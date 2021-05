Povestea incredibilă a unui bolnav Covid de la SCJU Craiova

Puţini dintre pacienţii cu noul coronavirus care ajung intubaţi reuşesc să înfrângă virusul. Dar se întâmplă uneori să apară şi situaţii excepţionale, pe care unii le-ar numi miracole. Este şi cazul unui pacient care a stat două luni internat şi care a avut o evoluţie similară cu traseul unui montagne-russe.

În aceste zile, spitalele cu pacienţi Covid trec printr-una dintre cele mai bune perioade de la debutul pandemiei încoace. La Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) din Craiova, erau internaţi marţi doar 8 pacienţi. Însă urmă cu câteva săptămâni, la acelaşi spital instalaţia de oxigen cedase sub presiunea celor 47 de ventilatoare în funcţiune pentru pacienţii gravi.

Directorul Laurenţiu Ivanovici vorbeşte, într-un interviu acordat GdS, despre situaţia bolnavilor de la ATI Covid, dar şi despre revenirea la normalitate în celelalte secţii.

GdS: După depăşirea acestui al treilea val, ne puteţi spune care este rata de supravieţuire a pacienţilor Covid intubaţi?

Laurenţiu Ivanovici: Cea de la nivel mondial. Pentru pacienţii ventilaţi invaziv, vorbim de 5-6%. Sunt pacienţi şi de o lună pe ventilator. Dar există şi cazuri fericite, care întrec toate aşteptările.

GdS: Aţi avut astfel de cazuri în secţia ATI Covid de la SCJU Craiova?

L. I.: Am avut câteva succese importante. De exemplu, a fost cazul unei paciente gravide, cu o formă foarte gravă, care a născut intubată, în comă.

Un alt succes a fost în cazul unui pacient de aproximativ 50 de ani, cu o poveste uimitoare. Pacientul a stat iniţial în izolator, din lipsă de locuri ATI, în perioada în care presiunea era foarte mare. Când s-a făcut loc, nu a vrut să meargă în ATI de teamă. A preferat să rămână în izolator, fiind şi acolo condiţii bune de îngrijire. A doua zi a început să se simtă rău. Deşi era în continuare reticent, am luat decizia de a-l muta în ATI, unde a fost intubat, a fost la un pas de moarte. Familia a depus eforturi pentru a aduce un plămân artificial – ECMO, printr-o donaţie, însă şi acolo existau riscuri să rămână dependent de echipament şi să nu îşi mai revină.

În cele din urmă, însă, pacientul a început să meargă spre bine şi a fost detubat. A fost o minune. A început să îşi revină, a stat 2 săptămâni cu mască de oxigen simplă. Dar după două săptămâni, iar a început să se simtă rău şi a ajuns din nou la intubare. Şi a scăpat şi de această dată. A fost incredibil.

GdS: Cât timp a stat internat şi care este starea sa acum?

L. I.: Două luni a stat în spital, cu formă extrem de gravă. Acum este bine, se află acasă.

GdS: Cât costă tratamentul unui astfel de bolnav?

L. I.: Mult, foarte mult. În general, la ATI se consumă foarte multe resurse. Poate ajunge la 100.000-200.000 lei un pacient care stă foarte mult în terapie cu Covid. Banii vin prin programul pentru ATI, de la CAS. Solicităm fonduri suplimentare şi, de regulă, le primim.

GdS: Aţi avut suficiente ventilatoare în perioada în care aţi avut cei mai mulţi pacienţi în stare gravă?

L. I.: La toate proiectele depuse unde am avut posibilitatea, am prevăzut ventilatoare, paturi de ATI, injectomate, monitoare, infuzomate. Aşadar, am avut mereu tot ce a fost necesar. Am avut 47 de ventilatoare în funcţiune când a fost vârful Covid la ATI, de aceea a şi cedat instalaţia de oxigen. Deşi am fi putut să nu le avem, dacă nu făceam aceste demersuri. Am avut nevoie de ventilatoare de rezervă în UPU, aşa că am dus în UPU. Am reparat şi ventilatoarele vechi. Aşadar, când a fost nevoie, am făcut faţă.

GdS: Ce se întâmplă în secţiile unice care sunt suport Covid? Cum funcţionează?

L. I.: Suntem suport Covid pe specialităţile unice din regiune, cele chirurgicale. Pacienţii care au Covid sunt internaţi în etajul IV, unde asigurăm monitorizarea şi tratamentul cu personal din secţiile respective. Adică pacientul cu Covid nu este internat pe secţia chirurgicală. El stă la etajul Covid.

GdS: A început să crească numărul internărilor, dar încă suntem departe de perioada dinainte de pandemie. Iar mulţi oameni încă evită spitalul de teama infectării cu Covid.

L. I.: Până la urmă, cei mai mulţi pacienţi pe care îi avem sunt non-Covid. E adevărat că sunt oameni care nu vin pentru că le este frică, dar personalul nostru este imunizat. Peste 60% dintre angajaţi sunt vaccinaţi. Şi încă se mai vaccinează, iar noi ne dorim ca procentul să crească. Unii dintre ei au trecut prin boală şi au amânat vaccinarea. E adevărat că există şi angajaţi care nu vor să se vaccineze, dar este vorba de un procent mic.