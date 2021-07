Analizele gratuite pentru cei peste 40 de ani, o nebuloasă pentru medicii de familie

De la 1 iulie, ministrul sănătăţii promitea acces mai uşor la analize medicale gratuite pentru persoanele peste 40 de ani, după intrarea în vigoare a noului contract cadru. Ioana Mihăilă spunea că pacienţii nu vor mai trebui să îşi facă griji că se epuizează plafonul. Dar medicii de familie spun că lucrurile nu stau chiar aşa. Aceştia denunţă că această prevedere atât de discutată în presă nu ar avea norme de aplicare şi că nimeni nu i-a informat despre cum ar trebui să procedeze. Pe de altă parte, CAS Dolj spune că toate informaţiile sunt publice, se găsesc pe site-ul Casei de Asigurări şi că medicii au semnat noul contract.

„E uşor să spui că se va face, dar pe banii cui… nu ştim”

Ministrul Sănătății a declarat că românii peste 40 de ani vor beneficia de un pachet de prevenţie cu analize care nu vor depinde de plafon:„Ce este nou şi binevenit este că, în acest pachet de prevenţie, este inclusă şi o trimitere pentru analize de sânge şi că aceste analize se fac la laboratoare, în afara plafonului. Adică, peste faptul că se termină plafonul lunar al laboratorului respectiv, nu va împiedica pacientul care are acel bilet de trimitere ca rezultat al unei consultaţii preventive să aibă acces la acele analize”, spunea Ioana Mihăilă.

Însă 1 iulie a trecut, contractul-cadru a intrat în vigoare, iar medicii de familie încă nu ştiu pe ce bază a făcut ministrul aceste declaraţii.

Dr. Carmen Dogaru, preşedintele Societăţii de Medicină de Familie – Filiala Dolj, susţine că nu există o bază legislativă pentru suplimentarea plafonului, astfel că laboratoarele de analize nu au, practic, sursa de finanţare necesară pentru analize nelimitate, aşa cum a fost vehiculată informaţia.

„Nu ştim cum se poate suplimenta plafonul pentru că nu scrie niciunde. Oricum sunt doar câteva analize pentru pachetul peste 40 de ani. Şi nici bilete de trimitere nu ştim de unde vom procura, pentru că sunt nişte bilete de trimitere speciale, iar Casa de Asigurări nu mai are. Eu mai am câteva astfel de bilete, sunt făcute de imprimerie, iar când am întrebat ultima dată, spuneau că nu au mai avut cerere şi nu au mai scos de mult timp.Deci ce este promis momentan nu se poate aplica. E uşor să spui că se va face, dar pe banii cui… nu ştim”, a declarat pentru GdS dr. Dogaru.

Pacienţii nu s-au arătat interesaţi, deocamdată

Pacienţii încă nu s-au arătat interesaţi de pachetul cu beneficii pentru persoanele peste 40 de ani. Nici la cabinetul medicului Dogaru, nici la cabinetele altor colegi nu au venit oameni care să ceară lămuriri legate de consultaţiile şi analizele gratuite.

Andreea Bocsaru, medic specialist Medicină de Familie, spune şi ea că sunt neclarităţi privind noul contract. „Este o nebuloasă. Nu avem cum să punem în aplicare momentan acest contract. Dar nici pacienţii nu au întrebat, mai degrabă ei aşteaptă informaţiile să vină de la noi. Vom vedea ce se întâmplă.”

Dr. Gabriel Cuniţă se întreabă, la rândul său, de unde vor veni banii pentru suplimentarea plafonului: „Înţeleg că la persoanele peste 40 de ani se vorbeşte de suplimentarea plafonului, dar doar se vorbeşte. Mă aşteptam să primim şi noi o înştiinţare ceva de la Casa de Asigurări, un mail, o informare oficială. În mod normal, ar fi primul lucru pe care ar trebui să îl facă. Nu am primit absolut nimic. Noi trebuie să funcţionăm cu ceva concret. Pe 1 iulie am avut pacienţi la laborator şi deja îmi spuneau că nu mai au plafon”, spune acesta.

CAS Dolj: „Sumele se pot suplimenta… în limita fondurilor alocate pentru specialităţi paraclinice”

Casa de Asigurări de Sănătate Dolj elucidează modalitatea suplimentării sumelor pentru programele de prevenţie dedicate persoanelor cu vârste peste 40 de ani într-un răspuns oferit GdS. Suplimentarea, spune CAS Dolj, se face „prin acte adiţionale, după încheierea lunii în care acestea au fost acordate, în limita fondurilor alocate asistenţei medicale din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţi paraclinice”.

CAS Dolj menţionează că aspectele privitoare la suplimentarea sumelor sunt reglementate prin dispoziţiile Art. 2, pct. 4, din Anexa 18 la Ordinul nr. 1068/627/2021 din data de 29 iunie 2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a HG 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a contractului cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale. Purtătorul de cuvânt al CAS Dolj, Geta Dinulescu, a explicat că laboratoarele sunt cele care vor face acte adiţionale şi vor solicita majorarea plafonului atunci când va fi cazul şi că informaţii vor mai veni şi pe parcurs, urmând să mai apară un ordin. Aceasta a declarat că toate informaţiile sunt publice şi se găsesc pe site-ul CAS.

Nu este prima dată când medicii de familie spun că nu sunt informaţi

Medicul Gabriel Cuniţă spune că lipsa organizării şi a informărilor nu ar fi o noutate. „Aşa s-a întâmplat şi cu vaccinarea. Ne apucăm de vaccinat pe 5 ianuarie, dar ordonanţele au ieşit pe 17. Şi încă sunt multe lucruri lipsă. La fel se întâmplă şi cu vaccinarea în teren. Primeşti vaccinul cu poliţie, jandarmi, cu temperaturi monitorizate şi pe mine cum mă trimiţi mai departe în teritoriu? Cu o lădiţă? Ne ducem şi cu o lădiţă… Multe rămân doar spuse, nu şi scrise… Şi la latitudinea fiecăruia”.

Şi în octombrie au fost denunţate probleme legate de lipsa de conţinut a ordonanţei care viza tratarea bolnavilor Covid cu forme uşoare de către medicii de familie. Atunci, ordonanţa a fost adoptată fără ca medicii să primească, la pachet cu aceasta, şi condițiile și modalitatea de acordare a serviciilor, normele urmând să apară în termen de 30 de zile. Timp în care medicii s-au descurcat… pe cont propriu.

