chiar mi-au venit în cabinet 6 persoane recent, o familie întreagă, toți cu aceleași simptome, inclusiv cu fără gust, fără miros. În rural, oamenii nu prea se testează, vor să fie rezolvați de medicul de familie.

Am avut și oameni cu saturație 80 care nu voiau să se ducă la spital”, spune medicul.

Medicul îndeamnă pacienţii să vină la consultaţii

Medicul de familie îi îndeamnă pe pacienţi să meargă cel puţin la medicul de familie dacă au probleme de sănătate şi să nu aştepte până starea lor se agravează.

„Atât adulții cât și copilașii încă sunt afectați de viroze. În rândul copiilor, simptomele sunt asociate adesea și cu o otită medie, greață și vărsături. Trebuie mers la medic pentru aceste simptome, mai ales dacă nu se ameliorează. Poate fi o răceală care debutează treptat, dar nu trebuie exclus nici virusul Sars Cov2. Sunt întâlnite des şi enterocolitele acute, iar adulții se refac mai greu dacă contractează și ei enterovirusul. Copiii au 2-3 zile de simptome gastrointestinale și febră, dar adulții pot ajunge și la o săptămână, cu deshidratare, cu nevoie de perfuzii. Aşadar, mare atenţie. Igienă atentă şi mers la medic!”, transmite dr. Andreea Bocşaru.