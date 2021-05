Craiovenii se pot vaccina anti Covid și la Auchan și Kaufland

Pentru a facilita accesul la vaccinarea impotriva Covid- 19, DSP Dolj anunță deschiderea de noi centre temporare de vaccinare :

► Centrul Comercial Kaufland(parcare) –Craiovița Nouă – funcțional din 27 mai in intervalul orar 8-20, cu 2 echipe vaccinatoare, vaccin Pfizer;

►Teatrul Național Marin Sorescu –functional in perioada 28 mai -1 iunie in intervalul orar 10- 24, in cadrul maratonului national de vaccinare dedicat adolescentilor intre 16-18 ani, cu 2 echipe vaccinatoare, vaccin Pfizer;

►Centrul Comercial Auchan (parcare) – Calea Severinului nr. 5A – funcțional din 29 mai în intervalul orar 8-20, cu 2 echipe vaccinatoare, vaccin Pfizer.

În prezent, în toate centrele de vaccinare se vaccinează fără programare, doar cu cartea de identitate.