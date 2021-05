Proiectul-pilot de vaccinare non-stop în spitalele militare din ţară a demarat marţi, 4 mai, iar timp de o săptămână oricine doreşte se poate prezenta direct la aceste unităţi, doar cu buletinul, pentru a se imuniza anti Covid. Aproape 100 de persoane se vaccinaseră marţi, în prima zi a săptămânii-pilot, până la ora prânzului, la centrul pentru vaccinare fără programare de la Spitalul Clinic de Urgenţă Militar „Dr. Ştefan Odobleja” din Craiova.

În jurul orei 11:30, la fluxul pentru vaccinarea fără programare, erau prezenţi preponderent craioveni cu vârste peste 60 de ani, însă reprezentanţii unităţii au precizat că în cursul dimineţii s-au prezentat şi tineri, inclusiv sub 18 ani.

Majoritatea craiovenilor cu care ne-am întâlnit la fluxul de vaccinare fără programare au spus că nu au reuşit sau nu au ştiut cum să se programeze în platforma naţională. Au fost, însă, şi persoane care au renunţat la programarea deja făcută în platformă pentru a se imuniza mai repede.

„Am aflat azi dimineaţă, de pe net şi am venit să mă vaccinez, iar acum i-am sunat şi pe părinţii mei să le zic să vină. Ei erau programaţi în platformă, dar spre sfârşitul lunii, şi am zis să nu mai aştepte până atunci dacă se poate să îşi facă doza mai repede”, a mărturisit Horia Pîrjol, în vârstă de 36 ani.

Părinţi veniţi la vaccin la îndemnul copiilor

Sorica Florea, în vârstă de 57 ani, spune că a venit să se vaccineze la îndemnul copiilor săi, care sunt plecaţi în străinătate. „Am fost înscrisă în platformă, dar am venit aici ca să nu mai întâmpin probleme, să pot merge la copii, în Franţa. Mai mult pentru copii am făcut, m-au bătut la cap, ca să pot să merg la ei. Mai bine să îl facem, mai ales că vine şi vara.”

Şi Georgeta Uţă recunoaşte că a fost încurajată de fiul său, plecat şi el în afara ţării, deşi era oricum nerăbdătoare să se imunizeze. „De când aşteptam… De astă iarnă aştept acest vaccin. Eu ştiam că persoanele peste 65 de ani au prioritate, iar eu am 61, aşa că am zis să stau până îmi vine rândul. Am văzut că se dă drumul şi aici, şi la medicii de familie, iar de dimineaţă am auzit la televizor şi am şi venit. M-a mai încurajat şi băiatul, mi-a dat telefon şi mi-a zis „Mamă, du-te!”. Sunt singură aici, băiatul e plecat în Belgia de 8 ani.. Acum aşteaptă şi el să se programeze, mai are de aşteptat acolo. Dacă ştiam că se va vaccina la liber, îi ziceam să vină să îl facă aici, că oricum nu prea s-a lucrat în perioada asta”, a spus Georgeta Uţă.

S-au vaccinat, chiar dacă nu au simţit ameninţarea virusului

La centrul de la Spitalul Militar din Craiova au venit şi oameni care nu au simţit ameninţarea coronavirusului, dar care cred în beneficiile vaccinului. Marcela Joiţa, de 57 de ani, a decis să se imunizeze pentru că „este bine pentru sănătatea noastră”, chiar dacă nu cunoaşte oameni care să se fi îmbolnăvit. „La noi, la Amărăşti, nu prea s-a auzit de aşa ceva”, povesteşte femeia. Aşa că nu s-a interesat de programarea în platformă. „Am fost la ţară şi chiar am neglijat, dar acum l-au anunţat pe soţ la telefon şi am venit să ne vaccinăm. A fost mai uşor să vin aici direct”, a adăugat aceasta.

Mihai Bancu, de 67 de ani, spune că nu i-a fost teamă de virus şi nu a avut apropiaţi infectaţi, dar tot a dorit să facă vaccinul. La fel şi Marcel Popescu, în vârstă de 74 ani, care se consideră norocos, întrucât nu a avut niciun cunoscut care să sufere de pe urma acestei boli: „Nu am fost înregistrat în platforma de vaccinare şi am venit aici, fiind liber. Totul a fost foarte rapid, nu a durat decât 20-25 de minute totul”.

A venit din Italia să se vaccineze: „Cunosc oameni care au murit”

Un bărbat a venit tocmai din Italia special pentru a se vaccina, cu atât mai mult cu cât cunoaşte oameni care au contractat infecţia cu Sars-Cov2, inclusiv persoane care au murit: „Nu ştiu dacă vaccinul este răspunsul, dar pentru mine am zis că este cel mai bine”.

Pentru o altă craioveancă, fluxul de vaccinare fără programare a fost o adevărată gură de aer, după ce a încercat, fără succes, să se programeze telefonic. „Am dat telefon de foarte multe ori, am stat în telefon cu orele, în cele din urmă am vorbit cu un băiat, care mi-a spus să revin, pentru că nu veniseră doze pentru Dolj. De mult timp aştept”, a spus aceasta.

Campania de la Militar va dura până pe 11 mai

Lt. Col. Lucian Balaure, ofiţer Relaţii Publice al Spitalului Militar din Craiova, a precizat că persoanele care se vaccinează în cadrul acestei campanii de o săptămână vor putea face rapelul tot la acest centru. Campania de vaccinare non-stop de la Spitalul Militar Craiova va dura până pe 11 mai, iar vaccinul utilizat este Pfizer.

Reprezentanţii unităţii le transmit oamenilor să aibă încredere şi să vină să se vaccineze. La fel şi autorităţile locale. Prefectul Nicuşor Roşca şi subprefecţii Flavius Sirop și Iustin Dumitrescu au vizitat centrele de vaccinare organizate în unitățile militare din Craiova, iar Roşca a transmis un mesaj de încurajare către locuitorii judeţului:

“Sunt încântat că mulți dintre craioveni au venit să se vaccineze încă de dimineață, semn că aceștia se gândesc la sănătatea lor, dar și a semenilor noștri. Este important să ne imunizăm cu toții pentru a scăpa de această pandemie, să revenim la viețile noastre normale, să ne bucurăm de prezența celor dragi în fiecare zi, să putem să ne vizităm prietenii, să ne strângem în brațe părinții. Este un îndemn pe care îl adresez tuturor doljenilor”, a precizat Nicușor Roșca, prefectul județului Dolj.

Vaccinarea doar cu buletinul va continua în alte centre

Chiar dacă proiectul de vaccinare cu prezentare directă în centrele din spitalele militare va înceta pe 11 mai, la Craiova debutează luni, 10 mai, o campanie de vaccinare fără programare sub genericul „Săptămâna Altfel”. Aşadar, craiovenii au la dispoziţie două săptămâni în care se pot vaccina doar cu buletinul.