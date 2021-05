Persoanele care nu doresc să mai facă rapelul cu AstraZeneca nu au posibilitate să reia schema cu alt vaccin

Prezent la maratonul vaccinării de la Craiova, colonelul Valeriu Gheorghiţă a declarat că autorităţile nu pot lua o decizie privind reluarea schemei de vaccinare în cazul persoanelor care nu mai doresc să facă rapelul cu Astra Zeneca, în lipsa unui fundament ştiinţific.

„Este recomandat să completăm schema de vaccinare cu acelaşi tip de vaccin. Altfel, luăm decizii care nu au, în momentul de faţă, un fundament ştiinţific. Intrăm într-o zonă în care lucrurile nu sunt foarte bine cunoscute. Rata de prezentare la rapel este de peste 90%. Sunt şi persoane care nu au renunţat definitiv la rapel, au amânat această decizie, există o perioadă între 8 şi 12 săptămâni în care se pot prezenta la rapel”, a răspuns coordonatorul campaniei de vaccinare la întrebarea adresată de GdS privind posibilitatea de reluare a schemei cu alt vaccin.

„Deciziile trebuie bazate pe date”

Gheorghiţă a spus că nu există încă răspunsuri la toate întrebările legate de virus şi pandemie şi că deciziile trebuie justificate prin date:

„Nu putem lua în momentul de faţă o decizie care va avea impact asupra a sute de mii de persoane fără date ştiinţifice. Dacă o persoană are o problemă de siguranţă, eu nu pot justifica o decizie fără să am date ştiinţifice. Este foarte bine să luăm decizii bazate pe date ştiinţifice, mai ales în acest moment, în care vedem că dezinformarea este la ordinea zilei. În momentul de faţă, nu avem răspunsuri la toate întrebările despre această boală, despre pandemie, în general. Cu siguranţă, ştim mai mult decât ce ştiam acum un an şi ştim mult mai puţin decât ce vom şti peste 1 sau 2 ani. Tocmai de aceea, trebuie să luăm decizii bazate pe dovezi. Individual, la momentul la care vom avea mai multe date, cu siguranţă vom veni cu mai multe măsuri. Sunt decizii medicale, nu pur şi simplu politici.”