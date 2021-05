Riscurile asociate hrănirii copiilor sub un an cu lapte animal

Aproape un sfert dintre părinții cu copii mai mici de 6 luni oferă acestora lapte de vacă sau de altă origine animală (capră, măgăriță, bivoliță), nepotrivit pentru bebeluș și care le pune în pericol sănătatea. În acest context, un ONG Asociația SAMAS, în parteneriat cu Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului lansează o campanie educațională, sub genericul „Fiecare pui cu lăpticul lui”.

Campania este destinată părinților cu copii cu vârsta de sub un an și viitorilor părinți, având în vedere datele îngrijorătoare referitoare la contextul alăptării în maternitățile COVID-19, dar și practicile de nutriție în rândul părinților, neadecvate vârstei copilului, în cazul în care alăptarea nu este posibilă.

A scăzut rata alăptării exclusive

Ultimii 2 ani de pandemie au creat un grad crescut de anxietate în rândul mamelor, în special al celor suspecte sau diagnosticate cu COVID-19, alăptarea fiind în majoritatea cazurilor o provocare și mai mare, atunci când mama este separată de bebeluș. Toate aceste provocări contribuie la o scădere a ratei alăptării exclusive.

Totodată, conform datelor unui studiu Kantar, 24% dintre părinții cu copii mai mici de 6 luni oferă acestora lapte de vacă sau de altă origine animală (capră, măgăriță, bivoliță), nepotrivit pentru bebeluș și care le pune în pericol sănătatea.

Laptele de origine animală e contraindicat copiilor sub un an!

Substituirea laptelui matern direct cu lapte de origine animală este contraindicată copiilor sub vârsta de un an, aceștia având nevoi nutriționale de dezvoltare specifice. Hrănirea copilului sub un an cu lapte de vacă sau de altă proveniență animală poate provoca deficiențe în aportul de substanțe nutritive de bază. Laptele de vacă are un conținut prea mare de proteine și sodiu, suprasolicitând rinichii imaturi ai bebelușului și sistemul lui digestiv, și este, în același timp, sărac în minerale și vitamine esențiale pentru bebeluș. În plus, excesul de acizi grași saturați din laptele de vacă, bivoliță, măgăriță sau capră, poate determina pe termen lung apariția bolilor de inimă, a diabetului și obezității.

Părinții aleg să ofere lapte de vacă bebelușilor crezând că: ”este bine tolerat”, ”este sănătos”, ”este natural”, conform studiului Kantar.

”Am gândit campania Fiecare pui cu lăpticul lui pornind de la ideea că, oricât de mult ne place să ne alintăm copiii cu nume de animăluțe, puii de om sunt diferiți de cei ai altor specii, fiecare având nevoi de creștere diferite. Laptele de vacă este potrivit doar pentru vițeluși, cum, de altfel, știm că laptele matern este cea mai bună hrană pentru bebeluși. Prin mesajele creative ale campaniei, care au la bază recomandările experților din sănătate, ne dorim să atragem atenția părinților asupra faptului că ceea ce mănâncă bebelușul lor încă din primii ani de viață este definitoriu pentru sănătatea și dezvoltarea sa ulterioară. De aceea, îi îndemnăm să se asigure că își iau informațiile doar de la specialiști și din surse sigure”, spune Sînziana Ioniță Ciurez, directorul executiv al Asociației SAMAS.

Resurse de informaţii utile pentru părinţi

”Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului (INSMC) promovează alăptarea și susține campania Fiecare pui cu lăpticul lui, considerând că alimentația corectă a sugarului oferă cadrul nutrițional și psiho-emoțional necesar dezvoltării armonioase a sugarului. În aceeași notă optimistă a campaniei, considerăm că un sugar hrănit la sân va fi sănătos, activ și voios, rezistent la provocările mediului extern imediate sau îndepărtate. E important, așadar, ca mămicile să știe că fiecare pui trebuie hrănit cu lăptic de la mama lui”, transmite dr. Mihaela Nanu, din cadrul INSMC.

La adresa www.asociatiasamas.ro și pe www.insmc.ro, părinții vor putea citi articole scrise de specialiști și vor regăsi informații despre programul național privind acordarea gratuită de lapte praf pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte matern, conform legii 321/2001. Pentru o mai bună informare, se vor organiza și webinarii gratuite dedicate atât părinților, cât și medicilor de familie, prin intermediul INSMC.